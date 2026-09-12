Perú Deportes

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana llega tras la derrota ante Venezuela, resultado que la dejó sin posibilidades de clasificar al Mundial. El elenco ‘cafetero’, en cambio, buscará asegurar su boleto a la máxima competencia de la FIVB. Sigue todas las incidencias

Guardar
Perú se enfrentará hoy, sábado 12 de setiembre, a Colombia por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley.
Perú se enfrentará hoy, sábado 12 de setiembre, a Colombia por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley.

¡Día de partido! Perú se enfrentará hoy, sábado 12 de setiembre, a Colombia en la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Este encuentro se llevará a cabo desde las 14:30 horas en el Maracanãzinho, situado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Estos son los horarios del duelo en los países de Sudamérica y en otros territorios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15:30 horas
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:30 horas
  • Guyana: 15:30 horas
  • Surinam y Guayana Francesa: 16:30 horas
  • Miami, Estados Unidos: 15:30 horas
  • España: 21:30 horas
11:51 hsHoy

¿Cómo llega Perú?

La selección peruana debutó con una derrota por 3-0 ante Argentina, aunque mostró una mejora respecto de su rendimiento en la Copa Salta, torneo en el que enfrentó a las ‘panteras’ en tres amistosos.

En la segunda fecha, Perú volvió a caer por 3-0, esta vez ante Brasil, anfitrión y principal candidato al cupo de los Juegos Olímpicos. Pese al resultado, el equipo dirigido por Antonio Rizola dejó una mejor imagen y generó expectativas de cara a los siguientes compromisos, luego de superar a dos de los rivales más exigentes del certamen.

No obstante, la ‘bicolor’ perdió por 3-1 ante Venezuela en la tercera jornada. El equipo no pudo repetir las actuaciones previas en un partido clave para mantener sus opciones de clasificación al Mundial.

Un 'challenge' exitoso le dio una vida más a Perú, pero Venezuela no perdonó y sentenció el partido. Mira la celebración del equipo venezolano tras asegurar la victoria en Río de Janeiro.

Las tres derrotas dejaron a Perú en el último lugar de la tabla, sin puntos y con escasas posibilidades de acceder a la Copa del Mundo. Restan seis unidades en disputa, mientras que Colombia, tercero y ocupante provisional del último cupo clasificatorio, suma cuatro puntos.

La selección peruana necesita una combinación de resultados para alcanzar el torneo organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

11:51 hsHoy

¿Cómo llega Colombia?

Colombia debutó con una victoria por 3-0 sobre Chile. En sus siguientes presentaciones, cayó por 3-2 ante Argentina y por 3-0 frente a Brasil. Ante las anfitrionas, el equipo cafetero disputó el set más extenso del Campeonato Sudamericano, que terminó 36-34.

Con esos resultados, el conjunto dirigido por Guilherme Schmitz ocupa el tercer puesto de la tabla, que otorga por ahora el último cupo de clasificación al Mundial. El punto que obtuvo tras llevar a Argentina al quinto set le permitió tomar una ligera ventaja sobre Chile y Venezuela, ambos con tres unidades.

Colombia cuenta con nombres conocidos en el vóley peruano. Schmitz dirigió la temporada pasada a Universidad San Martín, mientras que María Alejandra Marin, armadora de Alianza Lima, y Laura Grajales, exjugadora de Universitario de Deportes, integran el plantel cafetero.

Laura Pascua es una de las figuras de la selección colombiana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Laura Pascua es una de las figuras de la selección colombiana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
11:50 hsHoy

Horarios del Perú vs Colombia

Este cotejo iniciará a las 14:30 horas de Perú y Colombia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 13:30 horas de México; a las 14:30 horas de Ecuador; a las 15:30 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 16:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

11:50 hsHoy

Dónde ver Perú vs Colombia

Perú y Colombia se medirán por la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El encuentro será transmitido por Latina TV, a través de las señales 2 y 702 en alta definición.

Los aficionados podrán seguir el partido desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web de Latina. La señal también estará disponible sin costo en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú cubrirá el duelo entre la selección peruana y Colombia con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Héctor Cúper preparan ss mejores armas para llevarse el clásico en Matute. Ambos técnicos presentarán novedades en sus equipos, ¿quién se llevará el duelo?

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Dónde ver Perú vs Colombia HOY?: Canal TV del partido por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará su primer triunfo frente la escuadra colombiana para salir del fondo de la tabla de posiciones. Conoce las señales disponibles para el crucial cotejo

¿Dónde ver Perú vs Colombia HOY?: Canal TV del partido por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¿A qué hora juega Perú vs Colombia HOY?: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto de Antonio Rizola sale en busca de su primera victoria en el certamen. Al frente tendrá a una de las selecciones más poderosas del continente

¿A qué hora juega Perú vs Colombia HOY?: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Gino Vegas afirma que Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes 2026 gracias a la FPV: “Se trabajó para que le otorguen un cupo”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley sorprendió con su revelación sobre el cupo otorgado a las ‘blanquiazules’ para la máxima competencia de la FIVB

Gino Vegas afirma que Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes 2026 gracias a la FPV: “Se trabajó para que le otorguen un cupo”

Avión de Sporting Cristal no pudo aterrizar en Tacna por poca visibilidad: ¿Se aplazará duelo ante CD Moquegua por Liga 1?

El vuelo que trasladaba a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes volvió a la capital. Resta conocer la decisión de los organizadores del torneo

Avión de Sporting Cristal no pudo aterrizar en Tacna por poca visibilidad: ¿Se aplazará duelo ante CD Moquegua por Liga 1?

ÚLTIMAS NOTICIAS

Si tienes un iPhone 14 o superior, Apple te ofrece un año gratis de servicios satelitales

Si tienes un iPhone 14 o superior, Apple te ofrece un año gratis de servicios satelitales

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Cortes en la autopista Illia y la avenida Cantilo: qué tramos están cerrados y hasta cuándo durarán

Alerta por tormentas, nevadas y vientos: cómo estará el tiempo este fin de semana

El Perú tal vez no tiene un problema de instrumentos, sino de arquitectura

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto debe destinar una familia nicaragüense de cuatro personas para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y tortillas

Cuánto debe destinar una familia nicaragüense de cuatro personas para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y tortillas

Medallista, seleccionado nacional y folclorista: el joven que abrirá el recorrido de la Antorcha de la Independencia en Costa Rica

El Niño amenaza con encarecer alimentos, energía y logística en Centroamérica y República Dominicana durante 2027

Gobierno entregará tarjetas con $93 a hondureños que regresen desde Estados Unidos

25 años después del 11-S: en qué punto se encuentra la causa contra los acusados del ataque

DEPORTES

Así fue el accidente de Lewis Hamilton que obligó a detener el reloj en la FP3 del Gran Premio de España

Así fue el accidente de Lewis Hamilton que obligó a detener el reloj en la FP3 del Gran Premio de España

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En una accidentada jornada, Franco Colapinto culminó 11° en la última práctica del GP de España de la Fórmula 1

Operaron de urgencia a Emmanuel Mammana tras un choque con su arquero en Newell’s-Vélez: quedó internado en cuidados intensivos

Las 18 figuras de la delegación argentina a seguir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la agenda de sus competencias