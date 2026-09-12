Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

¡Día de partido! Perú se enfrentará hoy, sábado 12 de setiembre, a Colombia en la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Este encuentro se llevará a cabo desde las 14:30 horas en el Maracanãzinho, situado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Estos son los horarios del duelo en los países de Sudamérica y en otros territorios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 15:30 horas
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:30 horas
- Guyana: 15:30 horas
- Surinam y Guayana Francesa: 16:30 horas
- Miami, Estados Unidos: 15:30 horas
- España: 21:30 horas
¿Cómo llega Perú?
La selección peruana debutó con una derrota por 3-0 ante Argentina, aunque mostró una mejora respecto de su rendimiento en la Copa Salta, torneo en el que enfrentó a las ‘panteras’ en tres amistosos.
En la segunda fecha, Perú volvió a caer por 3-0, esta vez ante Brasil, anfitrión y principal candidato al cupo de los Juegos Olímpicos. Pese al resultado, el equipo dirigido por Antonio Rizola dejó una mejor imagen y generó expectativas de cara a los siguientes compromisos, luego de superar a dos de los rivales más exigentes del certamen.
No obstante, la ‘bicolor’ perdió por 3-1 ante Venezuela en la tercera jornada. El equipo no pudo repetir las actuaciones previas en un partido clave para mantener sus opciones de clasificación al Mundial.
Las tres derrotas dejaron a Perú en el último lugar de la tabla, sin puntos y con escasas posibilidades de acceder a la Copa del Mundo. Restan seis unidades en disputa, mientras que Colombia, tercero y ocupante provisional del último cupo clasificatorio, suma cuatro puntos.
La selección peruana necesita una combinación de resultados para alcanzar el torneo organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).
¿Cómo llega Colombia?
Colombia debutó con una victoria por 3-0 sobre Chile. En sus siguientes presentaciones, cayó por 3-2 ante Argentina y por 3-0 frente a Brasil. Ante las anfitrionas, el equipo cafetero disputó el set más extenso del Campeonato Sudamericano, que terminó 36-34.
Con esos resultados, el conjunto dirigido por Guilherme Schmitz ocupa el tercer puesto de la tabla, que otorga por ahora el último cupo de clasificación al Mundial. El punto que obtuvo tras llevar a Argentina al quinto set le permitió tomar una ligera ventaja sobre Chile y Venezuela, ambos con tres unidades.
Colombia cuenta con nombres conocidos en el vóley peruano. Schmitz dirigió la temporada pasada a Universidad San Martín, mientras que María Alejandra Marin, armadora de Alianza Lima, y Laura Grajales, exjugadora de Universitario de Deportes, integran el plantel cafetero.
Horarios del Perú vs Colombia
Este cotejo iniciará a las 14:30 horas de Perú y Colombia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:30 horas de México; a las 14:30 horas de Ecuador; a las 15:30 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 16:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Dónde ver Perú vs Colombia
Perú y Colombia se medirán por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El encuentro será transmitido por Latina TV, a través de las señales 2 y 702 en alta definición.
Los aficionados podrán seguir el partido desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web de Latina. La señal también estará disponible sin costo en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.
Infobae Perú cubrirá el duelo entre la selección peruana y Colombia con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.