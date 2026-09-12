Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

Los conductores pueden revisar las diferencias de tarifas en Lima y regiones antes de abastecer sus vehículos, con datos por distrito y recomendaciones para reducir el gasto

Cartel de precios con logos de Facilito y Osinergmin que exhibe valores para gasohol y diésel en el patio de una estación de servicio.
Un panel informativo de Osinergmin y Facilito detalla las tarifas del gasohol y el diésel en una estación de servicio urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El valor final depende del tipo de combustible, el punto de venta y los costos de traslado. Para evitar gastos mayores, los usuarios pueden revisar las tarifas publicadas en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y elegir el establecimiento más conveniente según su ubicación.

Los precios de referencia incluidos en esta guía muestran diferencias en el gasohol regular, el gasohol premium y el diésel B5. En el caso del Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la recomendación es verificar el valor por metro cúbico o galón antes de cargar, debido a que cada establecimiento actualiza su propia tarifa.

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Estos son los precios de gasohol y diésel en distritos de Lima

En Lima, el gasohol regular presenta una diferencia de más de un sol entre algunos distritos. El diésel también registra variaciones que conviene considerar, sobre todo para quienes realizan trayectos largos o trabajan con vehículos de carga y transporte.

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium en S/ 20,09.
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 19,09.
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,99.
  • Rímac: diésel en S/ 23,99.
  • Comas: diésel en S/ 22,79.
  • Carabayllo: diésel en S/ 22,99.

La diferencia entre establecimientos puede elevar el costo de un tanque completo. Por ese motivo, comparar el precio antes de salir resulta útil para conductores particulares, repartidores, taxistas y empresas con flotas.

Dos carteles con precios de gasohol regular y premium y logotipos de Osinergmin y Facilito frente a una calle con automóviles.
Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco, Ica, Lambayeque y Tacna registran tarifas distintas

Las tarifas también cambian fuera de Lima, en parte por el traslado del combustible y las condiciones de distribución en cada zona.

  • Cusco: gasohol regular entre S/ 20,69 y S/ 21,99 por galón.
  • Ica: gasohol regular desde S/ 19,75.
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 21,20.
  • Tacna: diésel en S/ 24,69.

En Cusco, el diésel figura entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón. En el distrito de Santiago, en Ica, el gasohol regular alcanza los S/ 18,27 por galón.

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Una mano sostiene un teléfono móvil con la pantalla de la aplicación Facilito de Osinergmin que detalla tarifas de combustible.
La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el precio del GNV, GLP, diésel y gasolina

La aplicación y el portal Facilito permiten ubicar establecimientos de venta de combustibles y comparar precios según la zona elegida. La consulta puede hacerse antes de iniciar un recorrido o al momento de buscar un grifo cercano.

Para revisar las tarifas, el usuario debe:

  • Ingresar a la plataforma Facilito de Osinergmin.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el combustible que utilizará: GNV, GLP, diésel, gasohol regular o gasohol premium.
  • Ordenar los resultados por precio o distancia.
  • Confirmar el horario de atención y la disponibilidad antes de acudir al establecimiento.
  • Guardar la ubicación del grifo elegido para comparar en futuras cargas.

También conviene conservar el comprobante de pago. Si el precio cobrado no coincide con el valor exhibido o con el informado por el establecimiento, el usuario puede presentar un reclamo ante el proveedor y realizar una consulta ante Osinergmin.

Cuatro mangueras de combustible de colores azul, verde, rojo y turquesa junto a los logos de Osinergmin y Facilito.
Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de distintos combustibles con los logotipos oficiales de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben considerar los conductores antes de cargar combustible

El precio por galón no debe ser el único criterio para decidir dónde abastecerse. La distancia hasta el grifo, el consumo que implica el desvío y la necesidad real de combustible pueden modificar el ahorro.

Estas medidas ayudan a reducir el gasto:

  • Revisar la presión de los neumáticos según la recomendación del fabricante.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas innecesarias.
  • Planificar los recorridos para reunir varias diligencias en una sola ruta.
  • No mantener el motor encendido durante esperas prolongadas.
  • Respetar el mantenimiento periódico del vehículo, en especial el cambio de filtros y aceite.
  • Comparar el precio por galón de combustible antes de llenar el tanque.
  • Verificar que el combustible elegido corresponda a las especificaciones del motor.
Mano sostiene billetes y monedas peruanas. Al fondo, una bomba de combustible verde y gris, y parte de un uniforme azul con el logo de Osinergmin.
Una mano paga combustible con billetes y monedas de Perú en una estación de servicio, con el logo de Osinergmin visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas pueden cambiar durante el día según las actualizaciones que realice cada establecimiento. Por ello, los conductores deben revisar la información disponible antes de cargar combustible.

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