Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descarta la existencia de la 'reelección encubierta' en Perú y aclara que los alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores, ya que no existe una prohibición legal expresa. Sin embargo, señala que el JNE no se ha pronunciado respecto a si se les entregará la credencial para un nuevo periodo como burgomaestres. Video: JNE Media

Guardar

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, evitó asegurar que los alcaldes en funciones que postulan como primeros regidores y logren imponerse en las urnas reciban la credencial de burgomaestre en caso de que les corresponda asumir ese cargo.

En conferencia de prensa, una reportera de RPP le preguntó a Burneo si podía garantizar que, de ganar las elecciones, los jurados electorales especiales proclamarían como alcalde al candidato que resulte electo bajo esta figura y le entregarían la credencial correspondiente. El magistrado sostuvo que esa decisión no ha sido materia de debate por parte del pleno del tribunal electoral y que el proceso aún transita por una etapa previa de calificación y resolución de tachas.

PUBLICIDAD

El titular del JNE comenzó su respuesta aseverando que “en principio no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta. “Lo que el Jurado Nacional de Elecciones y muchos de los jurados electorales especiales han indicado es que (...) no hay una prohibición expresa en la Constitución ni en la ley respecto de aquellos candidatos que tienen el cargo de alcaldes en ejercicio para que puedan participar como regidores. Eso es el punto controvertido que el pleno del jurado ha resuelto. No hemos llegado a otra situación controvertida”, sostuvo.

Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Se le insistió al respecto, pero Roberto Burneo reiteró que lo único que ha avalado el Pleno del Jurado, por mayoría, es que un burgomaestre en funciones pueda postularse como regidor.

PUBLICIDAD

“Eso (entrega de credencial) no ha sido materia del debate, no ha sido materia del punto controvertido y no es el momento para definirlo, porque recién estamos en la etapa de calificación, de exclusión y de tacha”, respondió.

Y agregó: “Puedo garantizar que siempre el jurado va a actuar conforme a la ley, a la Constitución y al marco normativo; y que todas las decisiones del jurado siempre van a ser objetivas, velando por el derecho de participación, pero sobre todo velando porque se respete el marco normativo que está previsto. Yo no puedo adelantar ninguna opinión respecto de ello, porque aún no ha sido materia del debate y tengo que ser muy respetuoso del debate interno que hay en el pleno. Cuando ya tomemos una decisión podremos comunicarla”.

PUBLICIDAD

Confirman candidatura de López Aliaga

El JNE confirmó la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor del Concejo Metropolitano de Lima, con lo cual el exalcalde quedaría en condiciones de asumir de nuevo la jefatura del municipio si su lista resulta ganadora en los comicios del domingo 4 de octubre.

El pleno del organismo declaró infundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano Ronald Wílder Castillo Rojas, quien había pedido la exclusión de López Aliaga por considerar que se trataba de una “reelección encubierta”. La decisión ratificó lo resuelto en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

El pleno del JNE, integrado por los magistrados Burneo Bermejo, Maisch Molina, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli, desestimó la apelación de Castillo Rojas. El colegiado confirmó que una tacha solo puede admitirse si se presenta dentro de los tres días posteriores a la admisión de la lista.

PUBLICIDAD

En el caso de la lista que hoy encabeza López Aliaga, la admisión se publicó el 31 de agosto, por lo que el plazo para presentar una tacha venció el 3 de agosto. El pedido de Castillo Rojas, ingresado recién el 21 de agosto, resultó extemporáneo según el criterio del pleno.

La resolución se aprobó con elvoto en minoría del magistrado Gunther Gonzales Barrón, único integrante del pleno que se pronunció en contra de la denominada ‘reelección encubierta’ de alcaldes.