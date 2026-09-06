Minedu: evaluación del concurso de ascenso docente se realizará el 25 de octubre

- crédito Andina

Guardar

Más de 162.000 maestros de Educación Básica Regular rendirán el domingo 25 de octubre la Evaluación Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026, convocada por el Ministerio de Educación (Minedu).

La prueba se desarrollará en 50 sedes del país y definirá el acceso a vacantes dentro de la Carrera Pública Magisterial, sin alterar la fecha prevista para que los docentes que obtengan una plaza reciban el ascenso.

PUBLICIDAD

La Resolución Viceministerial N.° 157-2026 establece que la vigencia del ascenso comenzará el 1 de marzo de 2027. Ese calendario se mantiene pese al cambio en la fecha de la evaluación. La decisión alcanza a profesores que buscan subir de escala dentro del régimen público y acceder a una remuneración mayor, de acuerdo con la jornada laboral y el nivel que consigan en el concurso.

El titular de Educación, José Antonio Chang, vinculó la convocatoria con la política de meritocracia de su sector. “Queremos fortalecer la meritocracia en el sistema educativo y vamos a seguir capacitando a nuestros maestros. Hoy, casi el 75 % de los docentes del sector público ya forman parte de la Carrera Pública Magisterial, accediendo mediante concursos en los que miles de maestros postulan y compiten por un lugar en el sistema educativo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Según la remuneración íntegra mensual vigente, los profesionales que logren una vacante podrán recibir entre S/ 3.850 y S/ 7.351 por una jornada de 30 horas, o entre S/ 5.134 y S/ 9.801 si trabajan 40 horas. Esos pagos regirán desde marzo de 2027. El avance de escala también habilita la postulación a puestos directivos y de especialistas dentro de instancias educativas descentralizadas.

Foto: Andina.

El ascenso permitirá postular a cargos directivos y especialistas

Los docentes que asciendan desde la tercera escala podrán presentarse a concursos para cargos directivos o de especialistas en las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. Quienes lleguen a la cuarta escala tendrán la opción de postular como directores o jefes de Gestión Pedagógica. Desde la quinta escala, podrán concursar para dirigir una Unidad de Gestión Educativa Local.

PUBLICIDAD

El Minedu informó que el lunes 12 de octubre actualizará la información sobre los locales de evaluación. Cada postulante deberá consultar la plataforma oficial del concurso antes de trasladarse a la sede asignada. La entidad recomendó revisar el cronograma correspondiente al grupo y modalidad de cada participante, además de confirmar los datos que publique en sus canales institucionales. La verificación previa busca evitar incidencias el día de la prueba nacional.

El anuncio se enmarca en una política que plantea retomar la evaluación del desempeño docente conforme a la legislación vigente. Durante 2026 serán evaluados cerca de 500 profesores de educación inicial; para 2027, el sector proyecta revisar el desempeño de aproximadamente 22.000 docentes de inicial y primaria. Chang sostuvo que esta herramienta debe servir para orientar la formación y reconocer avances profesionales, antes que para sancionar a los maestros.

PUBLICIDAD

“La evaluación no constituye una medida punitiva, sino una herramienta para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, orientar la formación profesional y reconocer el esfuerzo de los maestros”, precisó el ministro.

También afirmó: “El mérito vuelve a ser el principio de la carrera docente. Se retoma la evaluación e incentivos por desempeño”. Los interesados pueden consultar el cronograma y requisitos en la página de Evaluación Docente de PerúEduca o llamar al (01) 615 5887, de lunes a viernes, dentro del horario de atención.