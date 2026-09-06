Carlos Desio hizo fuerte autocrítica tras polémica derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: “No podemos arruinar esto en un partido”

Carlos Desio opinó sobre la polémica derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026.

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Carlos Desio habló en conferencia de prensa tras la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El técnico de la ‘misilera’ realizó una autocrítica sobre el rendimiento de su equipo y, aunque evitó cuestionar de forma directa al árbitro Daniel Ureta, dejó ver su malestar por el desarrollo del encuentro.

El entrenador se refirió al primer gol de Javier Sanguinetti, que llegó al cierre de la primera mitad, y al penal cometido por Carlos Zambrano, que inclinó el marcador a favor del ‘rojo matador’ en el estadio IPD de Huancayo.

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“En el primer tiempo, creo que el primer gol de ellos llega por algunos errores nuestros. La perdemos muy fácil, entró solo y definió bien. Creo que en el penal Carlos Zambrano cubre la pelota. No hablo de los árbitros porque no me compete hablar de eso, pero fastidia todo este momento. Veníamos haciendo las cosas bien y no podemos arruinar esto en un partido”, expresó.

Desio sostuvo que Sport Boys debe aprender de lo ocurrido y mantener la concentración, más allá de las decisiones arbitrales o de otros factores externos al juego.

“Esto debemos tomarlo como un aprendizaje, no puede volver a ocurrir. Estábamos jugando mejor y no podemos perder la cabeza, más allá de que sea injusta o no la falta. Más allá de los árbitros, debemos pensar en el objetivo que tenemos y hacer nuestro juego, más allá del rival, del árbitro o del VAR. Tenemos que ser superiores a todos ellos”, complementó.

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El técnico de Boys cerró con un análisis del resultado y las dificultades que atravesó su equipo en Huancayo. “El resultado está puesto. Si fue justo o no, ya no importa. El equipo rival manejó mejor la altura, nos costó a nosotros. Me voy con bronca e impotencia porque pudimos empatar el partido que teníamos controlado”.

Revive las mejores jugadas y los goles del vibrante partido entre Sport Huancayo y Sport Boys. Un encuentro que se definió con un polémico penal a favor del equipo local, sellando el 2-1 final. - L1 Max

Su opinión sobre el arbitraje de Daniel Ureta

Durante la conferencia de prensa, Carlos Desio evitó referirse de forma directa a la actuación de Daniel Ureta para no entrar en la polémica. En cambio, centró su análisis en el rendimiento de Sport Boys.

“No hablo de los árbitros, no me corresponde. Hacerlo genera algo extra, trato de hablar del equipo. Ellos jugaron mejor que nosotros en el primer tiempo; en el segundo lo empatamos y el partido estaba controlado. Llegó el penal sobre la hora, tendrían que ver si fue penal o no. Luego se descontroló todo y no debíamos llegar a esto”, sostuvo.

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Daniel Ureta es duramente criticado por sus decisiones arbitrales en el Sport Boys vs Sport Huancayo.

Su reflexión sobre la batalla campal

Por último, Desio habló de la batalla campal que se desató tras la celebración de Javier Sanguinetti, autor del 2-1 de penal para Sport Huancayo. El técnico argentino llamó la atención a sus jugadores por la reacción que tuvieron al final del encuentro.

“No se debe acabar el partido de esa manera. Los jugadores perdieron un poco la cabeza. Tratamos de hacer cambios para poder buscarlo en los descuentos, creamos riesgo, pero no pudimos empatarlo”, cerró.

Final de infarto en el partido entre Sport Huancayo y Sport Boys. Una presunta provocación en la celebración de un gol desató una pelea masiva en el campo de juego, requiriendo la intervención de la policía para separar a los jugadores. - L1 MAX

Javier Sanguinetti pidió disculpas a hinchas de Sport Boys

Javier Sanguinetti fue uno de los protagonistas de la gresca que se produjo al final del partido entre Sport Boys y Sport Huancayo. El delantero argentino fue encarado por jugadores ‘rosados’, quienes interpretaron que su celebración estuvo dirigida a los hinchas chalacos ubicados en ese sector del estadio IPD de Huancayo.

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Tras el encuentro, Sanguinetti publicó un comunicado en redes sociales para explicar lo ocurrido y pedir disculpas a los aficionados de Boys.

“Entiendo que mi festejo pudo haberse interpretado de una manera diferente y haber causado molestia en algunos hinchas. Sin embargo, quiero aclarar que en ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto, provocar o burlarme de la gente de Boys. Respeto enormemente a Sport Boys, a sus jugadores y a toda su hinchada, y lamento sinceramente que mi celebración haya generado esta situación. Mis disculpas a todos los que se sintieron ofendidos. No fue mi intención faltarles el respeto”, expresó.

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Javier Sanguinetti ofreció sus disculpas a los hinchas de Sport Boys tras su celebración que desató trifulca en el triunfo de Sport Huancayo.