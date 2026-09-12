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¿Héctor Cúper debe irse de Universitario si pierde el clásico ante Alianza Lima? La firme respuesta de ‘Cuto’ Guadalupe

El exdefensor analizó el enfrentamiento entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ que disputarán en Matute, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

'Cuto' Guadalupe respondió si Héctor Cúper debe irse de Universitario en caso de una derrota ante Alianza Lima en el clásico.
'Cuto' Guadalupe respondió si Héctor Cúper debe irse de Universitario en caso de una derrota ante Alianza Lima en el clásico.
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Luis Guadalupe se refirió al clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, que se disputará por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El popular ‘Cuto’ analizó la presión que afronta el cuadro ‘blanquiazul’ ante la posibilidad de que los cremas alcancen el tetracampeonato, la presencia de Gianluca Lapadula en el ataque y la continuidad de Héctor Cúper ante una eventual derrota.

El referente de Universitario, tricampeón con el club en 1998, 1999 y 2000, consideró que el encuentro en el estadio Alejandro Villanueva representa una oportunidad para que Alianza vuelva a la victoria y recupere terreno en el Torneo Clausura. El partido empezará a las 20:00 horas.

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La pesadilla de Alianza Lima es que la ‘U’ se convierta en tetracampeón”, afirmó Guadalupe, embajador de Inkabet. El exfutbolista señaló que el resultado puede tener incidencia en la pelea por el título nacional.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'cremas' en Matute por la fecha 9 del campeonato nacional. (L1 Max)

La presión de Alianza Lima en Matute

El exzaguero remarcó que el cuadro ‘íntimo’ afrontará el partido como local y ante una hinchada que espera una reacción luego de los últimos resultados. Alianza Lima acumula tres encuentros sin ganar en el Clausura.

La presión siempre es para el local. Matute es un estadio pequeño y se siente a la hinchada”, declaró. También indicó que los jugadores de Pablo Guede están en deuda con sus aficionados, quienes han mostrado inconformidad por la campaña reciente.

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Guadalupe sostuvo que el clásico puede representar un punto de inflexión para ambos equipos. Universitario necesita sumar para seguir cerca de Deportivo Garcilaso en la tabla, mientras que Alianza busca cortar su racha sin triunfos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la derrota de UTC ante Juan Pablo II por fecha 9.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la derrota de UTC ante Juan Pablo II por fecha 9.

Guadalupe descartó que el clásico defina el futuro de Héctor Cúper

El exdefensor descartó que una derrota de Universitario determine la continuidad del técnico Héctor Cúper. Consideró que el resultado tendrá impacto por tratarse de un clásico, aunque no debería ser decisivo para evaluar el proceso del entrenador.

No es un partido decisivo para la permanencia de Cúper. Cada encuentro es una final y, cuando ganas un clásico, la gente se olvida de todo”, manifestó.

Para Guadalupe, ambos equipos deberán controlar la intensidad y evitar acciones que condicionen el desarrollo del encuentro. “Una expulsión o una jugada innecesaria puede dejarte con un hombre menos y eso, en un clásico, puede ser determinante”, apuntó.

'Cuto' Guadalupe respondió si Héctor Cúper debe irse de Universitario en caso de una derrota ante Alianza Lima en el clásico.
'Cuto' Guadalupe respondió si Héctor Cúper debe irse de Universitario en caso de una derrota ante Alianza Lima en el clásico.

‘Cuto’ Guadalupe destacó la presencia de Gianluca Lapadula

Pese a que puso el foco sobre la obligación de Alianza Lima, Guadalupe afirmó que Universitario llega con mejores argumentos por su desempeño en las fechas recientes y por la base del plantel que consiguió el tricampeonato.

Yo veo como favorito a Universitario por su juego en los últimos partidos. Los jugadores, quienes son la base del tricampeonato, van a sacar una buena ventaja en el encuentro”, señaló.

El exjugador también destacó el momento de Gianluca Lapadula, quien suma seis goles en el Torneo Clausura y podría disputar su primer clásico. A su criterio, el delantero ítalo-peruano complementa las características de Alex Valera y puede generar dificultades para la defensa rival.

Ahora, los zagueros rivales no solo tendrán que preocuparse por Valera”, explicó Guadalupe. “Lapadula busca bien los espacios, atrae marcas, genera peligro y sabe aguantar el balón”.

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Alianza Lima – Perú – deportes – 6 septiembre
Gianluca Lapadula se prepara para disputar su primer clásico con Universitario. El delantero llega con seis goles en ocho fechas y buscará trasladar su eficacia goleadora al duelo del sábado en Matute. (Universitario de Deportes)

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