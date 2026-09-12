Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo en Ica, epicentro y reporte del IGP del 12 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó una jornada con actividad sísmica en cuatro regiones del país. Los movimientos se registraron el 11 de septiembre en Arequipa, Moquegua, Lima y Ayacucho, con magnitudes de entre 3,4 y 4,5 y percepciones de hasta II-III en las localidades próximas a los epicentros.
Sismo en Ica 4,5
Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 03:46 del 12 de septiembre, con epicentro a 101 kilómetros al suroeste de Ica, en la región de Ica, según el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento tuvo una profundidad de 21 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III en Ica.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
INDECI recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia accesible, preparada para las primeras horas después de un desastre. Como referencia, se sugiere una mochila por cada dos integrantes del hogar.
Entre los artículos recomendados se encuentran:
- Agua embotellada.
- Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
- Linterna.
- Baterías de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Abrigo, mantas y ropa adicional.
- Artículos de higiene.
- Mascarillas y alcohol o desinfectante.
- Silbato.
- Copias de documentos importantes dentro de una bolsa hermética.
- Productos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con enfermedades crónicas.
La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías o documentos vencidos.
Rutas y puntos de encuentro antes de una emergencia
La preparación ante un sismo empieza antes de que ocurra el movimiento. Los integrantes de cada hogar pueden establecer medidas básicas para responder con mayor rapidez:
- Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda.
- Revisar que las rutas de salida estén libres de obstáculos.
- Acordar un punto de encuentro fuera del domicilio.
- Definir quién asistirá a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
- Revisar las instalaciones eléctricas, de gas y agua.
- Asegurar muebles altos, repisas, espejos y objetos pesados.
- Consultar a un especialista si la vivienda presenta grietas, daños previos o ampliaciones sin evaluación técnica.
- Participar en simulacros organizados por las autoridades.
El registro de los últimos movimientos sísmicos puede consultarse en las plataformas oficiales del IGP. Ante una emergencia, las autoridades recomiendan seguir únicamente las indicaciones difundidas por organismos competentes.
Qué hacer durante un sismo
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja mantener la calma y aplicar medidas de protección dentro de una vivienda, oficina, comercio o cualquier otra edificación.
- Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.
- Proteger la cabeza y el cuello.
- Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento dificulta mantenerse de pie.
- No correr, no empujar ni gritar.
- No usar ascensores.
- Alejarse de estantes, lámparas, balcones y cables eléctricos.
- Evacuar al finalizar el movimiento, por rutas previamente identificadas.
- No regresar a una edificación que presente daños visibles hasta que sea evaluada.
- Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.
- Evitar llamadas que no sean urgentes; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.
Quienes se encuentren cerca del mar deben atender las alertas oficiales. Si las autoridades emiten una advertencia por posible tsunami, la recomendación es alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o puntos de evacuación establecidos.
Por qué Perú es un país sísmico
La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.
Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.
Cómo prepararse ante un sismo en Perú
- Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
- Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
- Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
- Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
- Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Medidas de prevención y respuesta institucional
El gobierno peruano, junto a organismos internacionales, ha desarrollado políticas y programas para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres sísmicos. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan simulacros a nivel nacional, campañas de sensibilización y acciones para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.
- Se promueve la construcción con materiales sismorresistentes y el cumplimiento estricto de normas técnicas en nuevas edificaciones.
- Se han instalado sistemas de alerta sísmica en zonas urbanas de alto riesgo para advertir a la población con segundos de anticipación.
- Equipos de búsqueda y rescate especializados están preparados para actuar en las primeras horas posteriores a un evento.
- Las escuelas incluyen contenidos sobre gestión de riesgos en sus currículos, fomentando la cultura de la prevención desde la infancia.
El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
El sismo de mayor magnitud se registró al sur de Pullo, en Ayacucho
El primer movimiento ocurrió a las 07:18, a nueve kilómetros al oeste de Vítor, en la región Arequipa. Alcanzó una magnitud de 3,8 y se originó a 15 kilómetros de profundidad. El reporte oficial consignó una intensidad de II a III en Vítor.
Horas más tarde, a las 12:27, el IGP informó un sismo de 3,4 grados cerca de La Capilla, distrito situado en la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua. El epicentro se localizó a un kilómetro al noreste de esa localidad y la profundidad fue de nueve kilómetros.
A las 17:47 se produjo otro temblor de magnitud 3,5 frente a la costa de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. El fenómeno tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su referencia geográfica fue a 11 kilómetros al suroeste del distrito.
El último registro de la jornada tuvo lugar en Ayacucho y fue el de mayor energía entre los cuatro movimientos informados. Aunque alcanzó una intensidad de II a III en Pullo, el sismo se produjo a 105 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0656.