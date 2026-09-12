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Juan Pablo Varillas cierra su paso por el Challenger de Génova en cuartos de final y quedó listo para disputar la Copa Davis

El tenista nacional cayó frente al brasileño Thiago Seyboth Wild y culminó dos semanas positivos que lo depositaron nuevamente en el Top 200 del ranking ATP

Juan Pablo Varillas quedó eliminado del Shanghai Open tras caer Sebastian Ofner.
Juan Pablo Varillas se despidió del Challenger de Génova. Crédito: Getty Images
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Juan Pablo Varillas quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger 125 de Génova tras caer por 6-1 y 7-6(6) ante el brasileño Thiago Seyboth Wild, actual número 198 del ranking de la ATP. El partido duró una hora y 26 minutos y puso fin a la gira italiana del peruano.

El brasileño impuso condiciones desde el comienzo sobre la cancha de polvo de ladrillo de Génova. Encontró profundidad en sus golpes, llevó el juego a un ritmo alto y limitó las opciones de Varillas. Ese dominio se reflejó en el primer set, que Seyboth Wild resolvió con un 6-1.

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El desarrollo cambió en el segundo parcial. El tenista brasileño quebró primero y tomó una ventaja de 3-1, pero Varillas respondió con una recuperación que le devolvió opciones en el partido. El peruano elevó la intensidad desde el fondo de la cancha, redujo errores y consiguió revertir el marcador hasta quedar 6-5 arriba, con la posibilidad de extender el encuentro a un tercer set.

Seyboth Wild sostuvo su servicio en un tramo de presión, igualó el marcador y llevó la definición a un tie-break. Allí, el brasileño aprovechó sus oportunidades y cerró el encuentro por 7-6(6), con lo cual avanzó a las semifinales del torneo italiano.

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Tres peruanos regresan al Top 200 del ranking ATP.
Tres peruanos regresan al Top 200 del ranking ATP. Crédito: Captura X Tenis Peruano.

La victoria también tuvo un antecedente inmediato. El brasileño había perdido la semana anterior ante Varillas en los cuartos de final del Challenger de Como, resultado que permitió al peruano disputar la final de aquel certamen. Con el triunfo en Génova, Seyboth Wild redujo la diferencia en el historial entre ambos: Varillas conserva la ventaja, ahora por cuatro victorias contra dos.

Varillas volverá al Top 200 después de 18 meses

La derrota en Génova no modifica el balance de las últimas dos semanas para Juan Pablo Varillas. La final alcanzada en Como y los cuartos de final en el AON Open Challenger 125 le aportaron puntos para recuperar posiciones en la clasificación de la ATP.

Según el ranking en vivo, el peruano ascenderá hasta el puesto 186 desde el lunes 14 de septiembre. El salto representa una mejora de 48 lugares respecto de su ubicación antes de esta etapa de la gira y le permitirá volver al Top 200 después de 18 meses.

La última vez que Varillas se mantuvo de forma consecutiva dentro de ese grupo fue en octubre de 2024. Tras su eliminación en el Challenger de Campinas, bajó hasta el puesto 205 y salió de los 200 primeros por primera vez desde 2019.

Varillas, Buse y Bueno durante la serie de Copa Davis entre Perú y Chile en 2024.
Varillas, Buse y Bueno durante la serie de Copa Davis entre Perú y Chile en 2024. Crédito: FPT.

El regreso a esa zona del ranking representa un impulso para el tramo final de la temporada. Varillas sumó resultados en torneos sobre arcilla, una superficie en la que construyó buena parte de sus mejores actuaciones, y llegará a su próximo desafío con rodaje competitivo.

La Copa Davis será el próximo desafío del equipo peruano

Concluida su participación en Europa, Varillas retornará a Lima para sumarse a la preparación del equipo peruano de Copa Davis, que enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I el 18 y 19 de septiembre.

El equipo estará bajo las órdenes del capitán Luis Horna, quien deberá definir la formación para una serie que tendrá importancia en el calendario internacional de Perú. La convocatoria incluye a Varillas como una de las principales cartas del conjunto nacional.

El jueves se conocerá si el mejor tenista peruano del momento disputará uno de los partidos de individuales ante Dani Vallejo o si integrará la dupla de dobles. La decisión dependerá de la planificación del cuerpo técnico y de las condiciones con las que llegue tras su viaje desde Italia.

Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.
Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.

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