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Gaby Pérez del Solar se refirió a las posibilidades de Perú de clasificar al Mundial de vóley: “Va ser difícil, pero que jueguen con dignidad”

La olímpica en Seúl 1988 habló de la participación del equipo dirigido por Antonio Rizola en el próximo Campeonato Sudamericano 2026, torneo que otorgará cupos para la Copa del Mundo

La excentral se refirió a las chances de la 'bicolor' de clasificar al Mundial. Créditos: Quinto Set / Youtube.
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Gaby Pérez del Solar brindó una extensa entrevista a un podcast nacional, en la que abordó distintos temas, entre ellos el presente de la selección peruana de vóley y su participación en el Campeonato Sudamericano 2026, torneo que otorgará cupos al Mundial.

La exvoleibolista afirmó que no siguió de cerca la reciente actividad del equipo dirigido por Antonio Rizola. “Bueno, soy sincera. Lo único que yo veo son las redes, el tema de la selección. Sí he seguido más la liga porque el año pasado también vi unos partidos de la selección, me parece, pero de chicas de 17, 18 años”.

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Pérez del Solar precisó que reconoce a varias integrantes del plantel por sus apariciones en la Liga Peruana de Vóley. “De esta selección no tengo mucha información, pero sí conozco, no de nombre, a las jugadoras que juegan porque todas juegan en la liga, ¿no?”.

Luego, se refirió a las opciones de Perú para clasificar al Mundial. “Definitivamente es difícil. Va a ser difícil porque están Argentina, Brasil, Colombia. Pero no hay que perder las esperanzas. Hay que meter todo, hacer todo lo que podamos hacer. Va a ser difícil que Perú se clasifique, pero al menos que jueguen con ganas y con mucha dignidad”.

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Gaby Pérez del Solar habló de las posibilidades de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Gaby Pérez del Solar habló de las posibilidades de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) publicó el nuevo fixture de la ‘bicolor’, con cambios en los horarios de algunos partidos. A continuación, la programación actualizada:

  • Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Los cupos al Mundial en juego

El Campeonato Sudamericano de Vóley será determinante para la selección peruana, ya que pondrá en juego la clasificación a dos torneos internacionales. Los seis equipos participantes competirán por tres cupos a la Copa del Mundo y uno a los Juegos Olímpicos.

Dónde ver los partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Latina TV volverá a transmitir por señal abierta los partidos de la selección peruana femenina de vóley durante el Campeonato Sudamericano 2026. Los encuentros se podrán ver por el canal 2 y el 702 en alta definición.

La cobertura también estará disponible en la aplicación y el sitio web del canal, para que los seguidores de la ‘blanquirroja’ puedan seguir los partidos desde cualquier lugar.

Infobae Perú, a su vez, cubrirá la campaña del equipo dirigido por Antonio Rizola, con información previa y seguimiento punto a punto de cada encuentro. Las declaraciones, los resultados y la tabla de posiciones estarán disponibles en su sitio web.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Las convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)

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