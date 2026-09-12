Perú

Campaña de salud para este domingo 13 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad incluirá triaje para realizar una evaluación inicial y orientar a los asistentes según sus necesidades

La campaña ofrecerá descartes de glucosa y tamizajes de anemia como parte de las acciones preventivas - Créditos: Magnific.
La campaña ofrecerá descartes de glucosa y tamizajes de anemia como parte de las acciones preventivas - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres organizará este domingo 13 de septiembre una campaña de salud gratuita dirigida a los vecinos de la jurisdicción. La jornada se desarrollará en el Parque La Amistad, ubicado en la Asociación Santa María del Valle, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder a diferentes especialidades médicas y recibir orientación relacionada con el cuidado de su bienestar. La iniciativa busca acercar servicios básicos a la población y facilitar la identificación oportuna de algunas condiciones que requieren seguimiento profesional.

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La atención estará disponible durante cuatro horas y no tendrá costo para los participantes. Además de las consultas especializadas, se han programado evaluaciones preventivas que permitirán conocer algunos indicadores relacionados con la salud de los vecinos.

Los vecinos podrán acceder sin costo a consultas de medicina general, psicología, nutrición, podología y optometría - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.
Los vecinos podrán acceder sin costo a consultas de medicina general, psicología, nutrición, podología y optometría - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre las especialidades que serán ofrecidas se encuentran:

  • Medicina general: evaluación del estado de salud y orientación frente a molestias o síntomas frecuentes.
  • Psicología: orientación profesional para atender aspectos relacionados con el bienestar emocional.
  • Nutrición: recomendaciones sobre alimentación y hábitos adecuados según las necesidades de cada persona.
  • Podología: revisión y cuidado preventivo de los pies para identificar posibles alteraciones.
  • Optometría: evaluación de la capacidad visual y orientación ante posibles dificultades de la vista.

La campaña también contará con servicios complementarios enfocados en la prevención y en la detección de determinados indicadores. Estas prestaciones permitirán ampliar la atención de los vecinos que acudan al punto establecido por la comuna.

Los servicios disponibles serán:

  • Triaje: evaluación inicial para conocer las condiciones generales del paciente y orientar su atención.
  • Descarte de glucosa: medición del nivel de glucosa para identificar posibles valores elevados.
  • Tamizaje de anemia: prueba preventiva destinada a detectar indicios compatibles con esta condición.
  • Limpieza facial: atención orientada al cuidado y la higiene de la piel del rostro.
  • Servicios sociales (ULE-SISFOH): orientación sobre trámites y procedimientos vinculados con la Unidad Local de Empadronamiento y el Sistema de Focalización de Hogares.

La Municipalidad de San Martín de Porres invitó a los residentes a participar de esta actividad y aprovechar las prestaciones disponibles durante la jornada. La campaña concentra en un mismo espacio consultas, evaluaciones preventivas y orientación social, por lo que los vecinos podrán acceder a distintas alternativas de atención en una sola visita.

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Los asistentes también podrán acceder a servicios de limpieza facial y cuidado preventivo de la piel - Créditos: Magnific.
Los asistentes también podrán acceder a servicios de limpieza facial y cuidado preventivo de la piel - Créditos: Magnific.

¿Qué enfermedades pueden detectarse a tiempo mediante un chequeo de rutina?

El doctor Arturo Basurto Ayala, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad San Ignacio de Loyola, declaró a Infobae que los chequeos de rutina cumplen un papel importante en la detección temprana de diversas enfermedades. Según explicó, estas evaluaciones pueden identificar afecciones crónicas y problemas asociados con la actividad física o laboral.

“Mediante un chequeo de rutina, pueden detectarse enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros, que en la actualidad causan más del 70% de muertes en el mundo. Además, también se detectan enfermedades ergonómicas como lumbalgias, tendinitis, contracturas musculares, entre otros”, señaló.

El médico señaló que la frecuencia de estos controles debe establecerse de acuerdo con la edad y las características de cada paciente. En los adultos mayores, recomendó realizar evaluaciones cada seis meses. “En el caso de los recién nacidos o en la etapa de latencia, siempre realizar sus controles indicados por el médico para supervisar su desarrollo psicomotor, vacunas, entre otros”, mencionó.

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