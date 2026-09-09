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Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

La ‘Zurda de Oro’ concedió una entrevista a un medio italiano, en la que repasó su trayectoria y se refirió a la actualidad del voleibol peruano

Cecilia Tait señaló la clave para que la selección peruana vuelva a la cima del vóley.
Cecilia Tait señaló la clave para que la selección peruana vuelva a la cima del vóley.
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Cecilia Tait es una de las máximas referentes del vóley peruano y una figura reconocida a nivel internacional. Por ello, un medio italiano la invitó a conversar sobre su trayectoria y la actualidad de la selección nacional.

En diálogo con Volley News, Tait repasó los obstáculos que debió superar para consolidarse como voleibolista profesional y alcanzar la medalla de plata con Perú en los Juegos Olímpicos.

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El voleibol no era solo un juego: era mi camino hacia una vida mejor. Mi motivación nunca fue la fama, sino una profunda sed de éxito, el deseo de sobresalir y el compromiso de no defraudar a quienes creyeron en mí, incluso antes de que yo misma comprendiera mi potencial”, expresó.

Además, recordó su primera convocatoria a la selección. “Fue un shock. Pasar de los torneos escolares a la disciplina casi militar del entrenador Man Bok Park fue extremadamente complicado”.

Cecilia Tait trabaja de la mano del Comité Olímpico Peruano de cara a Los Ángeles 2028
Cecilia Tait trabaja de la mano del Comité Olímpico Peruano de cara a Los Ángeles 2028. Crédito: FPV

La clave para repotenciar el vóley peruano

Minutos después, la ‘Zurda de Oro’ planteó lo que considera necesario para impulsar el repunte de la selección peruana. “Necesitamos recuperar nuestra identidad, pero, sobre todo, es fundamental invertir en el desarrollo de nuestra cantera. El talento está presente en todo el país, pero hay que identificarlo y cultivarlo con un enfoque moderno. El voleibol ha cambiado y no podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988. Para volver a los niveles más altos, necesitamos una gestión técnica, científica y con visión de futuro”, sostuvo.

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Tait también habló de su aporte al deporte desde su rol como integrante del Comité Olímpico Internacional (COI). “Uno de los mayores retos es garantizar que las oportunidades no dependan del lugar de nacimiento. Mi responsabilidad es representar a los atletas y asegurar que el deporte siga siendo seguro, limpio y justo para las futuras generaciones. Dentro de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), contamos con la Visión Estratégica, una hoja de ruta diseñada para impulsar el voleibol a nivel mundial. En este contexto, la voz de los atletas es fundamental para aumentar la visibilidad del deporte y acercarlo a las comunidades de todo el mundo”, señaló.

Finalmente, la exvoleibolista explicó cómo le gustaría ser recordada. “Quiero que me recuerden no solo por mis mates, sino como una mujer que demostró que tus orígenes no definen tu destino. Mi historia es para todas las chicas que juegan en una cancha de arcilla. Quiero que me miren y piensen: ‘Si Cecilia pudo hacerlo, yo también puedo’. Mi legado es la convicción de que, con determinación, realmente puedes cambiar el mundo”, afirmó.

La 'Zurda de Oro' se desempeña como miembro del Comité Olímpico Internacional. Créditos: Panam Sports.

Perú lucha por un boleto al Mundial

Las declaraciones de Cecilia Tait coinciden con la participación de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano, torneo que otorga tres cupos al Mundial y uno a los Juegos Olímpicos.

Perú debutó con una actuación competitiva, aunque cayó por 3-1 ante Argentina. El equipo dirigido por Antonio Rizola mostró su intención de pelear por la clasificación a la máxima competencia del voleibol.

Ahora, la ‘bicolor’ enfrentará a Brasil este miércoles 9 de septiembre, desde las 18:00 horas de Perú, en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

El encuentro será transmitido por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD, además de su aplicación y página web. Infobae Perú realizará la cobertura del partido en su sitio digital.

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