Sergio Galliani se emociona al hablar del talento y vitalidad de su hija Airam: “Me hace recordar cuando yo tenía esa edad”

Sergio Galliani comparte escenario por primera vez con su hija Airam en El jefe del jefe

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Sergio Galliani compartirá escenario por primera vez con su hija Airam Galliani en la comedia El jefe del jefe, que se estrenará este jueves 10 de septiembre en el Multiteatro Movistar, en Surco. El actor destacó que este encuentro profesional llega en un momento de madurez para ambos y afirmó que disfruta la posibilidad de trabajar con alguien de su confianza.

La puesta en escena reúne también a Miguel Iza y su hijo, Franco Iza, en una experiencia familiar poco frecuente en el teatro peruano. El elenco presentó la obra durante una conferencia de prensa, donde sus integrantes adelantaron algunos detalles de la comedia argentina, que tuvo dos años de funciones en la calle Corrientes de Buenos Aires.

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Para Galliani, compartir tablas con Airam no solo representa un momento especial por el vínculo familiar. El actor afirmó que siguió de cerca la evolución de su hija y consideró que el proyecto apareció cuando ambos podían asumir el reto desde un lugar profesional.

“He ido viendo la madurez de su trabajo, que nos ha llevado a este momento”, señaló el intérprete. “Yo me divierto mucho y la paso mucho mejor teniendo una persona de mi confianza”, añadió al hablar de la dinámica que mantienen durante los ensayos.

Sergio Galliani y su hija Airam actuarán juntos por primera vez en una obra teatral

Orgulloso de Airam Galliani

Muy orgulloso, el actor explicó que observa en Airam una energía que le resulta familiar y que le recuerda sus primeros años de carrera. “Ella como actriz tiene una vitalidad y una potencia, que a mí me hace recordar mucho cuando yo tenía esa edad”, comentó.

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Galliani sostuvo que el tiempo fue determinante para que ambos coincidieran en un proyecto. Afirmó que ahora cuentan con la disposición y el entusiasmo necesarios para encarar juntos una temporada teatral.

“Ahora estamos con el tiempo y las ganas también para hacerlo, es algo maravilloso”, expresó durante la conferencia de prensa de El jefe del jefe.

El reencuentro generacional no se limitará a la dupla Galliani. Miguel Iza compartirá escenario con su hijo Franco, por lo que la obra contará con dos padres y sus respectivos hijos dentro del mismo elenco.

El actor destacó la madurez profesional de su hija antes del estreno de la comedia que también reunirá a Miguel Iza y Franco Iza en el Multiteatro Movistar

Tanto Sergio Galliani como Miguel Iza cuentan con trayectoria en el teatro, la televisión y otros formatos audiovisuales, mientras que Airam y Franco forman parte de una generación más joven de actores.

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Airam Galliani considera que actuar con su padre es un regalo

Airam Galliani resaltó que la oportunidad tiene un valor especial dentro de su carrera. La actriz señaló que es la única de los cinco hijos de Sergio Galliani que eligió la actuación como profesión, por lo que sabía que trabajar a su lado implicaría una exigencia adicional.

“Soy la única de sus cinco hijos que es actriz, y sabía que iba a ser bien retador”, afirmó. La intérprete explicó que necesitó desarrollar su propia experiencia antes de coincidir con su padre en un montaje teatral.

“Sabía que igual tenía que pasar por mi propio proceso de aprendizaje, equivocarme, encontrar mi propio camino”, indicó. Para Airam, el hecho de que este encuentro ocurra cuando tiene 34 años le permite asumirlo desde una mayor seguridad y autonomía profesional.

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“Es bien importante que recién se esté dando, a mis 34 años de edad, que puedo actuar con mi papá”, sostuvo. “Creo que compartir eso es un regalo que no muchas personas tienen”.

La actriz valoró que la oportunidad no ocurriera en una etapa temprana de su formación. Así, ambos pueden encontrarse como colegas dentro de una producción, con responsabilidades distintas de las que mantienen en el ámbito familiar.

El jefe del jefe se estrenará el jueves 10 de septiembre en el Multiteatro Movistar de Surco.

¿De qué trata El jefe del jefe?

El jefe del jefe traslada al público a una oficina donde un secreto amenaza con alterar todo. La comedia se centra en Gabriel, un empresario interpretado por Miguel Iza, quien inventa la existencia de un presidente ficticio para su compañía.

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La situación se complica cuando debe sostener la mentira. Para evitar que su engaño quede expuesto, Gabriel contrata a un actor, personaje interpretado por Sergio Galliani, para que asuma el papel del inexistente presidente de la empresa.

A partir de esa decisión, la trama desarrolla una cadena de malentendidos, identidades falsas y situaciones que ponen en riesgo el plan inicial. La historia se apoya en el contraste entre las reglas corporativas y el desorden que causa una mentira cada vez más difícil de mantener.

El reparto lo conforman, Sergio Galliani, Miguel Iza, Joaquín Escobar, Andrea Aguirre, Airam Galliani y Franco Iza. La propuesta plantea una dinámica coral, en la que los personajes enfrentan consecuencias inesperadas a partir de la decisión del empresario.m La obra se estrenará el jueves 10 de septiembre en el Multiteatro Movistar de Surco.

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Sergio Galliani y Miguel Iza actuarán por primera vez junto a sus hijos Airam Galliani y Franco Iza en El jefe del jefe.