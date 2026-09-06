Perú

ERM 2026: El plan de contigencia de la ONPE ante afectaciones por el Fenómeno El Niño

La entidad electoral activará medidas para proteger al personal, asegurar la distribución de materiales y mantener la votación en distritos expuestos a lluvias, inundaciones y cortes de vías durante el proceso subnacional

Una mujer con lentes y un hombre de cabello blanco participan en una votación. Dos personas con chalecos de JNE y una urna electoral se observan al fondo
Ciudadanos peruanos participan en una jornada electoral supervisada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un centro de votación. (JNE)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó un plan de contingencia frente al Fenómeno El Niño (FEN) para asegurar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La medida busca proteger al personal electoral y mantener operativas las tareas de logística, votación y cómputo en zonas expuestas a lluvias, desbordes y cortes.

La disposición figura en la Resolución Gerencial n.° 000156-2026-GOECOR/ONPE. El organismo adoptó la decisión ante el Estado de Emergencia declarado por el Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, que comprende diversos distritos de 23 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao. La norma prevé una respuesta ante condiciones meteorológicas adversas previstas.

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El plan se apoya en la Gestión del Riesgo de Desastres y pretende “mitigar, reducir o eliminar” los efectos de emergencias que puedan impedir el desarrollo de los comicios. La ONPE deberá asegurar la continuidad de sus actividades en las circunscripciones con peligro por precipitaciones intensas vinculadas al Niño 2026-2027.

Oficinas electorales revisarán rutas y distribución de materiales

Los territorios considerados incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Callao.

En estas áreas las oficinas descentralizadas deberán revisar rutas, vías, comunicaciones y puntos de distribución del material electoral.

La planificación incluye tareas de la sede central y de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Cada dependencia deberá identificar riesgos locales y adoptar medidas para la instalación de las mesas, la capacitación de actores electorales, el despliegue de cédulas y el procesamiento de resultados en cada jornada electoral.

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También se contemplan previsiones presupuestales para sostener las medidas de contingencia y preservar la continuidad del proceso.

La ONPE recopilará información actualizada sobre accesos, medios de comunicación y condiciones de desplazamiento en cada circunscripción. Esos datos permitirán ajustar la distribución de material y brindar asistencia técnica ante escenarios de emergencia.

El documento establece que las ODPE deberán prever acciones para actividades críticas, entre ellas la verificación de carreteras, la coordinación con autoridades locales y el traslado de equipos. Las oficinas también tendrán a su cargo el seguimiento de las comunicaciones necesarias para las mesas de sufragio y las sedes electorales.

La resolución dispone la creación de un Comité de Seguimiento del evento climático si surge un riesgo crítico que requiera decisiones rápidas. Este grupo estará integrado por la Alta Dirección y órganos de línea de la institución. Su función será evaluar los efectos del fenómeno y definir respuestas de contingencia.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

ONPE contempla Elecciones Complementarias ante una afectación mayor

Si una afectación mayor impide desarrollar la votación en una zona determinada, la ONPE contempla la reprogramación bajo la modalidad de Elecciones Complementarias. Esa posibilidad busca preservar el derecho al voto cuando una emergencia impida instalar mesas o trasladar materiales dentro del calendario previsto. La medida dependerá de la evaluación correspondiente.

El monitoreo desde la sede central estará a cargo de una Comisión de Seguimiento, que recibirá reportes consolidados para decidir a tiempo. En las regiones, cada ODPE aplicará la normativa vigente con el apoyo permanente del Centro de Soporte de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (Goecor) respectivo.

La entidad solicitará datos a áreas centrales, oficinas descentralizadas, distritos y centros poblados para elaborar reportes sobre el avance de las medidas. El sistema de información permitirá registrar incidencias y evaluar la respuesta electoral frente a daños o interrupciones. Información llegará a la Alta Dirección para decisiones durante el proceso.

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