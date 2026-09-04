Gaby Pérez del Solar y su firme opinión sobre las voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Va más allá de lo que te puedan pagar”

La excentral de la 'bicolor' afirmó que vestir la camiseta de Perú es lo mejor. Créditos: Quinto Set.

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Gaby Pérez del Solar es una de las referentes del vóley peruano. La excentral obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y, años después, ingresó al Salón de la Fama de este deporte.

Pérez del Solar reapareció en una entrevista con el programa Quinto Set, donde se refirió a la actualidad de la selección peruana. En ese contexto, fue consultada sobre lo que significa para ella representar al país.

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“Yo cuando dije no a la selección fue porque me retiré. Es la única vez que no dudé, o sea, que tenía seguro que ya me iba a retirar. Si bien me retiré joven, yo creo que ponerse la camiseta va más allá de todo; más allá de lo que te puedan pagar, más allá de una lesión ligera. Porque tú puedes igual jugar, entrenar con lesiones y que todo el Perú te vea con la camiseta puesta. Que todo el Perú te vea cantar el himno nacional es la cosa más alucinante que puede haber. En el extranjero, cuando te ponen tu himno nacional, eso es ponerse la camiseta. Luego, las menores, las chicas que van a las academias, su sueño es algún día tener la camiseta del Perú puesta”, describió.

Gaby Pérez del Solar opinó sobre las voleibolistas que rechazan a la selección peruana.

Pérez del Solar explica los motivos por los que rechazan a la selección peruana

Gaby Pérez del Solar evitó cuestionar de forma directa a las jugadoras que declinan las convocatorias de la selección peruana. “Tendrán sus motivos”, señaló antes de plantear algunos factores que, a su juicio, pueden influir en esas decisiones.

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La excentral mencionó la exigencia de la Liga Peruana de Vóley y la extensión de su calendario. “Me parece que la liga es muy larga y muy fuerte. Pero bueno, también es negocio, ¿no? Negocio para la federación, para las empresas que invierten. Y terminan destruidas físicamente las chicas”, expresó.

También consideró que algunas voleibolistas priorizan sus opciones profesionales en el extranjero. “Yo pienso que, por temor a desgastarse o lesionarse —que, con lo que dije antes, no importa lesión que valga para ponerse la camiseta—, seguramente para ellas ya es otra prioridad. Por la edad, de repente, si tienen algún contrato, contratito en el extranjero, prefieren cuidarse para eso”, comentó.

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Por último, Pérez del Solar señaló que el desgaste emocional puede pesar en la decisión de no acudir a la selección. “Es dejar de usar la camiseta, aunque cada una decide. De repente también la parte psicológica influye en la decisión. Terminan tan estresadas que dicen: ‘No, esta vez no quiero jugar’”, concluyó.

El seleccionador nacional dejó en claro que priorizará a las jugadoras comprometidas con el actual proceso. (Video: Latina)