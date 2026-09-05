Perú

QoA llega a Lima: artista coreana se reunirá con músicos y productores peruanos

La intérprete coreana desarrollará una agenda en Lima para acercarse a músicos y creadores, mientras impulsa un proyecto de Global Pop con canciones en español e inglés

QoA, nombre artístico de la productora y cantante coreana Jinmyoung Lim, llegará a Lima del 7 al 19 de septiembre
QoA, nombre artístico de la productora y cantante coreana Jinmyoung Lim, llegará a Lima del 7 al 19 de septiembre
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La artista y productora coreana Jinmyoung Lim, conocida en su nueva etapa musical como QoA, llegará a Lima entre el 7 y el 19 de septiembre con una agenda enfocada en el acercamiento a músicos, productores y creadores peruanos. La cantante busca impulsar colaboraciones locales y presentar una propuesta de Global Pop que combina español, inglés y talentos de diversos países.

QoA, nombre que responde a “Queen of Angels”, desarrolla una carrera solista tras su experiencia como productora y creadora de proyectos musicales. Su visita a Perú incluirá reuniones para conocer el circuito creativo local y evaluar alianzas que puedan formar parte de futuros lanzamientos de EMMA Music.

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La cantante explicó que su interés no se limita a promocionar su trabajo como intérprete. También busca conocer el mercado artístico peruano y establecer una relación directa con el público, los productores y los artistas que trabajan en el país.

Quiero conectar directamente con el público peruano y conocer, a través de esa relación, el potencial que puede tener la visión de EMMA Music en Perú”, afirmó la artista antes de su llegada a Lima.

QoA nace desde el universo de Warrior Angels

El nombre QoA surgió antes de que Jinmyoung Lim decidiera iniciar su carrera como solista. La artista interpretó al personaje Queen of Angels durante la creación de Warrior Angels, el primer grupo desarrollado bajo EMMA Music.

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La propuesta incluyó una narrativa propia que acompañó el trabajo musical del grupo. Lim asumió el papel de Queen of Angels en uno de los videoclips y, tiempo después, eligió conservar esa identidad para su nueva etapa artística.

“En lugar de inventar una identidad completamente nueva, decidí continuar una historia que ya había comenzado”, explicó la cantante. Así, el personaje pasó a convertirse en el nombre con el que presentará su repertorio ante el público internacional.

La propuesta de QoA se inscribe en el Global Pop, una denominación que apunta a reunir elementos de distintos mercados musicales. La artista combina español e inglés en sus canciones y plantea un modelo de colaboración que incorpora a compositores, productores e intérpretes de diferentes nacionalidades.

La artista prepara reuniones con músicos, productores y creadores peruanos para evaluar futuras colaboraciones
La artista prepara reuniones con músicos, productores y creadores peruanos para evaluar futuras colaboraciones

QoA es una artista coreana de Global Pop, nacida del universo de Warrior Angels, que reúne talentos y creadores de diferentes países para hacer música más allá de idiomas y fronteras”, sostuvo Lim.

‘Into Me’ marcó el inicio de su carrera como solista

El primer sencillo de QoA se titula “Into Me” y fue presentado el 9 de julio en Londres, durante un evento privado. La canción narra el encuentro entre dos personas que atraviesan un vacío emocional y encuentran en el otro una sensación de cercanía, seguridad y energía.

El lanzamiento abrió una nueva etapa para Lim, cuyo recorrido profesional incluye experiencia en producción, actuación, desarrollo de talentos e investigación sobre las industrias creativas de Corea y América Latina.

La cantante ha participado en iniciativas vinculadas con JMP Group International, también identificado como JMP Group, además de proyectos de EMMA Group, Warrior Angels y EMMA Music. Esa trayectoria le permitió trabajar desde distintos espacios de la industria, tanto frente a las cámaras como en labores de gestión y creación.

Lim considera que cada país posee condiciones propias para el desarrollo de su industria cultural. Por ello, sostiene que no busca trasladar mecánicamente modelos de un mercado a otro.

Cada industria creativa se desarrolla dentro de su propio contexto, cultura y ecosistema”, señaló. Su planteamiento consiste en tomar referencias de otras experiencias, pero adaptarlas a las características de cada escena local.

EMMA Music prepara nuevos grupos y un reality show internacional

EMMA Music tiene sede en Londres y se constituyó como entidad independiente en abril de 2026. La compañía fue presentada oficialmente el 9 de julio y representa una especialización de la trayectoria previa de JMP Group International, organización que desarrolla proyectos relacionados con el entretenimiento desde 2010.

La empresa planea ampliar sus actividades durante 2027 con nuevos artistas, una girl band, una boy band y un reality show de alcance internacional. La visita de QoA a Lima se vincula con esa expansión, debido a que la artista pretende conocer posibles talentos y aliados para proyectos futuros.

Entre los planes mencionados figura la posibilidad de producir en Perú el reality show que desarrolla la compañía. Lim indicó que le interesa evaluar una versión con participación de talento local y proyección hacia otros mercados.

Me interesa acercarme a artistas, productores y creadores locales y entender mejor el ecosistema creativo del país”, manifestó la cantante. “Quiero que esta conexión pueda convertirse en proyectos concretos”.

La visita a Perú forma parte de los planes de EMMA Music para desarrollar proyectos con talentos de distintos países
La visita a Perú forma parte de los planes de EMMA Music para desarrollar proyectos con talentos de distintos países

La artista señaló que espera que ese contacto permita abrir espacios de trabajo entre profesionales de Perú y Corea. Su agenda incluirá encuentros destinados a conocer propuestas musicales, perfiles de producción y oportunidades de colaboración.

La visita a Lima busca abrir conversaciones con talento peruano

Durante los 13 días que permanecerá en Lima, QoA priorizará el contacto con personas vinculadas a la creación musical y audiovisual. La cantante pretende observar cómo se desarrolla la escena local y qué posibilidades existen para articular proyectos con artistas peruanos.

La propuesta internacional de EMMA Music busca establecer colaboraciones que no dependan de un solo idioma o una sola industria. En ese marco, Perú aparece como un punto de interés para Lim por la diversidad de talentos que espera encontrar durante su visita.

La llegada de QoA también permitirá presentar su proyecto como solista. “Into Me” será una de las referencias de esta etapa, que busca ampliar su presencia fuera de Corea y Reino Unido.

“Into Me”, presentado en julio en Londres, es el primer sencillo de QoA como solista
“Into Me”, presentado en julio en Londres, es el primer sencillo de QoA como solista

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