Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

El General Óscar Arriola habla sobre el caso del secuestro de un empresario en Trujillo y las dudas sobre la implicación de policías. Ante los cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo, Arriola defiende la institucionalidad y su compromiso con el país.

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El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, evitó confirmar si presentará su renuncia al cargo en medio de las críticas constantes a su gestión, las mismas que se han visto incrementadas por el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla y el cuádruple asesinato registrado el 30 de agosto en Trujillo.

En entrevista con Panamericana Televisión, Arriola cuestionó que un sector busque condicionar la aprobación de facultades legislativas a su salida del cargo y cerró su respuesta con la frase “amo a mi país”. Se dirigió a “las voces que me hablan de institucionalidad” y de “probada solvencia para dirigir y conducir las investigaciones, la prevención y la inteligencia”.

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“Entendemos que hay alguien que puede —yo no soy político— decir: ‘no vamos a dar las facultades, sácamelo a Arriola’. Bueno, entonces yo amo a mi país, amo a mi país. (¿Y eso qué quiere decir?) Que amo a mi país y sé pensar, sé sentir y sé qué cosas afectan a la institucionalidad, que la he visto mellada por estas voces", dijo.

El general de la Policía Nacional del Perú Óscar Arriola durante una entrevista

En esa línea, el comandante general de la PNP señaló que “acá estamos para demostrar como siempre la entrega total”: “Yo puedo dejar la piel, puedo dejar mi vida por amor a mi país, por ese juramento que le he hecho a Dios, a la bandera, a mi familia y a mi apellido. Me buscarán, me dirán tantas cosas de mí, pero por favor, un poco más de respeto para los 140 mil mujeres y hombres de la Policía Nacional de todos los peruanos”.

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En otro punto de la entrevista, Óscar Arriola aseguró que “este es el mejor de los momentos” porque, dice, cuenta con “las leyes que necesitamos para luchar contra el crimen, leyes verdaderamente importantes”.

Defiende labor policial

Consultado sobre las versiones que circulan en redes sociales, que cuestionan si los detenidos por el secuestro y el asesinato en Trujillo contaban con entrenamiento militar o policial para ejecutarlo, Arriola respondió: “Esperemos con mucha calma las pericias de antropología forense”. No ofreció mayores precisiones sobre el estado de esas pericias ni sobre un plazo estimado para su conclusión.

El comandante general de la PNP también dio a conocer que un operativo permitió la captura de un quinto sospechoso, identificado inicialmente solo como oriundo de Chepén por uno de los detenidos. Según explicó, la geolocalización de ese sospechoso se logró mediante una gestión conjunta con el entonces ministro de Defensa, lo que permitió confirmar su ubicación en esa localidad y concretar la detención.

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Plantean su pase al retiro

Ante la imposibilidad legal de destituir a Óscar Arriola, la senadora de Renovación Popular Katherine Ampuero propuso que el Gobierno lo invite a acogerse al retiro. “El gobierno pide resultados a Óscar Arriola, que si bien es cierto la ley lo prohíbe o no le permite hacer los cambios, pero podría invitarlo al retiro”, planteó en diálogo con Canal N.

La legisladora reconoció que la norma vigente impide al Ejecutivo remover directamente al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). También señaló divisiones dentro de su partido: mientras la bancada de diputados exigió formalmente la salida de Arriola, la propuesta de Ampuero no contó con coordinación previa entre ambas cámaras del Congreso.

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