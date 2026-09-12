Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura 2026.

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Hoy, sábado 10 de septiembre, se vivirá el encuentro más esperado de la temporada: Alianza Lima y Universitario de Deportes estarán cara a cara por segunda vez en el año en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Este clásico será por el todo o nada porque definirá el futuro de ambos equipos rumbo al título nacional, y también marcará porvenir de Pablo Guede y Héctor Cúper. Ambos técnicos protagonizarán un duelo imperdible desde fuera de la cancha.

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Posible alineación de Alianza Lima

Sin Paolo Guerrero por lesión, Pablo Guede determinó qué equipo usará para enfrentar a Universitario de Deportes en Matute. El DT mantendrá casi la alineación que usó frente Juan Pablo II, pero hará unos sorpresivos cambios para asegurar el triunfo en casa y cobrarse revancha después de la derrota por 1-0 en el Monumental, en el Torneo Apertura 2026.

En medio de la incertidumbre por la inclusión de Kevin Quevedo, el técnico argentino pondría a Alan Cantero desde el arranque por Gaspar Gentile y la única duda sería si mantendrá a Nicolás Díaz en la zaga o se inclinará por Mateo Antoni.

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Así se pararían los ‘blanquiazules’: Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, y Marco Huamán en la línea defensiva; Fernando Gaibor, Esteban Pavez en el mediocampo y en la ofensiva estarán Eryc Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero. Federico Girotti será el hombre gol.

Eryc Castillo de Alianza Lima celebra su gol de rodillas mientras sus compañeros lo rodean en un partido crucial de la Liga 1. (Liga 1 Te Apuesto)

Probable equipo de Universitario

Héctor Cúper determinó concentrar con dos días de anticipación, y tomó una drástica decisión respecto a su lista de convocados para el choque con Alianza Lima. El DT dejó afuera de la nómina a Juan Manuel Requena, Tunche Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna. Y marcó las repariciones de Aldo Corzo y Edison Flores, jugadores de experiencia en clásicos.

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El técnico seguirá usando el tradicional esquema de 3-5-2, con la principal novedad de Jorge Murrugarra en el mediocampo desde el pitazo inicial por Requena.

La ‘U’ formaría de la siguiente manera: Diego Romero en la portería; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto serán la línea de tres; Andy Polo, Adrián Quiroz, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga serán los elegidos en el mediocampo. Gianluca Lapadula y Álex Valera serán la dupla goleadora.

El delantero Gianluca Lapadula festeja una de sus anotaciones con Universitario de Deportes durante un partido de la Liga 1. (ITEA Sport / Liga 1)

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura 2026

El clásico entre Alianza Lima y Universitario se jugará el sábado 12 de septiembre desde las 20:00, hora de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva. La programación oficial de la Liga 1 estableció que el conjunto íntimo será local en Matute.

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Los aficionados podrán seguir el encuentro por L1MAX, señal que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato peruano. El canal estará disponible en los operadores que lo incluyan dentro de su programación.

La otra alternativa será L1Play, la plataforma de transmisión que permite acceder al partido a los usuarios que tengan un plan de suscripción activo.

La cobertura de Infobae Perú incluirá todos los detalles previos al inicio del duelo. El sitio también publicará las alineaciones confirmadas de ambos equipos.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'cremas' en Matute por la fecha 9 del campeonato nacional. (L1 Max)