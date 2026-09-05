Perú

Carol Reali y André Bankoff ya son esposos: fotos y videos de su boda íntima en Brasil

La pareja firmó el acta matrimonial ante sus seres cercanos y luego compartió un almuerzo para celebrar el paso que dieron antes de convertirse en padres

Carol Reali y André Bankoff formalizaron su relación con una ceremonia civil en Brasil. IG/ Carol Reali
Carol Reali y André Bankoff formalizaron su relación con una ceremonia civil en Brasil. IG/ Carol Reali
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La modelo brasileña Carol Reali, Carol Reali, conocida como Cachaza, y el actor André Bankoff contrajeron matrimonio civil en Brasil y compartieron las imágenes de la ceremonia en sus redes sociales. La pareja firmó el acta matrimonial acompañada por familiares y amigos cercanos, a poco tiempo de la llegada de su primer hijo.

La exintegrante de Esto es Guerra publicó un mensaje para anunciar que dio este paso junto al intérprete brasileño. “Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff”, escribió Reali en una de las fotografías que difundió tras la boda.

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La ceremonia se realizó en un entorno íntimo y reunió a personas de su círculo más cercano. Después de la firma, los recién casados organizaron un almuerzo en un local, donde celebraron con los invitados que los acompañaron en este momento.

La noticia fue recibida con mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del entretenimiento peruano. El anuncio se produjo durante una etapa especial para la pareja, que espera a su primer bebé.

Cachaza dedicó un mensaje a André Bankoff tras la boda

Carol Reali acompañó las postales de la celebración con una extensa dedicatoria para André Bankoff. La modelo recordó el inicio de una nueva etapa en su relación y expresó su expectativa por la familia que ambos proyectan formar.

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“Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff. A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia. Un capítulo que llega en un momento tan especial, en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo”, manifestó la brasileña.

La modelo también resaltó los valores de su ahora esposo, aquellos ha hecho que se unan como pareja. “Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino”, escribió.

Cachaza compartió las imágenes de su ceremonia civil junto al actor brasileño, con quien espera a su primer hijo y celebró el enlace con sus familiares. IG

Reali añadió un mensaje de carácter religioso y afirmó que desea conservar la fe como un elemento central en su vida familiar. “Que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas y que nunca perdamos la fe en Dios”, señaló en la publicación.

La pareja optó por una ceremonia civil, sin difundir detalles sobre una eventual boda religiosa o una celebración de mayor escala. Las imágenes muestran a ambos durante la firma del acta, junto con los testigos que formaron parte del enlace.

La pareja espera a su primer hijo

El matrimonio se produce mientras Carol Reali y André Bankoff se preparan para recibir a su primer hijo. La noticia del embarazo se dio a conocer meses atrás y generó reacciones entre los seguidores de ambos.

Reali decidió compartir distintos momentos de esta etapa en sus redes sociales. La boda civil consolida el proceso que la pareja inició antes de convertirse en padres. Cachaza, quien desarrolló parte de su carrera televisiva en Perú, mantiene una presencia activa en plataformas digitales y suele publicar aspectos de su vida personal con su comunidad.

André Bankoff, por su parte, es actor y modelo brasileño. La relación entre ambos se hizo pública luego de la ruptura de Reali con Rafael Cardozo, con quien compartió varios años de vínculo y proyectos en Perú.

Los recién casados esperan a su primer hijo y celebraron el enlace con un almuerzo íntimo. IG/ Carol Reali
Los recién casados esperan a su primer hijo y celebraron el enlace con un almuerzo íntimo. IG/ Carol Reali

Exintegrantes de Esto es Guerra reaccionaron al anuncio de la boda

La publicación de Carol Reali recibió decenas de comentarios. Entre los mensajes que llamaron la atención fueron los de algunas figuras que compartieron pantalla con ella durante su paso por Esto es Guerra.

Angie Arizaga escribió: “Bellos. Felicidades”. La modelo Natalie Vértiz también se sumó a los saludos con un mensaje dirigido a la brasileña: “¡Felicidades, amiga hermosa! Tqm”.

Cachaza anunció su boda con un mensaje dedicado al actor brasileño en redes sociales. IG/ Carol Reali
Cachaza anunció su boda con un mensaje dedicado al actor brasileño en redes sociales. IG/ Carol Reali

Tepha Loza fue otra de las exintegrantes del programa de competencia que comentó las imágenes de la boda. “Felicidades, bella pareja”, escribió en la publicación compartida por Cachaza.

Los mensajes se concentraron en la nueva etapa que atraviesan Reali y Bankoff. La pareja no informó si permanecerá en Brasil durante los próximos meses ni si tiene previsto viajar a Perú antes del nacimiento de su hijo.

Ahora, oficialmente, marido y mujer. Y todavía con toda una vida por delante”, concluyó Carol Reali en su mensaje.

André Bankoff le respondió con bello comentario

André Bankoff también respondió a la publicación de Carol Reali con un mensaje en el que destacó la familia que ambos están por formar. El actor señaló que, desde que conoció a Jesús, oró por su futura esposa y sus hijos, sin imaginar quiénes serían.

Mi amor, nuestra familia se está formando. Siempre digo que estoy agradecido con Dios, porque desde que conocí a Jesús, oré por mi futura esposa y por mis hijos, sin siquiera imaginar quiénes serían. Pero siempre oré y seguiré orando por el regalo que Jesús me dio: ustedes”, escribió.

Además, le agradeció a la modelo por su relación y expresó su deseo de que sean bendecidos y protegidos. “Te amo”, concluyó.

La pareja firmó el acta matrimonial ante familiares, amigos cercanos y sus testigos. IG/ Carol Reali
La pareja firmó el acta matrimonial ante familiares, amigos cercanos y sus testigos. IG/ Carol Reali

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