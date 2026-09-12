Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú se enfrentará hoy, sábado 12 de setiembre, a Colombia por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley.

¡Día de partido! Perú se enfrentará hoy, sábado 12 de setiembre, a Colombia en la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Este encuentro se llevará a cabo desde las 14:30 horas en el Maracanãzinho, situado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Estos son los horarios del duelo en los países de Sudamérica y en otros territorios: