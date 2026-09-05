Carlos Garcés se sube al podio de máximos goleadores históricos de Cienciano: las dianas que necesita para alcanzar el primer lugar

Carlos Garcés se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de Cienciano. Crédito: Instagram Cienciano.

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Carlos Garcés alcanzó los 67 goles con Cienciano y quedó como el tercer máximo anotador en la historia del club. El delantero ecuatoriano selló este viernes la victoria 5-2 ante FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón y superó la marca de Sergio ‘Checho’ Ibarra, una referencia ofensiva del cuadro cusqueño.

El tanto llegó a los 84 minutos, cuando Cienciano ya había revertido un inicio adverso y encaminaba una goleada que cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos en la Liga 1. Garcés completó el quinto gol de la visita y sumó otro registro a una campaña que lo mantiene cerca de sus mejores números desde su llegada al fútbol peruano.

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El atacante nacido en Manta, Ecuador, encontró continuidad en Cienciano y se consolidó como uno de los futbolistas con mayor producción ofensiva de la institución en los últimos años. Su presencia en el área, su regularidad como titular y la cantidad de temporadas acumuladas con la camiseta del ‘papá’ explican el ascenso en una tabla histórica que ahora lo ubica a las puertas de los dos primeros lugares.

Resumen de la goleada de Cienciano por 5-2 sobre UTC de visita por la fecha 8 del Clausura de la Liga 1 2026. Liga 1 Max

La cifra de 67 tantos lo deja por encima de Ibarra y abre una recta final con dos objetivos concretos: superar a Miguel Mostto y alcanzar a Percy Aguilar, quien conserva el primer puesto de la clasificación.

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Garcés necesita seis goles para dejar atrás a Miguel Mostto

Con 67 anotaciones, Carlos Garcés necesita seis goles más para superar a Miguel Mostto y nueve para convertirse en el máximo goleador histórico de Cienciano. La distancia resulta exigente, aunque todavía existe margen en el calendario para que el ecuatoriano reduzca la brecha durante esta temporada.

A Cienciano le quedan 10 partidos por disputar en la Liga 1. Si Garcés sostiene su promedio reciente y el equipo logra extender su recorrido internacional, contará con más oportunidades para aumentar su registro. El delantero tiene, además, una motivación adicional: cada gol puede modificar una clasificación que durante años estuvo dominada por nombres ligados a distintas etapas del club.

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Cienciano dedicó publicación a Carlos Garcés por convertirse en tercer máximo goleador histórico del club. Crédito: Instagram Cienciano.

El atacante atraviesa un 2026 productivo. Su gol ante FC Cajamarca le permitió llegar a 18 conquistas en el año con la camiseta cusqueña, a una de las 19 que firmó durante 2024, hasta ahora su mejor campaña individual en Cienciano.

En el torneo local, Garcés también pelea por la cima de la tabla de artilleros. Suma 15 goles y quedó a uno de Eryc Castillo y Facundo Callejo, ambos con 16. La disputa por ese reconocimiento añade interés a los encuentros que quedan en el Clausura, en especial porque Cienciano necesita puntos para mejorar su posición en la clasificación acumulada.

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La Copa Sudamericana puede darle más partidos al delantero ecuatoriano

La Copa Sudamericana aparece como un factor que puede ampliar las posibilidades de Garcés. Cienciano disputará la serie de cuartos de final frente a Montevideo City Torque, una eliminatoria que le garantiza al menos dos compromisos adicionales.

Si el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo elimina al elenco uruguayo, el calendario sumará otros dos partidos de semifinales. Esa eventualidad le permitiría al delantero disponer de cuatro encuentros internacionales, además de los 10 compromisos pendientes por la Liga 1.

Fechas confirmadas para los duelos entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

La cercanía con la marca de Mostto convierte cada presentación en una ocasión para modificar el orden histórico. Garcés no necesita depender de una única competencia: puede acercarse mediante los partidos del torneo peruano y los cruces continentales, siempre que el equipo mantenga su vigencia en ambas competencias.

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Cienciano dejó atrás una racha sin victorias antes de los cuartos de final

La victoria en Cajamarca tuvo valor más allá de la estadística individual. Cienciano remontó un 0-2 y terminó con una secuencia de cuatro jornadas sin ganar en la Liga 1. Carlos Cabello, Ray Sandoval, Neri Bandiera, Cristian Souza y Garcés marcaron los goles del cuadro cusqueño.

El resultado permite que el plantel llegue con otro impulso al primer duelo ante Montevideo City Torque de este jueves 10 de septiembre. La serie internacional pondrá a prueba la respuesta de un equipo que necesita sostener su recuperación y que cuenta con Garcés como una de sus principales cartas ofensivas.