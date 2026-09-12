Clara Seminara respondió a las críticas por su inesperada historia luego del fallecimiento de ‘Yuca’

La actriz cómica limitó los comentarios en su perfil luego de las reacciones vinculadas con el fallecimiento de Enrique Espejo Peña

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Clara Seminara respondió a las críticas por una publicación que algunos usuarios interpretaron como una celebración luego de la muerte de Enrique Eduardo Espejo Peña, conocido como ‘Yuca’, y limitó los comentarios en su cuenta de Instagram. La actriz cómica señaló que desconocía el fallecimiento del humorista cuando difundió el contenido y precisó que se encontraba trabajando.

La reacción de la artista ocurrió luego de que compartiera una historia en redes sociales en la que aparecía junto a una copa y una bebida, con música de fondo. La publicación incluía las frases “La obra de arte” y “La artista”, además de la canción Me emborracho por tu amor, de Armonía 10.

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El contenido generó cuestionamientos entre algunos usuarios, quienes lo vincularon con el deceso del actor cómico peruano, quien murió a los 75 años el viernes 11 de septiembre.

Frente a las interpretaciones surgidas en redes, Clara Seminara publicó una nueva historia para aclarar que su contenido no tuvo relación con la noticia. “No malinterpreten las cosas. Yo no sabía nada. No estaba celebrando, estaba trabajando. QPD”, escribió la actriz.

La publicación apareció antes de que Seminara conociera el fallecimiento

La aclaración buscó responder a los comentarios que se multiplicaron luego de la primera historia. La actriz no difundió un mensaje extenso sobre la muerte de Enrique Espejo, pero sí expresó sus condolencias mediante la sigla “QPD”, en referencia a “que en paz descanse”.

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La situación también coincidió con una decisión tomada en su perfil de Instagram. La cuenta de Clara Seminara limitó la posibilidad de comentar sus publicaciones, una medida que se produjo en medio de mensajes vinculados al fallecimiento del comediante y a los antecedentes judiciales que ambos compartieron.

Clara Seminara retiró denuncia a ‘Yuca’ y puso fin al caso por su delicado estado de salud.

La restricción de comentarios reduce la interacción pública de los usuarios en sus posteos. En este caso, los mensajes recordaban un proceso iniciado años atrás por Seminara contra Espejo, quien integró el elenco de espacios humorísticos junto a Jorge Benavides.

La actriz había mantenido una posición pública sobre ese expediente a comienzos de 2026, cuando anunció que no continuaría con la denuncia debido al estado de salud que atravesaba el comediante. En aquel momento, explicó que tomó la determinación por razones humanitarias.

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El proceso judicial tuvo una sentencia

El vínculo entre Clara Seminara y Enrique Espejo volvió a ser mencionado después de conocerse la noticia de su muerte. La actriz denunció al humorista por tocamientos indebidos que, de acuerdo con su denuncia, ocurrieron durante las grabaciones de El Wasap de JB.

En mayo de 2023, el Poder Judicial dictó una condena de tres años de prisión suspendida contra Espejo, tras declararlo culpable en el caso. La decisión también contempló el pago de una reparación civil a favor de Seminara.

Clara Seminara había denunciado a 'Yuca' por tocamientos indebidos. (Captura de IG)

La situación procesal cambió en septiembre de 2024. Una sala penal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio, con el objetivo de que las pruebas fueran revisadas otra vez.

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El expediente tuvo un nuevo cambio en enero de 2026, cuando Seminara comunicó que retiraría la denuncia. La decisión se conoció mientras el estado de salud de ‘Yuca’ era motivo de preocupación entre sus colegas y seguidores.

“Sé que lleva mucho tiempo en mal estado y está internado, así que le he dicho a mi abogado que, por asunto humanitario, dejemos el tema de la denuncia ahí”, afirmó entonces la actriz al referirse a su decisión.

Jorge Benavides despidió a su compañero de años

La muerte de Enrique Eduardo Espejo Peña provocó mensajes de despedida de figuras vinculadas a la televisión y la comedia peruana. Jorge Benavides fue una de las primeras personalidades en pronunciarse de forma pública y recordó su relación laboral y de amistad con el artista.

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El humorista era conocido por su personaje de ‘Yuca’ y por sus participaciones en programas cómicos. Su fallecimiento reactivó en redes sociales tanto los homenajes a su trayectoria como las referencias al proceso judicial que sostuvo con Seminara.

En ese contexto, la actriz optó por aclarar que su primera publicación no fue una celebración relacionada con la muerte del cómico. “No estaba celebrando, estaba trabajando”, sostuvo en su mensaje de Instagram, antes de limitar los comentarios en su perfil.

Clara Seminara aclaró en Instagram que desconocía la muerte de ‘Yuca’ cuando realizó su primera publicación. IG