Hallan uniformes policiales que se habrían usado durante el secuestro de empresario minero en Trujillo que dejó cuatro muertos

Agentes hallan indumentaria táctica y policial en El Cortijo Bajo, Trujillo, en el marco de la investigación por el secuestro de un empresario minero. (Composición: Infobae Perú / PNP)

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Una inspección criminalística en una zona de sembríos de caña de azúcar, en el sector El Cortijo Bajo, en Trujillo, permitió encontrar prendas y accesorios tácticos que guardarían relación con el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. El hallazgo ocurrió después del violento ataque en el que cuatro personas que acompañaban al hombre de negocios fueron asesinadas.

De acuerdo con el Informe de Inspección Criminalística N.° 1299-2026, al que accedieron medios locales, los agentes encontraron siete muestras de indumentaria policial y elementos tácticos dispersos dentro de los sembríos. Entre los objetos figuran un pantalón de faena, correajes, un chaleco táctico, un camisaco con distintivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), un casco, borceguíes y guantes.

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Las prendas adquieren relevancia debido a que los responsables del ataque utilizaron uniformes similares a los policiales para fingir una intervención y detener la camioneta donde se desplazaba Lara. Las evidencias fueron recogidas como parte de las diligencias para establecer quiénes participaron en el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes.

Unas prendas de vestir y elementos tácticos hallados en Trujillo se vinculan al secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla. (Composición: Infobae Perú / PNP)

Hallan prendas policiales en sembríos de caña de El Cortijo

La inspección se realizó durante la mañana del 31 de agosto, en una zona de sembríos de caña de azúcar ubicada en el sector El Cortijo. Según el informe, los objetos estaban dispersos sobre una superficie terrosa y fueron registrados como siete muestras diferentes durante el procedimiento.

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La primera muestra correspondió a un pantalón de faena negro, talla M, junto con un correaje táctico negro que contaba con funda para arma de fuego, porta grilletes y grilletes de seguridad. En el conjunto también se encontró un porta CIP con la inscripción “SUBOFICIAL 3RA.”.

Agentes policiales hallaron prendas tácticas con distintivos de la Policía Nacional del Perú en Trujillo, vinculadas al secuestro del empresario Jenss Lara. (Composición: Infobae Perú / PNP)

El informe detalla además el hallazgo de un chaleco táctico negro que llevaba distintivos en la parte delantera con las inscripciones “F. Guerrero R. Suboficial 3era 2024” y “Policía”. En la parte posterior aparecía la leyenda “Policía Grecco”. La procedencia de estos distintivos forma parte de las pesquisas.

Otra de las evidencias correspondió a un camisaco táctico de faena, negro y de talla M. La prenda tenía en el pectoral izquierdo un logo de la PNP y, en los brazos, parches con las leyendas “O+ POS”, “Policía Nacional - Escuadrón de Emergencia”, además de la bandera peruana y “Policía Nacional - Pueblo Hecho Ley - Región Policial Lima”.

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Violento ataque en Trujillo dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado

El hallazgo se conoce después de la difusión de nuevas imágenes de la intervención contra el empresario durante la madrugada del 30 de agosto. En la grabación aparecen varios sujetos que descienden de una camioneta Toyota Hilux y rodean la Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con sus acompañantes.

Impactantes imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que delincuentes disfrazados de policías interceptan la camioneta del empresario minero Jens Lara en Trujillo, asesinando a sus acompañantes y secuestrándolo.| Video: Buenos Días Perú

Los hombres aparentaban realizar un operativo policial y utilizaban prendas similares a las de agentes de la institución. Las imágenes muestran cómo se aproximan al vehículo y apuntan hacia su interior. Poco después, el empresario desciende de la Bronco y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

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Durante el ataque, cuatro personas que acompañaban a Lara fueron asesinadas dentro del vehículo. La grabación permite observar parte de la intervención, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer, como el orden exacto de los disparos y las armas utilizadas por los atacantes.

La PNP investiga si la Toyota Hilux llevaba una placa clonada y busca determinar si las características físicas de los sujetos que aparecen en las cámaras coinciden con las de los cinco presuntos implicados bajo custodia. También se evalúa una comparación antropométrica para contrastar contextura, estatura y forma de caminar.

Lara recuperó su libertad el 1 de septiembre, cerca de las 3:30 p. m., en una vía hacia el balneario de Huanchaco. La Policía también informó sobre el allanamiento del inmueble donde habría permanecido durante varias horas. Las prendas encontradas en El Cortijo quedaron incorporadas a la investigación para ayudar a reconstruir el secuestro y determinar responsabilidades.

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