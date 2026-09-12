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¿Dónde ver Perú vs Colombia HOY?: Canal TV del partido por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará su primer triunfo frente la escuadra colombiana para salir del fondo de la tabla de posiciones. Conoce las señales disponibles para el crucial cotejo

Dónde ver Perú vs Colombia por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (Depormanía)
Dónde ver Perú vs Colombia por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (Depormanía)
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Hoy, sábado 12 de septiembre, Perú seguirá con su participación en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La ‘blanquirroja’ no ha podido tener una buena campaña tras las duras derrotas con Argentina, Brasil y Venezuela; y está obligado a levantarse contra Colombia para celebrar su primer triunfo en la competición pese a que el sueño de ir al Mundial se desvaneció.

La última caída del equipo de Antonio Rizola fue con la ‘vinotinto’ por 3-1 con parciales de 25-21, 25-16, 23-25 y 25-15. La irregularidad y los errores propios le terminó pasando factura, y sigue sin sumar en la tabla de posiciones: marcha en la sexta ubicación con cero puntos.

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Dónde ver Perú vs Colombia por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú enfrentará a Colombia por la cuarta jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con transmisión de Latina TV. El partido se podrá ver en las señales 2 y 702 en alta definición. El canal también habilitará acceso gratuito desde su aplicación y su sitio web para celulares, tabletas y computadoras.

La señal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el encuentro entre las selecciones peruana y colombiana. Infobae Perú realizará la cobertura previa y seguirá las incidencias del partido. El medio informará el resultado, las declaraciones de las jugadoras y las variaciones en la tabla de posiciones.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

A qué hora juega Perú vs Colombia por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú enfrentará a Colombia hoy, sábado 12 de septiembre, en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El encuentro comenzará a las 14:30 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México.

En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con la hora de Miami como referencia, el inicio está previsto para las 15:30 horas. En Brasil, sede de la competencia, el partido se disputará desde las 16:30 horas. Ese mismo horario regirá para Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

La selección peruana de vóley se juega la vida ante Colombia por el Panamericano Femenino que se disputa en México
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Perú y la obligación frente Colombia en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Sin chances para obtener la clasificación al próximo Mundial, la selección peruana deberá salir con todo frente Colombia para darle vuelta a la mala campaña que viene realizando en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. El equipo de Antonio Rizola tuvo un gran arranque pese a la derrota frente Argentina en su debut. Sin embargo, no pudo sostener el nivel que ilusionó frente la ‘albiceleste’.

La superiodad de Brasil se impuso y marcó la segunda caída de la ‘blanquirroja’. Luego Venezuela expuso las limitaciones del combinado nacional, quedando practicamente eliminada de la competencia.

Un 'challenge' exitoso le dio una vida más a Perú, pero Venezuela no perdonó y sentenció el partido. Mira la celebración del equipo venezolano tras asegurar la victoria en Río de Janeiro.

La ‘bicolor’ necesita reaccionar en los dos partidos que le quedan para cerrar su participación. Tras encadenar tres derrotas, la ‘bicolor’ quedó con un margen de error mínimo y todavía debe enfrentar a Colombia y Chile.

Perú requiere resultados favorables en sus próximos encuentros y también dependerá de otros marcadores para conservar sus opciones matemáticas en el torneo. Más allá de esa posibilidad, el plantel buscará recuperar sensaciones y terminar de la mejor manera su paso por Río de Janeiro.

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

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