Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ en el torneo internacional

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

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Tras los cambios que realizó la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, el fixture de Perú sufrió modificaciones. El equipo de Antonio Rizola tiene nuevos horarios en los partidos que disputará en la fase de grupos del torneo internacional que se jugará en Río de Janeiro.

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

- Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Así se jugará el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana buscará volver al Mundial en el Campeonato Sudamericano Femenino 2026, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro. El torneo otorgará tres plazas para la cita mundialista de 2027 y entregará al campeón el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Perú deberá disputar cinco partidos bajo el formato de todos contra todos. Sus rivales serán Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.

La principal recompensa será para el campeón, que clasificará directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La clasificación final también tendrá valor para la próxima Copa del Mundo: los tres primeros equipos asegurarán su presencia en el Mundial de 2027.

La selección peruana no participa en un Mundial de mayores desde la edición disputada en Japón en 2010. Desde entonces, el equipo nacional no logró regresar al principal torneo internacional de selecciones.

El certamen en Río de Janeiro representa una oportunidad para que la ‘bicolor’ corte esa ausencia. Para conseguirlo, deberá superar a Brasil y al resto de sus adversarios en una competencia sin grupos separados y con puntos en juego durante toda la primera fase.

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La lesión se produjo en los entrenamientos previos al certamen continental y dejará a la voleibolista fuera de las canchas por al menos tres semanas, según el parte emitido este martes por la federación nacional. (Federación Peruana de Vóley)

Canal TV para ver los partidos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana tendrá transmisión abierta durante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en Río de Janeiro. Latina TV emitirá los partidos por sus señales de televisión y plataformas digitales.

Los encuentros de Perú podrán verse en los canales 2 y 702 de Latina TV, ambos con señal en alta definición. La cobertura estará disponible para los aficionados en todo el territorio nacional.

La aplicación y la página web del canal ofrecerán otra alternativa para seguir los partidos desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Esta opción permitirá acceder a la competencia desde distintos lugares y dispositivos.

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La señal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol también transmitirá en vivo los partidos del torneo. Los seguidores de la ‘bicolor’ podrán utilizar esta plataforma siempre que cuenten con conexión a internet.

El equipo dirigido por Antonio Rizola tendrá cobertura durante toda su participación en el certamen. La transmisión digital incluirá los encuentros que dispute la selección peruana en la sede brasileña.

Infobae Perú acompañará la campaña con información escrita y actualizaciones durante el desarrollo del campeonato. El seguimiento incluirá la previa, el relato punto a punto y las declaraciones de las protagonistas.

El torneo internacional será televisado por la señal abierta. (Latina TV)