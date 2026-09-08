Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal se medirá con CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

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Se viene la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y pese a que todos los reflectores estarán en el clásico, hay otro duelo de mucha importancia: Sporting Cristal se medirá con CD Moquegua que podría modificar la parte de arriba de la tabla de posiciones.

Los ‘cerveceros’ lograron levantarse y golearon por 5-0 a Los Chankas la jornada pasada. Sumaron tres puntos importantes y se pusieron a seis puntos del líder Deportivo Garcilaso, marchan en la séptima casilla con 13 unidades.

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Sporting Cristal vs CD Moquegua: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre cerveceros y moqueguanos está programado para el sábado 21 de septiembre, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El encuentro comenzará a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 16:15 horas. Los hinchas de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir el partido desde las 17:15 horas. La programación considera los distintos husos horarios de la región.

Dos jugadores de Sporting Cristal y CD Moquegua disputan un balón aéreo con intensidad durante la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. (Movistar Deportes)

Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026

La cobertura de Sporting Cristal y CD Moquegua estará disponible por televisión, internet y dispositivos móviles, con opciones para seguir el encuentro en directo.

La transmisión televisiva será responsabilidad de L1 MAX, señal que distribuye los partidos de la Liga 1 en el país. Los abonados a ese servicio podrán ver el duelo desde sus hogares sin necesidad de contratar una plataforma digital adicional.

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La alternativa por internet será L1 Play, que emitirá el partido en vivo mediante suscripción. El servicio estará habilitado para teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Infobae Perú realizará una cobertura escrita desde la previa y actualizará las incidencias minuto a minuto durante el desarrollo del compromiso. El portal también publicará el resumen final y los goles.

Sporting Cristal recibirá a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y CD Moquegua al choque?

Tras una semana de tensión, Sporting Cristal volvió a ganar, goleó a Los Chankas y logró un resultado que reduce la presión sobre el equipo. La victoria le permite al cuadro celeste mantenerse en la disputa por el título nacional.

Los goles de Santiago González, Luis Ibérico, Juan Cuesta, y doblete de Yoshimar Yotún hicieron celebrar al equipo de Roberto Mosquera. Sumó tres puntos importantes que mete a los rimenses en la lucha por los primeros lugares del campeonato junto a Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes, Sport Boys, Alianza Lima.

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Revive los mejores momentos y todos los goles de la contundente victoria de Sporting Cristal por 5-0 sobre Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. - L1 MAX

Por su lado, CD Moquegua llegará golpeado al duelo con los ‘celestes’ luego de sufrir una dura derrota por 2-0 contra Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo imperial aprovechó su condición de local y sumó una victoria ante el conjunto moqueguano.

Facundo Callejo abrió el marcador a los 12 minutos con una definición dentro del área. Ricardo Lagos selló el resultado a los 83 minutos con un tiro libre. El cuadro dirigido por el español Javier Rabanal resolvió el encuentro con un gol en cada tiempo.

Los moqueguanos están obligados a quedarse con el triunfo para salir del fondo de la tabla de posiciones: están ubicados en puesto 14 con solo 7 unidades.

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