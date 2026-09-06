Gol de Jhon Sánchez tras desatención de Universitario para el 1-0 de Comerciantes Unidos en duelo por Torneo Clausura 2026

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El sábado 5 de septiembre, Universitario de Deportes recibió a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo visitante abrió el marcador con un gol de Jhon Jairo Sánchez, tras aprovechar que la defensa ‘merengue’ quedó adelantada.

La ‘U’ fue controlada por las ‘águilas cutervinas’ desde el pitazo inicial en el estadio Monumental. El equipo de Héctor Cúper intentó romper el bloque defensivo sin éxito e incluso perdió la tenencia del balón por momentos.

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La necesidad de quebrar la igualdad, sumada a la presión de la hinchada, llevó a los ‘cremas’ a adelantar sus líneas y quedar expuestos. Andy Polo perdió el balón en la mitad de la cancha y Jean Carlo Olivares —con pasado en Universitario— lo recuperó antes de filtrar un pase.

La defensa del cuadro de Ate quedó muy adelantada, situación que aprovechó Jhon Jairo Sánchez. El delantero condujo solo hacia la portería rival y definió cruzado ante la salida tardía del arquero Diego Romero.

La celebración fue total en el banco de suplentes de Comerciantes Unidos. Los asistentes se abrazaron, el técnico ‘Cheche’ Hernández gritó el gol con efusividad y los jugadores también festejaron.

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En el otro lado de la cancha se vieron rostros desencajados, sobre todo el de Diego Romero. Héctor Cúper tampoco podía creer que la visita hubiera roto la igualdad a los 43 minutos del primer tiempo.

Gol de Jhon Sánchez para el 1-0 de Comerciantes Unidos ante Universitario por Torneo Clausura 2026.