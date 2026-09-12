Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Ica, epicentro y reporte del IGP del 12 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú registró cuatro sismos de entre 3,4 y 4,5 de magnitud el 11 de septiembre en las regiones de Arequipa, Moquegua, Lima y Ayacucho

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú reportó una jornada con actividad sísmica en cuatro regiones del país. Los movimientos se registraron el 11 de septiembre en Arequipa, Moquegua, Lima y Ayacucho, con magnitudes de entre 3,4 y 4,5 y percepciones de hasta II-III en las localidades próximas a los epicentros.

13:25 hsHoy

Sismo en Ica 4,5

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 03:46 del 12 de septiembre, con epicentro a 101 kilómetros al suroeste de Ica, en la región de Ica, según el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento tuvo una profundidad de 21 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III en Ica.

Sismo en Ica de 4.5
Sismo en Ica
07:42 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

INDECI recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia accesible, preparada para las primeras horas después de un desastre. Como referencia, se sugiere una mochila por cada dos integrantes del hogar.

Entre los artículos recomendados se encuentran:

  • Agua embotellada.
  • Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
  • Linterna.
  • Baterías de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal.
  • Abrigo, mantas y ropa adicional.
  • Artículos de higiene.
  • Mascarillas y alcohol o desinfectante.
  • Silbato.
  • Copias de documentos importantes dentro de una bolsa hermética.
  • Productos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con enfermedades crónicas.

La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías o documentos vencidos.

Una mochila roja abierta sobre una mesa de madera junto a botellas de agua, alimentos en lata, botiquín, linterna, radio y documentos.
Una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, botiquín y documentos ilustra la preparación básica ante desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:29 hsHoy

Rutas y puntos de encuentro antes de una emergencia

La preparación ante un sismo empieza antes de que ocurra el movimiento. Los integrantes de cada hogar pueden establecer medidas básicas para responder con mayor rapidez:

  • Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda.
  • Revisar que las rutas de salida estén libres de obstáculos.
  • Acordar un punto de encuentro fuera del domicilio.
  • Definir quién asistirá a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
  • Revisar las instalaciones eléctricas, de gas y agua.
  • Asegurar muebles altos, repisas, espejos y objetos pesados.
  • Consultar a un especialista si la vivienda presenta grietas, daños previos o ampliaciones sin evaluación técnica.
  • Participar en simulacros organizados por las autoridades.
Señal verde y blanca en una columna de concreto con la frase ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS, flechas y siluetas humanas.
Una señal de zona segura ante sismos instalada en una columna de concreto señala un área de protección dentro de una estructura urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de los últimos movimientos sísmicos puede consultarse en las plataformas oficiales del IGP. Ante una emergencia, las autoridades recomiendan seguir únicamente las indicaciones difundidas por organismos competentes.

Ilustración tríptico de escenarios de evacuación: familia bajo mesa en casa, personas bajando escaleras de edificio, alumnos y maestra saliendo de aula en colegio.
Las ilustraciones muestran diferentes situaciones de evacuación durante el Simulacro Nacional Multipeligro en Perú, cubriendo entornos domésticos, laborales y educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:11 hsHoy

Qué hacer durante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja mantener la calma y aplicar medidas de protección dentro de una vivienda, oficina, comercio o cualquier otra edificación.

  • Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.
  • Proteger la cabeza y el cuello.
  • Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento dificulta mantenerse de pie.
  • No correr, no empujar ni gritar.
  • No usar ascensores.
  • Alejarse de estantes, lámparas, balcones y cables eléctricos.
  • Evacuar al finalizar el movimiento, por rutas previamente identificadas.
  • No regresar a una edificación que presente daños visibles hasta que sea evaluada.
  • Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.
  • Evitar llamadas que no sean urgentes; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.
Infografía con mapas del sur del Perú, diagramas de subducción de placas tectónicas y textos explicativos sobre el riesgo sísmico.
Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se encuentren cerca del mar deben atender las alertas oficiales. Si las autoridades emiten una advertencia por posible tsunami, la recomendación es alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o puntos de evacuación establecidos.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:07 hsHoy

Por qué Perú es un país sísmico

La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.

06:43 hsHoy

Cómo prepararse ante un sismo en Perú

  • Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
  • Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
  • Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
  • Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Una familia camina hacia una puerta abierta por un pasillo con flechas verdes junto a un área con mochilas de emergencia y mantas.
Una familia evacúa una vivienda en Perú por una ruta señalizada durante un simulacro de prevención ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:45 hsHoy

Medidas de prevención y respuesta institucional

El gobierno peruano, junto a organismos internacionales, ha desarrollado políticas y programas para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres sísmicos. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan simulacros a nivel nacional, campañas de sensibilización y acciones para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.

  • Se promueve la construcción con materiales sismorresistentes y el cumplimiento estricto de normas técnicas en nuevas edificaciones.
  • Se han instalado sistemas de alerta sísmica en zonas urbanas de alto riesgo para advertir a la población con segundos de anticipación.
  • Equipos de búsqueda y rescate especializados están preparados para actuar en las primeras horas posteriores a un evento.
  • Las escuelas incluyen contenidos sobre gestión de riesgos en sus currículos, fomentando la cultura de la prevención desde la infancia.
La placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana.
La placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana. (La Lupa / Weebly)
05:29 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Infografía explicativa con esquemas de la subducción de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego del Pacífico y la formación de los Andes.
Una infografía explica cómo la subducción de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana causa los frecuentes sismos y la formación de los Andes en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.

05:00 hsHoy

El sismo de mayor magnitud se registró al sur de Pullo, en Ayacucho

El primer movimiento ocurrió a las 07:18, a nueve kilómetros al oeste de Vítor, en la región Arequipa. Alcanzó una magnitud de 3,8 y se originó a 15 kilómetros de profundidad. El reporte oficial consignó una intensidad de II a III en Vítor.

Horas más tarde, a las 12:27, el IGP informó un sismo de 3,4 grados cerca de La Capilla, distrito situado en la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua. El epicentro se localizó a un kilómetro al noreste de esa localidad y la profundidad fue de nueve kilómetros.

La sucesión de temblores recuerda la alta actividad sísmica del Perú, pero no implica que se avecine un terremoto mayor. Estos movimientos responden a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.
La sucesión de temblores recuerda la alta actividad sísmica del Perú, pero no implica que se avecine un terremoto mayor. Estos movimientos responden a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Foto: TVPerú

A las 17:47 se produjo otro temblor de magnitud 3,5 frente a la costa de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. El fenómeno tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su referencia geográfica fue a 11 kilómetros al suroeste del distrito.

El último registro de la jornada tuvo lugar en Ayacucho y fue el de mayor energía entre los cuatro movimientos informados. Aunque alcanzó una intensidad de II a III en Pullo, el sismo se produjo a 105 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0656.

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