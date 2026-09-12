Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Ica, epicentro y reporte del IGP del 12 de septiembre de 2026

Últimas noticias

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años Jorge Benavides confirmó el fallecimiento del actor cómico y recordó su capacidad para improvisar, sus personajes en pantalla y el complejo estado de salud que lo alejó de la televisión durante el último año

Clara Seminara respondió a las críticas por su inesperada historia luego del fallecimiento de ‘Yuca’ La comediante precisó que estaba en una jornada laboral y expresó sus condolencias por Enrique Espejo Peña mediante una nueva publicación

Oposición pide al Gobierno presentar nuevo proyecto de facultades legislativas centrado en seguridad y El Niño Voceros de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras solicitaron al Poder Ejecutivo circunscribir la iniciativa a la gestión de desastres y el fenómeno climático, ante declaraciones de senadores oficialistas que abrirían la puerta a ampliar el alcance del texto original.

Aumentos y bonos para el sector público aplican desde enero 2027, según el Presupuesto Público La negociación colectiva dio fruto. Luego de la firma del convenio colectivo centralizado 2026-2027, el gobierno de Keiko Fujimori ya incluye los nuevos incrementos para trabajadores públicos en el Presupuesto del siguiente año