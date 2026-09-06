Tilsa Salazar Condos habla sobre la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “Es frustrante”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos confiesa su frustración por los rumores

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A pocos días de su debut en el cine, Tilsa Salazar Condos se refirió por primera vez a la separación de sus padres, Federico Salazar y Katia Condos, quienes anunciaron el fin de su matrimonio después de 30 años juntos.

La joven actriz admitió que le incomodan los comentarios y especulaciones surgidos alrededor de la ruptura familiar. “A veces sí es frustrante ver cómo la gente habla de cosas que no conoce y con tan poco cuidado”, expresó.

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La segunda hija de la expareja concedió una entrevista a la revista Cosas en el marco de la promoción de su primera experiencia como actriz. Tilsa Salazar formará parte de la película No tan viuda, producción a cargo de su madre, Katia Condos.

En la conversación, la joven de 22 años abordó el impacto de la exposición pública que acompaña a una separación protagonizada por dos figuras conocidas de la televisión peruana. Pese a su molestia por algunas versiones difundidas en redes sociales y programas de espectáculos, remarcó que cuenta con el respaldo de ambos.

“Gracias a Dios tengo a mis papás ahí para mí. Son dos padres increíbles, y eso es lo importante”, afirmó. Sus palabras llegan meses después de que Federico Salazar y Katia Condos comunicaran públicamente que habían decidido terminar su relación.

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Federico Salazar y Katia Condos se separaron en marzo

En marzo de 2026, Federico Salazar y Katia Condos sorprendieron al confirmar el término de su matrimonio. La pareja había mantenido una relación durante tres décadas, siendo consideradas una de las relaciones más sólidas del medio local.

Tras el anuncio, surgieron diversas interpretaciones sobre los motivos de la ruptura. El interés aumentó por la trayectoria pública de ambos: Salazar es conductor de televisión, mientras que Condos cuenta con una amplia carrera como actriz en producciones teatrales, televisivas y cinematográficas.

Tilsa Salazar se pronunció sobre las versiones difundidas tras la ruptura familiar

La separación también generó comentarios en espacios dedicados a la farándula. Tilsa Salazar cuestionó que varias de esas versiones presentaran supuestos detalles de una situación que, según señaló, corresponde a la intimidad de su familia.

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“Muchas veces lo que se dice en redes o en programas de espectáculos es muy distinto a la realidad”, manifestó durante la conversación. La joven explicó que las opiniones de terceros no reflejan necesariamente lo que ocurre en el entorno personal de sus padres.

La actriz incluso hizo referencia a algunas intervenciones de personas que aseguraron conocer o anticipar el desenlace del matrimonio mediante lecturas de tarot. “Y la gente se lo cree”, comentó entre risas.

La hija de la expareja pidió mayor cuidado frente a las especulaciones

La declaración de Tilsa Salazar se suma a las reacciones que siguieron al anuncio de la ruptura. La joven no reveló detalles sobre los motivos que llevaron a sus padres a separarse ni se refirió a cómo reorganizaron su dinámica familiar después de la decisión.

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Su mensaje se concentró en el efecto que tienen los comentarios externos cuando se difunden alrededor de una situación personal. “Es frustrante ver cómo la gente habla de cosas que no conoce”, reiteró al expresar su posición sobre la atención mediática que recibió el tema.

Salazar evitó tomar partido por alguno de sus padres. Por el contrario, destacó la relación que mantiene con ambos y puso el foco en el acompañamiento que recibe de su familia.

Tilsa Salazar debutará en la película de Katia Condos

La entrevista también estuvo marcada por el próximo estreno de No tan viuda, película que representará el debut actoral de Tilsa Salazar. El proyecto cuenta con la participación de Katia Condos en la producción y abre una nueva etapa profesional para su hija.

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La joven dará sus primeros pasos frente a las cámaras en una producción cinematográfica luego de haber crecido cerca del mundo de la televisión, el teatro y el entretenimiento. Su incursión como actriz coincide con un periodo de cambios para su familia, aunque ella prefirió poner el acento en sus nuevos retos profesionales.

El trabajo junto a su madre supone una experiencia particular dentro de este inicio de carrera. Katia Condos tiene trayectoria en el sector audiovisual y ha participado en distintos proyectos nacionales durante los últimos años.

Por ahora, Tilsa Salazar busca concentrarse en el estreno de No tan viuda y en las oportunidades que se abran después de esa experiencia. Si bien es cierto, señaló que es consciente de la oportunidad que le da ser hija de Federico Salazar y Katia Condos, dejó claro que se encargará de demostrar que puede brillar con luz propia.

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La joven de 22 años pidió mayor cuidado ante las versiones sobre Federico Salazar y Katia Condos, quienes confirmaron el final de su relación en marzo