Perú

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Se trata de Jennifer Contreras, extitular del Midis de la vacada expresidenta, y de Carlos Pareja, el exministro de Relaciones Exteriores del exmandatario interino

Fotografía dividida de Jennifer Contreras Álvarez frente a un micrófono y Carlos Pareja Ríos vestido con traje y corbata
Jennifer Contreras Álvarez habla frente a un micrófono en una imagen dividida junto a Carlos Pareja Ríos.
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La presidenta Keiko Fujimori designaron y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a Jennifer Contreras Álvarez y a Carlos Pareja Ríos como representantes permanentes de Perú ante distintos organismos de Naciones Unidas, según dos resoluciones supremas publicadas hoy 5 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

Contreras Álvarez fue nombrada representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con sede en Roma.

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Fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego entre el 6 de septiembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, bajo la presidencia de Dina Boluarte. Es abogada, con máster en Gerencia Pública. Antes de asumir el ministerio, trabajó en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Instituto Nacional de Calidad.

Texto de una resolución suprema sobre el nombramiento de Jennifer Lizetti Contreras Álvarez con firmas al pie
Una resolución suprema oficializa el nombramiento de Jennifer Lizetti Contreras Álvarez como representante permanente del Perú ante la FAO en Roma.

En abril de 2024, tras dejar el gabinete, el gobierno de Boluarte ya la había designado agregada a la representación permanente de Perú ante la FAO.

En tanto, Carlos Pareja Ríos fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York. Es embajador en retiro del Servicio Diplomático de la República y tiene 76 años.

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Fue ministro de Relaciones Exteriores desde el 23 de abril de 2026 hasta el 28 de julio de ese año, durante el gobierno interino de Balcázar. Reemplazó a Hugo de Zela, quien renunció por discrepancias con el mandatario sobre la compra de aviones F-16. Balcázar entregó el poder a Fujimori el 28 de julio de 2026.

Texto en español de una resolución suprema con cinco artículos y las firmas de Keiko Fujimori y Alfonso Espá al final del documento
Un documento oficial del gobierno de Perú establece el nombramiento de Carlos José Pareja Ríos como representante permanente ante la ONU con la firma de Keiko Fujimori.

Pareja Ríos fue embajador de Perú en Chile entre 2009 y 2014. También representó al país en Estados Unidos y Suiza. Se retiró del servicio diplomático activo en 2019.

Más embajadores polémicos

Hoy sábado 5 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá designaron a Aurelio Pastor, exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García y exdirigente del Partido Aprista Peruano, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); y a Carlos Tubino, exlegislador de Fuerza Popular, asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina.

Pastor fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por tráfico de influencias, tras una denuncia originada en 2012 por la exalcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz. El exministro cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema lo absolvió, al considerar que su conducta correspondía al ejercicio legítimo de la abogacía.

Tubino, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, ejerció como congresista por Fuerza Popular entre 2011 y 2019, en dos períodos consecutivos por la región Ucayali. Durante su gestión legislativa, integró la comisión que investigó presuntos actos ilícitos del segundo gobierno de García. También enfrentó cuestionamientos por declaraciones públicas consideradas discriminatorias hacia comunidades indígenas de la Amazonía.

El excongresista fujimorista es recordado por haber sufrido una agresión con un cono de tránsito.

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