Perú

Ricardo Mendoza comparte tiernas fotos de su hijo con Katya Mosquera y reflexiona sobre su vasectomía: “¿Será que cometí un error?"

El comediante de Hablando Huevadas confesó cómo tomó esta decisión junto a su ahora esposa Katya Mosquera

Dos fotografías de un hombre y una mujer que sostienen a un bebé recién nacido sobre un fondo blanco
El comediante Ricardo Mendoza posa junto a su pareja y su hijo recién nacido en una sesión de fotos que acompañó con una reflexión sobre su vasectomía.
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El comediante peruano Ricardo Mendoza compartió fotos de su familia y explicó por qué decidió someterse a una vasectomía junto a su esposa, Katya Mosquera, pocos días después de su matrimonio civil. El integrante de Hablando Huevadas publicó imágenes de la pareja junto a su hijo, nacido hace algunos meses, y acompañó el álbum con una reflexión sobre la decisión de no ampliar la familia.

Ricardo Mendoza difundió las fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró momentos cotidianos con Katya Mosquera y el menor. El posteo llegó después de que el comediante hablara sobre la intervención en una reciente emisión de Hablando Huevadas, espacio en el que contó que se había realizado una vasectomía.

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La publicación reunió dos momentos personales que tuvieron lugar en un breve lapso: la boda civil con Katya Mosquera y la decisión de la pareja de poner un límite a la llegada de nuevos hijos. Ella ya tenía un hijo de una relación anterior, a quien Ricardo Mendoza ha criado como parte de su familia, mientras que ambos recibieron a su bebé en los últimos meses.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con la foto de un hombre y una mujer sosteniendo a un bebé, acompañada de un texto
El comediante Ricardo Mendoza publica una fotografía familiar en Instagram junto a un mensaje en el que reflexiona sobre su decisión de someterse a una vasectomía.

“Hace varios meses tomamos estas fotos y ahora, una semana después del matrimonio, me ha dado muchas ganas de publicarlas”, escribió el comediante al inicio de su mensaje.

Luego, al recordar los comentarios surgidos tras sus declaraciones sobre la vasectomía, planteó una pregunta que respondió de inmediato: “¿Será que cometí un error? La respuesta es que no”.

Ricardo Mendoza explicó que la decisión fue conversada con Katya Mosquera y que ambos se sienten conformes con la familia que formaron. “Nos amamos y amamos lo que formamos. Ahora es momento de disfrutarnos, de seguir creciendo y viviendo nuevas aventuras”, señaló.

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El conductor de Hablando Huevadas también se refirió a la etapa que espera vivir junto a sus hijos. En ese sentido, expresó su deseo de acompañarlos mientras crecen, atraviesan experiencias propias de la infancia y construyen recuerdos familiares. “Quiero que mis hijos crezcan y se metan en aprietos, que tengan sus errores y tinos”, indicó.

Ricardo Mendoza – Katya Mosquera – Perú – entretenimiento – 9 febrero
Ricardo Mendoza reveló el nacimiento de su hijo con un mensaje personal que describió una llegada anticipada y despertó una fuerte reacción en redes. (Instagram/ricardoelcomediante)

En otra parte del texto, Ricardo Mendoza dedicó unas líneas a su esposa y planteó sus expectativas para los próximos años de convivencia. “Quiero disfrutar a mi esposa, sin más”, sostuvo. Además, afirmó que desea mantener con Katya Mosquera espacios de intimidad, viajes y proyectos personales, sin dejar de lado la crianza de sus hijos.

Sobre la vasectomía, el humorista definió la elección como una medida acordada entre ambos. “La verdad, creo que fue salomónica la decisión que tomamos, ¡y no dolió!”, escribió. También consideró que otros métodos de planificación familiar pueden resultar complejos para las mujeres y señaló que se siente “bien” y “feliz” con el paso que dio.

El mensaje cerró con una frase dirigida a la nueva etapa que atraviesa junto a Katya Mosquera: “Ahora, a disfrutar la siembra y a seguir cosechando. ¡Juntos!”.

Ricardo Mendoza recordó la emoción que sintió al casarse con Katya Mosquera

En una publicación anterior, difundida tras su matrimonio civil, Ricardo Mendoza también había compartido una reflexión sobre la boda con Katya Mosquera. El comediante reconoció que la ceremonia le provocó una carga emocional que no había previsto durante los preparativos.

“Fue lo que queríamos con quien quisimos. No esperamos más ni menos. Negociamos locura y formalidad; quizás eso nos define”, escribió Ricardo Mendoza, en referencia a la forma en que la pareja organizó la celebración. Según contó, el matrimonio se concretó luego de tres semanas de preparativos.
Captura de pantalla de una publicación de red social con la foto de una pareja vestida de boda junto a un piano y un texto
Ricardo Mendoza afirmó que su matrimonio con Katya Mosquera fue "lo que queríamos, con quien quisimos".

El conductor admitió que el momento lo sobrepasó. “Debo confesar que no pensé que tantas emociones me embargarían y me sobrepasarían”, expresó en el texto que acompañó con imágenes de la ceremonia.

Ricardo Mendoza cerró esa publicación con un mensaje para Katya Mosquera, a quien llamó “el amor de mi vida”. Allí imaginó distintos escenarios para el futuro de la familia, desde aventuras junto a sus hijos hasta una vejez compartida.

“Ahora, amor de mi vida, sigamos la aventura juntos. Encontremos un tesoro, hagamos que nuestros hijos lleguen a Neptuno, construyamos una casa en una estrella o simplemente reposemos en nuestras mecedoras”, escribió. En el mismo mensaje, evocó la posibilidad de volver a mirar, con el paso de los años, las fotos del día en que ambos dijeron sí.

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