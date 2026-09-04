Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez: “No es agradable y tengo hijos”

Viviana Rivasplata confiesa que le parece desagradable que Gisela Valcárcel vuelva a contar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q'Bochinche.

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Viviana Rivasplata consideró “no agradable” volver a ser mencionada en la historia de la relación entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez. La exreina de belleza se pronunció en el streaming ‘Q’Bochinche’, luego de que la conductora abordara ese episodio en su libro ‘El poder de ser tú’.

La exreina de belleza sostuvo que han pasado casi tres décadas desde aquellos hechos y que ha construido una vida con su esposo e hijos. Además, señaló que su relación con Martínez comenzó cuando él ya estaba divorciado, aunque afirmó que también fue engañada por el exfutbolista.

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La empresaria cuestionó que el tema vuelva a instalarse públicamente y remarcó que existen distintas versiones sobre lo ocurrido. Según expresó, la situación resulta incómoda para las personas involucradas, pese a que con Valcárcel han tenido conversaciones y coincidieron en televisión años después.

Viviana Rivasplata cuestiona a Gisela Valcárcel por reavivar su historia con Roberto Martínez. YouTube: Q’Bochinche.

Viviana Rivasplata habló sobre las menciones en el libro de Gisela Valcárcel

Durante la entrevista, Samuel Suárez le consultó a Viviana Rivasplata cómo tomaba el hecho de volver a la palestra por un asunto que consideraba superado. La empresaria respondió que no le resultaba agradable que su nombre volviera a relacionarse con una historia ocurrida hace años.

“Honestamente, no es agradable. No voy a mentir, no voy a poner caretas acá. No es agradable porque, si bien es cierto, es una etapa que hay que validar también los sentimientos de las personas, también, si bien es cierto, han pasado casi tres décadas y cada uno ha continuado con su vida, a mí también me engañaron”.

Rivasplata afirmó que tanto ella como Gisela Valcárcel fueron afectadas por el comportamiento de una misma persona. En ese sentido, rechazó que se le atribuya una participación incorrecta en una situación que, según sostuvo, tuvo distintas versiones y consecuencias para ambas.

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“Nos engañó la misma persona... Y eso hay que ponerlo claro. Nunca acá hubo un juego por mi parte que no sea el correcto. Entonces, eso sí me molesta, porque claro, han pasado bastantes años, yo tengo ya mis hijos, tengo mi esposo, tengo diecisiete años de relación, he construido mi vida hacia adelante”, detalló.

La empresaria indicó que prefiere mirar hacia adelante y destacó que su vida actual está alejada de aquel episodio. También recordó que mantuvo una conversación con Gisela Valcárcel para cerrar especulaciones que, de acuerdo con su versión, no eran ciertas.

La empresaria sostuvo que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando el exfutbolista ya estaba divorciado. YouTube: Q’Bochinche.

Rivasplata recordó que conversó con Gisela Valcárcel

Viviana Rivasplata aseguró que se sentó a conversar con Gisela Valcárcel años atrás, cuando nació su primer hijo. Para ella, ese encuentro representó una oportunidad de poner un punto final a las versiones que circularon sobre su vínculo con Roberto Martínez.

“Me he sentado con ella a hablar, he bailado en su show. Lo de sentarnos a conversar hace bastantes años, casualmente fue cuando nació mi primer hijo, porque quise poner un punto final, digamos, a especulaciones que no eran ciertas tampoco”.

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La exreina de belleza señaló que no desconoce que Gisela Valcárcel tiene una percepción propia sobre lo sucedido. Sin embargo, pidió que también se tome en cuenta su versión y subrayó que Martínez es quien conoce los detalles de las decisiones que tomó en ese período.

“Entonces, es parte de su sentir, de su lado de la historia. Acá hay tres lados de la historia: el de él, que él solo conocerá qué engañó, qué dijo de verdad y qué de mentira; el mío, que es totalmente transparente y tranquilo por mi parte; y el de ella, que también es válido, porque, bueno, a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”.

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Rivasplata agregó que era joven cuando atravesó esa situación y explicó que no había hablado extensamente del tema en público. A sus 48 años, afirmó, considera que el paso del tiempo debería permitir que cada involucrado continúe con su vida.

“A ambas nos hicieron sufrir”, dijo Viviana Rivasplata

La empresaria insistió en que no busca invalidar los sentimientos de Gisela Valcárcel, pero cuestionó que la historia vuelva a ser comentada en redes sociales y programas de entretenimiento. Según explicó, la repercusión afecta a quienes ya formaron nuevas familias.

“Y han pasado bastantes años, ahí hemos estado juntas, ya no hemos tenido ningún problema. El año pasado he estado en el programa que ella producía casi todas las semanas. Entonces, sí, porque la gente vuelve a tomar un tema que no tiene fundamento y que, digamos, no es agradable para nadie”.

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Viviana Rivasplata consideró que el asunto resulta incómodo tanto para ella como para Valcárcel. En su opinión, el foco debe estar en que ambas habrían sido perjudicadas por las acciones de Roberto Martínez, aunque no precisó si los hechos ocurrieron en el mismo momento o en períodos diferentes.

“Es un momento desagradable para mí, desagradable para ella, porque una sola persona, pues, de alguna manera jugó con ambas. En diferentes tiempos, en el mismo, no lo sabemos”.

La exreina de belleza remarcó que el relato expuesto por Gisela Valcárcel en una conferencia de prensa no sería igual al contenido mencionado en El poder de ser tú. Rivasplata dijo entender que la conductora comparte su mirada personal sobre esa etapa de su vida.

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Viviana Rivasplata se pronunció sobre las menciones a Roberto Martínez y Gisela Valcárcel en Q’Bochinche. YouTube: Q+.

La relación de Viviana Rivasplata con Roberto Martínez

Rivasplata afirmó que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando él ya había firmado su divorcio. La empresaria sostuvo que el exfutbolista estaba separado cuando la buscó y que, después de iniciar una relación, ambos llegaron a casarse.

“Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo, en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también”.

La exreina de belleza no negó que, de acuerdo con su versión, hubo faltas de lealtad durante esa relación. “Ya quedará en la conciencia de cada uno”, respondió al ser consultada por ese aspecto de su matrimonio con Martínez.

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Rivasplata también se refirió a la mención de una tercera persona en el relato de Gisela Valcárcel. La empresaria cuestionó que se considere la situación familiar de una persona como motivo para no nombrarla, mientras que ella también tiene dos hijos y ha formado una familia.

“Yo entiendo que es como ella se sentía y como ella miraba, pero igual, también dice: ‘No menciono a Carmona porque tiene una hija’. Yo tengo dos hijos, él tiene una hija, todos hemos continuado con nuestra vida, hemos construido una vida. Estamos hablando de hace treinta años casi. Imagínate en tres décadas todo lo que ha pasado, supuestamente ya uno se había sentado a tener todo tranquilo”.

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Viviana Rivasplata y Roberto Martínez estuvieron casados poco más de 2 años. (Foto: Redes Sociales)