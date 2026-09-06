Brytiago en Perú: fenomeno puertorriqueño llegó a Lima para promocionar nuevo tema

El cantante puertorriqueño Brytiago se encuentra en Lima para promocionar su más reciente lanzamiento, “Estoy Pa’ Ti”,

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El cantante puertorriqueño Brytiago se encuentra en Lima para promocionar su más reciente lanzamiento, “Estoy Pa’ Ti”, una canción que, pese a haber permanecido guardada durante casi una década, encontró en 2026 el momento perfecto para convertirse en un fenómeno internacional. El tema ya superó los 15 millones de streams, mientras continúa ganando fuerza en las principales plataformas digitales.

Lo que comenzó como un adelanto compartido en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados de la actual etapa del artista. “Estoy Pa’ Ti” acumula más de 14 millones de reproducciones en YouTube y supera las 3.8 millones de creaciones en TikTok, cifras que reflejan la rápida conexión que consiguió la canción con una nueva generación de seguidores.

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El impacto también se trasladó a los rankings musicales. El sencillo debutó en el puesto número 9 del Top 100 de Billboard Colombia y logró ingresar al Top 10 de Spotify en países como Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Venezuela, confirmando el alcance que mantiene la propuesta del intérprete puertorriqueño dentro de la música urbana.

Un tema guardado desde 2016

Uno de los elementos que más ha llamado la atención alrededor de “Estoy Pa’ Ti” es su historia. La canción había sido grabada y permaneció guardada desde 2016, cuando Brytiago se encontraba construyendo las bases de una carrera que posteriormente lo convertiría en uno de los nombres destacados del trap y el reguetón.

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Casi diez años después, el artista decidió rescatar aquel material y presentarlo ante sus seguidores. La respuesta fue inmediata. Producida por Viejo Culprit, la canción recupera una sonoridad asociada a los primeros años de Brytiago: un trap de esencia cruda y melódica que marcó parte de su identidad artística. De esta manera, “Estoy Pa’ Ti” funciona como un puente entre el pasado y el presente del cantante, demostrando que aquella fórmula conserva su capacidad de conectar con el público.

El lanzamiento está acompañado por un visualizer dirigido por JCAM Films, que complementa la propuesta musical y mantiene el espíritu de una canción concebida originalmente en otra etapa de la carrera del artista.

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Brytiago ha colaborado con grandes exponentes de la música urbana como Daddy Yankee, Bad Bunny y Ozuna.

El éxito de “Estoy Pa’ Ti” llega en un momento especialmente importante para Brytiago, quien continúa ampliando su presencia fuera de Puerto Rico. Recientemente, el cantante culminó una gira por distintas ciudades de España, donde consiguió presentaciones con entradas agotadas.

A ello se suma un reconocimiento que amplió todavía más su exposición internacional: Brytiago fue incluido en la Summer Playlist 2026 del expresidente estadounidense Barack Obama con “La Father (Remix)”. La canción se convirtió en una de las dos únicas piezas en español seleccionadas para esta lista durante este año.

Este reconocimiento se suma a una trayectoria construida a través de colaboraciones y canciones que se convirtieron en referentes de la música urbana. Entre sus éxitos destaca “Asesina”, tema que alcanzó certificaciones multiplatino y ayudó a consolidarlo como una de las figuras importantes de la escena urbana puertorriqueña.

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A lo largo de su carrera, Brytiago también ha compartido canciones con reconocidos exponentes como Daddy Yankee, Bad Bunny y Ozuna, ampliando su presencia dentro de una industria que ha convertido a Puerto Rico en uno de los principales centros de producción y exportación de música urbana a nivel mundial.

El próximo capítulo de su carrera

Actualmente, el artista trabaja en los últimos detalles de su próximo álbum de estudio, proyecto que marcará una nueva etapa en su trayectoria y que llegará después de varios años de evolución musical.

Su llegada a Lima ocurre precisamente en medio de este crecimiento. Perú forma parte de los mercados donde “Estoy Pa’ Ti” ha conseguido una importante respuesta en Spotify, y la visita del cantante permite acercarlo nuevamente a sus seguidores mientras prepara las novedades que acompañarán el lanzamiento de su próximo disco.

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Con miles de millones de reproducciones acumuladas durante su trayectoria, colaboraciones con grandes figuras del género y una audiencia que continúa creciendo en distintos países, Brytiago demuestra que su propuesta mantiene vigencia. “Estoy Pa’ Ti”, una canción que esperó casi diez años para ver la luz, se ha convertido así en el inesperado punto de partida de un nuevo capítulo para el artista puertorriqueño.

Brytiago concluyó una gira por distintas ciudades de España con localidades agotadas.