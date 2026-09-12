Abogado de Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán como presunto “autor mediato” de amenazas de extorsión

El defensor señaló que los chats contenían datos restringidos sobre el cumplimiento de labores comunitarias y solicitó diligencias urgentes al Ministerio Público

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El abogado Fernando Ugaz Zegarra afirmó que presentó una denuncia contra Jefferson Farfán, a quien atribuye, en calidad de presunto “autor mediato”, una posible vinculación con las amenazas y mensajes extorsivos que recibió Magaly Medina y su entorno. El letrado sostuvo que la información incluida en los chats revela datos que, según su hipótesis, solo conocían personas relacionadas con el proceso judicial entre la conductora y el exfutbolista.

Ugaz brindó declaraciones en el programa Ocurre Ahora, conducido por Mávila Huertas en ATV, luego de que se hicieran públicos nuevos mensajes intimidatorios dirigidos a la periodista y a integrantes de su defensa legal. El abogado afirmó que pidió a la Fiscalía investigar el origen de las comunicaciones, los números desde los que fueron enviadas y los posibles vínculos con el caso que enfrentó a Medina con Jefferson Farfán.

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“Nosotros hemos denunciado que, para nosotros, el señor Jefferson Farfán es autor mediato de todas estas situaciones. Todos los datos indican que es así”, declaró Ugaz. El abogado aclaró que esa afirmación forma parte de una denuncia y que corresponde al Ministerio Público determinar si existe responsabilidad penal.

Ugaz dijo que los mensajes contenían datos reservados del proceso

Durante la entrevista, el defensor de Magaly Medina sostuvo que los mensajes de WhatsApp enviados a la conductora y al estudio jurídico incluían información específica sobre el cumplimiento de la reparación civil y las horas de servicio comunitario establecidas en el expediente.

Entre los elementos mencionados por Ugaz figuran referencias a la cifra pendiente de pago, a la parroquia donde Medina debía cumplir labores comunitarias, a las fechas y horarios de asistencia, así como a miembros de su defensa y de su familia.

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“El proceso comienza con un pago de una deuda de reparación civil solicitado en los WhatsApp. Precisa el lugar donde se va a brindar el servicio comunitario, las horas y los días. Habla de su defensa, de su abogado y de su familia”, afirmó el letrado.

Denuncia contra Jefferson Farfán: abogado de Magaly Medina pide investigar amenazas

Para Ugaz, esos datos constituyen indicios que justifican una investigación. “Son elementos y son datos que muy pocas personas absolutamente vinculadas al proceso tienen”, sostuvo.

La periodista Mávila Huertas planteó la posibilidad de que esa información hubiera llegado a terceros a través de una filtración en el sistema de justicia. Ante esa alternativa, Ugaz señaló que no cuenta con pruebas sobre una posible vulneración de los sistemas de información, aunque insistió en que la Fiscalía debe esclarecer el origen de los datos.

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La Fiscalía aún no abre una investigación, según el abogado

El abogado aseguró que la defensa presentó una denuncia contra Farfán y que, hasta el momento de la entrevista, la Fiscalía no había abierto formalmente una investigación. Agregó que recién recibieron una citación para declarar la próxima semana.

Ugaz afirmó que espera medidas rápidas de las autoridades, entre ellas la toma de declaraciones, el análisis de los teléfonos involucrados, la identificación de los remitentes de los mensajes y eventuales diligencias de geolocalización.

La conductora Magaly Medina cuestiona la solicitud de prisión presentada por el exfutbolista Jefferson Farfán en medio de su proceso legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esperamos que haya celeridad. Esperamos que se tomen medidas muy prontas”, expresó. También indicó que los mensajes no llegaron solo a la conductora, sino a cinco números telefónicos vinculados con su estudio de abogados.

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El defensor rechazó que su denuncia constituya una acusación definitiva. “Poner una denuncia es decirle a la autoridad que esta situación está pasando. Mi hipótesis es que esto tiene vinculación con este señor y con este proceso. Fiscalía, investigue este hecho”, manifestó.

El pago de S/300 mil coincidió con el fin temporal de los mensajes

Ugaz relató que, dentro del contexto de las amenazas, Medina completó el pago de la reparación civil que debía cumplir por orden judicial. Según dijo, el monto ascendió a S/300 mil y se abonó de forma progresiva antes de completarse.

El abogado precisó que el pago respondía a una disposición judicial y no a una exigencia de los extorsionadores. No obstante, señaló que la cronología coincidió con el cese temporal de los mensajes intimidatorios.

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“Se estaba pagando un monto: 20 mil, 30 mil, 40 mil. Luego se terminó de pagar el total dentro del contexto de estas amenazas y dejaron de existir”, afirmó. De acuerdo con su relato, las comunicaciones volvieron a aparecer esta semana.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

En uno de los mensajes que fueron leídos durante el programa, los remitentes aseguraban contar con información sobre las horas de servicio comunitario pendientes. También se identificaban como un grupo organizado y mencionaban a “Los Pulpos”.

Ugaz evitó confirmar que los autores pertenezcan a esa organización criminal. “Lo afirman en los WhatsApp. No tengo amigos en Los Pulpos, no conozco, no he hecho la investigación”, respondió.

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La defensa afirma que existe información adicional bajo reserva

El abogado indicó que Magaly Medina, sus familiares y el equipo legal han modificado aspectos de su rutina debido a las amenazas. También expresó desconfianza frente a la capacidad de respuesta del sistema y advirtió que, en casos de extorsión, las organizaciones criminales pueden recurrir a mecanismos de seguimiento.

Consultado sobre si habían detectado vigilancia o situaciones inusuales, Ugaz respondió que la defensa recopila elementos que prefiere mantener en reserva para no afectar las diligencias futuras. Sin embargo, confirmó que existe más información además de los chats difundidos.

La defensa espera que el Ministerio Público identifique a los responsables de las comunicaciones, revise los dispositivos y números telefónicos involucrados y determine si hubo acceso irregular a información del expediente judicial.

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La presentadora Magaly Medina detalla durante su programa de televisión un mensaje en el que un grupo criminal exige un millón de dólares para no atentar contra su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)