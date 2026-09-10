Se confirmó participación de la selección sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Hasta qué etapa jugará?

La Liga Peruana de Vóley venía analizando la posible incorporación de la selección peruana Sub 19 como el equipo número 12 de la temporada 2026/2027. Hasta el momento, el torneo nacional cuenta con 11 clubes confirmados.
La propuesta fue abordada en la última reunión entre los equipos, con la participación de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV). La idea no obtuvo consenso y abrió una discusión entre las partes a pocas semanas del comienzo de la competencia.
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Se confirmó la participación de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
En medio de la incertidumbre, se confirmó la participación de la selección peruana Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Sandra Rordríguez dio detalles de lo que sería la presencia del equipo juvenil en el torneo nacional.
“Me confirman que la selección peruana Sub-19 jugará la liga. Me acaban de mandar el dato, pero ahora el tema es si sumará o no sumará, hasta qué etapa jugará, cuáles son los detalles. Ahora, si los partidos le sirven a las chicas, bien, pero lo voy a decir como la gente lo dice: la liga es la liga, ¿por qué lo digo? Me refiero a que no se pueden mezclar papas con camotes", apuntó la periodista en el programa ‘Ataque Cruzado’.
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Se conoció que la 'blanquirroja' será parte del torneo nacional esta temporada. (A Presión)
Eso sí, la comunicadora fue enfática en expresar esa medida debería estar bien marcada en las bases y aseguró que la Federación Peruana de Vóley (FPV) debería encargarse de la preparación del ‘blanquirroja’ con duelos internacionales.
“Si quieres que esas jugadoras tengan roce internacional, dales partidos internacionales, pero que le cueste a la federación, que busquen la manera. Ahora, si se va a dar, yo sí exigiría dentro de las bases una posdata o nota, específicamente cómo se van a manejar las cosas. ¿Hasta qué etapa se va a jugar, por ejemplo? Porque puedes decir toda la primera parte, puedes decir todo el campeonato. O sea, hay que saber todos los detalles", añadió.
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Los 11 clubes que participarán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
La selección nacional Sub 19 elevará a 12 el número de participantes en la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley, que actualmente cuenta con 11 equipos.
La incorporación del combinado juvenil permitirá que sus jugadoras compitan contra rivales de mayor edad y nivel. La experiencia apunta a fortalecer su proceso de formación y su proyección hacia la selección absoluta.
- Alianza Lima
- Universidad San Martín de Porres
- Universitario de Deportes
- Regatas Lima
- Deportivo Géminis
- Circolo Sportivo Italiano
- Club Atlético Atenea
- Rebaza Acosta
- Deportivo Soan
- Olva Latino
Canal TV que transmitirá la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 mediante su señal abierta para todo el público peruano. Los partidos se emitirán por el canal 2 y la señal 702 en alta definición.
La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales de Latina. Los aficionados podrán seguir los encuentros desde la página web y la aplicación del canal.
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Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros del torneo nacional, con las previas, punto a puntos, mejores jugadas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.
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