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¿A qué hora juega Perú vs Colombia HOY?: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto de Antonio Rizola sale en busca de su primera victoria en el certamen. Al frente tendrá a una de las selecciones más poderosas del continente

A qué hora juega Perú vs Colombia HOY: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
A qué hora juega Perú vs Colombia HOY: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Instagram Sergio Moreno.
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La selección peruana de vóley tendrá un nuevo desafío en Brasil. Perú jugará ante Colombia por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El equipo de Antonio Rizola necesita cortar su racha negativa y sumar sus primeros puntos antes de la última jornada.

A qué hora juega Perú vs Colombia por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y Colombia se disputará a las 14:30 horas de Perú y Colombia. El escenario será el Maracanãzinho de Río de Janeiro, donde el reloj marcará las 16:30 horas al inicio del partido.

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Estos son los horarios del duelo en los países de Sudamérica y en otros territorios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15:30 horas
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:30 horas
  • Guyana: 15:30 horas
  • Surinam y Guayana Francesa: 16:30 horas
  • Miami, Estados Unidos: 15:30 horas
  • España: 21:30 horas
Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

¿Cómo llega Perú al partido con Colombia?

La ‘bicolorcayó ante Argentina, Brasil y Venezuela en sus tres primeras presentaciones. Sus posibilidades de clasificar al Mundial son remotas, aunque todavía deberá competir por mejorar su ubicación en la tabla y cerrar el torneo con una victoria.

Colombia, por su parte, llega con una campaña de una victoria y dos derrotas. El cuadro ‘cafetero’ inició el certamen con un triunfo sobre Chile, luego perdió en cinco sets frente a Argentina y cedió ante Brasil. El cruce contra Perú puede definir sus opciones en la disputa por los boletos mundialistas.

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Un 'challenge' exitoso le dio una vida más a Perú, pero Venezuela no perdonó y sentenció el partido. Mira la celebración del equipo venezolano tras asegurar la victoria en Río de Janeiro.

Dónde ver Perú vs Colombia por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido entre Perú y Colombia, por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, será transmitido por Latina TV a través de las señales 2 y 702 en alta definición.

Los hinchas también podrán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web del canal. La emisión digital estará disponible sin costo.

El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol también ofrecerá la transmisión del duelo.

Asimismo, Infobae Perú acompañará el encuentro con información desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Perú busca cortar una racha de tres derrotas

El seleccionado peruano inició su participación con una derrota por 3-1 frente a Argentina. La ‘bicolor’ se quedó con el primer set por 25-20, pero el equipo dirigido por Facundo Morando reaccionó y revirtió el marcador con parciales de 25-15, 25-18 y 27-25.

En la segunda fecha, Perú enfrentó a Brasil y perdió por 3-0. El conjunto local impuso condiciones desde el inicio y ganó con parciales de 25-16, 25-16 y 25-15.

La tercera caída llegó ante Venezuela, rival al que Perú necesitaba superar para sostener opciones concretas de clasificación. La ‘vinotinto’ se impuso por 3-1, con marcadores de 25-21, 25-16, 23-25 y 25-15. El elenco nacional consiguió su único set del partido, aunque no pudo extender la reacción en el cuarto parcial.

Con esos resultados, Perú ocupa el último lugar de la clasificación sin puntos. La selección todavía debe medirse con Colombia y Chile antes de concluir su calendario en Río de Janeiro.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

Colombia afronta un partido clave por la clasificación al Mundial

Colombia, bajo la dirección de Guilherme Schmitz, abrió el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con una victoria por 3-0 sobre Chile. El cuadro ‘cafetero’ mostró solidez en el debut y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea.

En su segundo compromiso, Colombia protagonizó un partido de cinco sets ante Argentina, en el que terminó cayendo frente a las de Facundo Morando. Luego, Brasil venció al elenco colombiano en sets corridos.

Por ese motivo, el duelo ante Perú resulta determinante para Colombia. Una victoria le permitiría sostener sus posibilidades de alcanzar uno de los cupos para el Mundial de 2027, mientras que una derrota complicaría su posición antes de la fecha final.

El cuadro de Facundo Morando sufrió, pero consiguió el triunfo ante las 'cafeteras' por la segunda jornada del torneo - Crédito: CSV.

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