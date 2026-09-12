Perú

Gana Diario: resultados del 10 de setiembre del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Verifique si fue el afortunado ganador del último sorteo

Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
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La lotería de Gana Diario reveló los números ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: jueves 10 de setiembre de 2026

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Número del sorteo: 4700

Resultados: 27,15,13,11,20

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

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Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

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