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Gaby Pérez del Solar habló de Antonio Rizola y ponderó a Natalia Málaga en la selección peruana: “¿Qué entrenador puede hacer lo que ella hace?"

La excentral afirmó que varios entrenadores de la liga cumplen más un rol técnico que formativo, al considerar que no enseñan con el ejemplo como sí lo hace su excompañera de la ‘bicolor’

La excentral se refirió a los entrenadores peruanos. Créditos: Quinto Set / Youtube.
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Gaby Pérez del Solar habló de diversos temas en su reaparición ante la prensa peruana. La exintegrante de la selección peruana, olímpica en Seúl 1988, se refirió a Antonio Rizola, actual técnico de la ‘bicolor’, y destacó el trabajo de su excompañera Natalia Málaga como entrenadora.

“A ver, yo no lo conozco a él personalmente. No conozco a los entrenadores, aparte de Nati. A veces, en las redes ponen cada cosa que me da cólera, pero esta vez sí opiné que los entrenadores son entrenadores. Tienen que entrenar a las jugadoras, no solo dirigir a los jugadores”, comentó en Quinto Set.

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Pérez del Solar cuestionó a los técnicos que, según su percepción, no se involucran de forma directa en los trabajos con las jugadoras. “Yo creo que, de todos los entrenadores que hay en la liga, aparte de Natalia —y ojo, no es por defenderla—, ninguno se sube a una mesa a tirar mates ni se pone a enseñar cómo hacer una caída. Bueno, Natalia tiene el físico que tiene, pero no entrena su hombro para hacer defensa. No son entrenadores: son técnicos. Entonces, el entrenamiento lo hacen entre ellas, de repente con algún chico joven que contratan, pero ese chico no tiene la experiencia de un entrenador”.

La excentral aclaró que sus declaraciones no buscan promover el regreso de Málaga a la selección mayor. No obstante, sostuvo que los entrenadores deben asumir un papel más activo durante las prácticas y recordó el método de Man Bok Park.

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Mr. Park se subía a la mesa aun cuando ya estaba viejo y nos sacaba la mugre encima de la mesa. Eso no hay ahora. Pueden ser buenísimos tácticamente, enseñar videos o decir: ‘Ándate allá, bloquea allá’, pero no enseñan. No sé si me dejo entender. Con esto no quiero hacer polémica: es otra generación de entrenadores”.

También evocó una experiencia de Natalia Málaga con sus hijas para ejemplificar su forma de trabajo. “Hace un par de años Natalia estuvo acá y les enseñó a mis hijas en el piso cómo hacer la caída. Para ser entrenadora tienes que estar físicamente preparada. Si yo me tiro al piso, ya no me levanto, a estas alturas. Pero Natalia, hasta el día de hoy, puede hacerlo”.

Por último, Pérez del Solar señaló que, en algunos casos, los asistentes asumen tareas que deberían corresponder al entrenador principal. Además, volvió a destacar la capacidad de Málaga para enseñar desde la práctica.

¿Qué entrenador titular, el primer entrenador, puede hacer lo que hace Natalia? ¿O qué segundo entrenador joven puede hacerlo? Nadie, ninguno. No sé si eso puede cambiar las cosas, pero también estimula a las niñas. Si tu entrenador lo hace y te entrena, tú tienes que hacerlo. En cambio, si está sentado haciendo estadísticas o diciendo ‘no, para allá; no, para acá’, es distinto. Eso es lo que yo pienso”.

Gaby Pérez del Solar habló del trabajo de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley y puso por encima a Natalia Málaga.
Gaby Pérez del Solar habló del trabajo de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley y puso por encima a Natalia Málaga.

¿Natalia Málaga debería volver a la selección peruana?

Minutos después, Gaby Pérez del Solar fue consultada sobre un posible regreso de Natalia Málaga a la selección peruana de vóley. La excentral consideró que su excompañera podría aportar más en las categorías formativas, debido a su perfil para enseñar y formar jugadoras.

“Yo creo que Nati podría ser mejor entrenadora en los niveles más jóvenes, juveniles o menores. A ella le gusta formar, le gusta enseñar. El tema de su carácter y de su forma de dirigir ya ha cambiado: la he visto estos últimos años y está más tranquila. Creo que sería una buena entrenadora para las chicas más jóvenes, porque las selecciones mayores ya están hechas. Ella no va a poder cambiar nada. Entonces, es mejor que trabaje con las menores”, concluyó.

La excentral habló sobre la posibilidad de que su excompañera regrese a dirigir a la 'bicolor'. Créditos: Quinto Set / Youtube.

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