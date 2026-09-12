Tras la caída de Johnson Cruz, su primo Óscar asumió el liderazgo de la organización criminal Los Pulpos

Tras la captura de Jhonsson Pulpo, la Policía busca identificar y capturar a los presuntos cabecillas que mantienen el control de organizaciones criminales como Los Pulpos y La Jauría. | ATV

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Tras la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, en Bolivia, la Policía y el sistema de justicia peruano mantienen la búsqueda de quienes habrían asumido el control de las organizaciones criminales que operan en Trujillo. Uno de los nombres que aparece ahora en la mira es Óscar Cruz Basilio, alias “Óscar Pulpo”, señalado como presunto nuevo líder de Los Pulpos Nueva Generación.

La justicia peruana ya inició acciones para ubicarlo fuera del país. Un documento al que accedió el programa Ocurre Ahora revela que la Corte Superior de Justicia de La Libertad aprobó solicitar a Chile la detención preventiva de Cruz Basilio con fines de extradición. El requerimiento está relacionado con una investigación por extorsión agravada.

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Óscar Cruz Basilio es buscado por extorsión a un colegio

De acuerdo con la investigación difundida en el reportaje, Óscar Cruz Basilio es requerido por un atentado contra un colegio de Trujillo ocurrido en mayo de 2024. El ataque se produjo durante el horario escolar, cuando un explosivo fue detonado en los exteriores de la institución.

Un joven identificado como Óscar Pulpo mira fijamente a la cámara frente a una pared de tono amarillo. (Infobae Perú)

La extorsión habría incluido una amenaza contra los estudiantes. Según el reportaje, la organización exigía 50 mil soles a la directora del colegio a cambio de no atentar contra los menores.

Las investigaciones permitieron identificar a un adolescente de 16 años como uno de los presuntos implicados. A partir de su captura, las autoridades habrían establecido que Cruz Basilio coordinaba el ataque desde Chile. El reportaje también sostiene que habría utilizado a dos de sus hermanos, uno de ellos de 11 años, para recoger el dinero exigido.

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El general PNP Ricardo Espinoza confirmó que un equipo de inteligencia peruano se trasladó a Chile para intercambiar información y avanzar en la ubicación del nuevo objetivo policial.

Óscar Pulpo asume la dirección de la banda criminal Los Pulpos tras la captura del anterior cabecilla Jhonsson Cruz. (ATV)

“Hemos viajado al país de Chile un equipo de inteligencia para ahí intercambiar información y quede más claro la persecución y captura de este nuevo objetivo, Óscar Cruz Basilio”, declaró.

Los Pulpos también son investigados por sus actividades en Chile

La investigación periodística también recoge testimonios sobre la expansión de Los Pulpos hacia Chile. El periodista chileno Jorge Molina señaló que integrantes de esta organización se habrían asentado en el norte de Santiago, donde inicialmente sus principales víctimas habrían sido comerciantes peruanos.

Según Molina, esta actividad se habría extendido posteriormente a ciudadanos chilenos, aunque en menor proporción.

El periodista también mencionó casos en los que integrantes de organizaciones criminales habrían establecido vínculos con malos agentes policiales para facilitar el cobro de extorsiones. Estas afirmaciones corresponden a los testimonios recogidos en el reportaje y forman parte de las líneas de investigación sobre las actividades de estas organizaciones en territorio chileno.

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Mientras tanto, Óscar Cruz Basilio no figura actualmente en la lista de recompensas de la Policía Nacional, de acuerdo con el reportaje. Espinoza indicó que la eventual inclusión de un objetivo en este mecanismo requiere una decisión del consejo correspondiente.

La Jauría y Jolín también están bajo la mira de la Policía

Otro de los nombres mencionados en la investigación es Jolín Bazán Derrama, alias “Jolín”, señalado como líder de La Jauría, otra organización criminal con presencia en Trujillo.

Jolín Bazán Derrama, señalado como líder de la organización criminal La Jauría, aparece junto a la captura de un ataque armado registrado por cámaras de seguridad en Trujillo. (ATV)

Según el reportaje, Bazán Derrama habría ampliado su influencia y estaría ofreciendo “servicios de seguridad” a mineros informales, una modalidad que estaría vinculada al cobro de cupos bajo amenazas. La Policía lo considera un objetivo criminal, aunque actualmente tampoco figura en la lista de recompensas.

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El general Espinoza señaló que la institución trabaja para incluirlo en este mecanismo y precisó que la decisión sobre recompensas de 500 mil soles a más corresponde a un consejo.

Bazán Derrama fue condenado por el secuestro y asesinato del padre de un exalcalde, según la información difundida en el reportaje. Además, es señalado por su presunta vinculación con otros casos de extorsión y atentados registrados en Trujillo.

Jolín Bazán Derrama, presunto líder de la organización criminal La Jauría en Trujillo, viste camisa blanca, chaleco beige y corbata roja en un retrato. (ATV)

Con la caída de Jhonsson Cruz Torres, las autoridades buscan determinar quiénes asumieron el control de Los Pulpos y otras organizaciones criminales que mantienen actividad en la región. La ubicación de Óscar Cruz Basilio en Chile y de Jolín Bazán Derrama en Perú se ha convertido así en uno de los objetivos de las investigaciones policiales.

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