Perú

Nombran al fujimorista Carlos Tubino como embajador de Perú en Argentina y al aprista Aurelio Pastor en la OEA

Keiko Fujimori y canciller Carlos Espá designaron al exparlamentario de Fuerza Popular y al exministro de Alan García como nuevos representantes en el exterior

Retratos de Carlos Tubino con bigote y corbata, y Aurelio Pastor con gafas y saco, ambos situados frente a micrófonos
Los excongresistas Carlos Tubino y Aurelio Pastor intervienen en declaraciones públicas frente a sus respectivos micrófonos.
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La presidenta Keiko Fujimori designó a Aurelio Pastor, exministro de Justicia y exdirigente del Partido Aprista Peruano, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a Carlos Tubino, exlegislador de Fuerza Popular, como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Argentina.

Ambos nombramientos, con fecha del 4 de setiembre, fueron formalizados a través de resoluciones supremas refrendadas por el ministro de Relaciones Exteriores, canciller Carlos Espá. En los dos casos, las resoluciones establecen que la fecha en que los funcionarios deberán asumir sus cargos se fijará mediante una resolución ministerial posterior, según el texto publicado en el diario oficial El Peruano.

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El caso Aurelio Pastor

Aurelio Pastor se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, entre julio de 2009 y marzo de 2010, y fue congresista por la región San Martín en dos períodos consecutivos. Su trayectoria pública quedó marcada por un proceso judicial que derivó en su encarcelamiento.

La condena se originó en septiembre de 2012, cuando Corina de la Cruz, entonces exalcaldesa de la ciudad de Tocache, en San Martín, enfrentaba dos procesos judiciales en su contra y contrató los servicios profesionales de Pastor Valdivieso, ya para entonces exministro. Según la acusación, el abogado le habría ofrecido interceder ante jueces y fiscales a cambio de dinero para resolver su situación legal, conducta que quedó registrada en audios que posteriormente fueron difundidos por un medio periodístico y dieron origen al proceso penal en su contra. Fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias, en su modalidad de “influencias simuladas”.

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Página impresa con el encabezado El Peruano y el texto de resoluciones supremas sobre designaciones diplomáticas firmadas por autoridades
Una sección del diario oficial El Peruano presenta resoluciones supremas sobre la designación de representantes diplomáticos de Perú en organismos internacionales.

Pastor cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas, hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema decidió absolverlo al considerar que su conducta se enmarcaba dentro del ejercicio legítimo de la abogacía y que no constituía una falta ética conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados.

Tras recuperar la libertad, el exministro cuestionó el proceso que lo mantuvo detenido. “Son las imperfecciones de un sistema y de una democracia que se tienen que mejorar y fortalecer”, declaró Pastor a la prensa tras su salida del penal.

De acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el flamante embajador de Perú ante la OEA está afiliado al Partido Aprista.

La trayectoria de Carlos Tubino

Carlos Tubino, nacido en Lima en 1949, es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, institución en la que sirvió durante cuatro décadas antes de ingresar a la política. Se desempeñó como jefe político militar de Ucayali en 1996 y, quince años después, retornó a esa región como congresista por Fuerza Popular, cargo que ejerció en dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019.

Documento oficial impreso de la Resolución Suprema número 144-2026-RE sobre el nombramiento del embajador del Perú en Argentina
La Resolución Suprema 144-2026-RE del gobierno peruano oficializa el nombramiento de Carlos Mario del Carmen Tubino Arias-Schreiber como embajador en Argentina.

Durante su gestión legislativa, integró la comisión que investigó presuntos actos ilícitos cometidos durante el segundo gobierno de García. El exmarino también enfrentó cuestionamientos por declaraciones públicas consideradas discriminatorias hacia comunidades indígenas de la Amazonía.

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