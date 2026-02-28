Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

El defensa de la selección peruana conectó de cabeza el 1-0 en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

El sábado 28 de febrero, Alianza Lima venció 1-0 a UTC en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La victoria ‘blanquiazul’ fue agónica, ya que Renzo Garcés marcó el único gol con un cabezazo en los descuentos del compromiso realizado en el estadio Héroes de San Ramón.

La acción se produjo a los 91 minutos, cuando los ‘íntimos’ obtuvieron un tiro de esquina por el sector izquierdo. Jairo Vélez ejecutó el centro al área y, pese a la marca, Garcés logró conectar de cabeza y desviar el balón, superando la estirada de Ángelo Campos.

El popular ‘Mono’, a pesar de su esfuerzo, no alcanzó a desviar el remate. Así, el defensor y capitán del ‘equipo del pueblo’ anotó el 1-0, generando una celebración generalizada tanto en las tribunas como en el campo de juego del recinto deportivo cajamarquino. No es para menos.

El tanto cobró especial importancia, ya que aseguró el triunfo de Alianza Lima en un escenario exigente ante un adversario directo como UTC. Con este resultado, los ‘victorianos’ ascendieron al primer puesto de la tabla del Torneo Apertura, alcanzando 13 puntos y superando a equipos como Melgar, Los Chankas y, de manera provisional, a Universitario de Deportes.

Gol de Renzo Garcés para el triunfo agónico de Alianza Lima ante UTC por la Liga 1 2026.

La expulsión de Eryc Castillo

Alianza Lima enfrentó varias dificultades a lo largo del partido, a pesar de que UTC quedó en inferioridad numérica desde el inicio tras la expulsión de Luis Arce por una fuerte falta sobre Marco Huamán. El conjunto visitante no logró encontrar espacios ni claridad para vulnerar la defensa del ‘gavilán del norte’, lo que incrementó la tensión con el correr de los minutos.

La frustración se reflejó en la expulsión de Eryc Castillo cerca del minuto 70. El atacante ecuatoriano disputó una pelota con David Dioses y le propinó un manotazo en la espalda, acción considerada agresión por el árbitro Micke Palomino, quien le mostró la tarjeta roja de forma directa, dejando a ambos equipos con la misma cantidad de jugadores en el campo.

El extremo ecuatoriano vio la roja y dejó a su equipo con 10 hombres - Crédito: L1MAX.