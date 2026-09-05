Brandon Gallesi encara a Mario Irivarren y Gerardo Pe por sus bromas: “Hay un límite entre el chiste y el respeto”

Brandon Gallesi expresa su molestia contra Mario Irivarren y Gerardo Pe: “Hay un límite entre el chiste y el respeto”. YouTube: La Manada.

Guardar

Brandon Gallesi cuestionó a Mario Irivarren y Gerardo Pe’ por los comentarios que realizaron semanas atrás sobre sus publicaciones en redes sociales. El actor fue invitado al pódcast La Manada el viernes 4 de septiembre y aprovechó el encuentro para expresar su incomodidad, aunque lo hizo sin elevar el tono ni recurrir a ataques personales.

Gallesi señaló que los conductores sacaron conclusiones sobre él sin conocerlo directamente. En particular, se refirió a un clip en el que Mario Irivarren planteó la posibilidad de que sus videos respondieran a un personaje o a un problema psiquiátrico, mientras que Gerardo Pe’ comentó que el actor “ya quemó”.

PUBLICIDAD

El intérprete sostuvo que el entretenimiento puede apelar al humor y a la controversia, pero consideró necesario marcar una frontera cuando se emiten opiniones sobre otras personas. “Hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión”, expresó durante la conversación.

Su intervención generó la reacción inmediata de Gerardo Pe’, quien reconoció que Gallesi formuló un reclamo claro y sereno. Mario Irivarren, por su parte, defendió que sus comentarios fueron emitidos desde una perspectiva que consideraba respetuosa y explicó por qué interpretó de esa manera los contenidos del actor.

PUBLICIDAD

Brandon Gallesi cuestiona a Mario Irivarren y Gerardo Pe por sus bromas: “Hay un límite entre el chiste y el respeto”. YouTube: La Manada.

Brandon Gallesi cuestionó los comentarios sobre su salud mental

El momento central de la entrevista ocurrió cuando Brandon Gallesi recordó el contenido de las opiniones que se difundieron sobre él. El actor indicó que le llamó la atención que se especulara sobre su salud mental a partir de videos publicados en sus plataformas.

“Escuché en el clip que no solo pensaste que era un personaje el que estaba haciendo o creando, sino también que había problemas psiquiátricos y luego tú, Gerardo Pe’, dijiste: ‘ya quemó’”.

Gallesi no cuestionó que existan opiniones distintas ni que los espacios digitales generen debate. Sin embargo, planteó que las conclusiones sobre una persona deberían realizarse con mayor cautela, especialmente cuando son compartidas ante una audiencia masiva.

Para el actor, los comentarios sobre una eventual condición psiquiátrica no deberían surgir únicamente de una interpretación de su narrativa o de su forma de comunicarse en redes. Su reclamo se centró en la falta de contexto y en la necesidad de conocer a alguien antes de atribuirle determinadas características.

PUBLICIDAD

“Antes de dar su juicio donde les ve medio Perú, hubiera sido distinto la forma y el momento”, afirmó Gallesi, al remarcar que los conductores pudieron haber abordado el tema de otra manera.

“Hay un límite entre el chiste y el respeto”

Brandonreflexionó sobre la forma en que se desarrolla el entretenimiento en el país. El actor reconoció que el humor, el morbo y la risa forman parte de una tendencia presente en distintos programas, pero consideró que no deberían justificar cualquier comentario.

“Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión”, dijo.

El artista explicó que no busca que todas las personas compartan sus ideas, creencias o experiencias. Por el contrario, remarcó que respeta las diferencias de pensamiento. Su pedido estuvo enfocado en la manera de expresar esas discrepancias y en evitar juicios definitivos sobre personas que no conocen.

PUBLICIDAD

“Yo sí creería que pueda haber poco a poco, ¿no?, cada vez más conciencia también para conversar, para saber, porque no digo que todos tengamos que tener la misma perspectiva ni las mismas creencias, como dijo Laura también. Pueden haber pensamientos distintos, experiencias distintas, yo lo respeto”.

Gallesi añadió que se trata de un asunto importante en una época en la que, según señaló, las personas tienen más espacio para mostrarse vulnerables y hablar de sus emociones. Por ello, pidió “mucho tino” antes de formular valoraciones públicas.

Brandon Gallesi fue invitado a La Manada y habló directamente con Mario Irivarren y Gerardo Pe’ sobre comentarios previos. YouTube: La Manada.

Mario Irivarren explicó por qué interpretó sus videos de esa manera

Luego del reclamo, Mario Irivarren tomó la palabra y precisó que no recordaba todos los detalles de la conversación anterior. Aun así, defendió que su intención no fue burlarse de Brandon Gallesi ni atacarlo.

PUBLICIDAD

“Creo yo que esa vez yo sí hablé desde el respeto y di mis dos perspectivas. Si por un lado podías estar interpretando un personaje o, por otro lado, también deslicé la posibilidad de algún problema psiquiátrico, que los problemas psiquiátricos existen, son reales y son tangibles”, enfatizó.

Gallesi le preguntó directamente por qué había considerado esa posibilidad. Irivarren respondió que su percepción se basó exclusivamente en los contenidos que el actor publica, sin un conocimiento personal previo.

“Porque si tú, sin conocer a la persona y sin contexto, seguías, te guías de los videos que tú publicas”.

El actor le recordó que había visto y escuchado sus publicaciones, antes de volver a preguntar en qué momento identificó un supuesto problema psiquiátrico. Irivarren explicó que su interpretación se relacionaba con la forma de comunicar y con una narrativa que calificó como poco convencional.

“O sea, creo que en la forma en la que comunicas o en la narrativa, es una forma no tan común, no tan convencional que quien lo ve... ¿No? Siento, siento que, o sea, igual te juzgo desde el respeto”.

PUBLICIDAD

Mario añadió que en los videos se abordan “revelaciones o situaciones” que pueden corresponder a una perspectiva, un despertar o un sentir espiritual, pero que también le parecían conductas poco frecuentes. “Entonces, cuando yo lo dije, no lo dije desde la ofensa ni desde la burla ni desde el morbo. Lo dije como una perspectiva válida y real”.

Gerardo Pe’ reconoció la forma de responder de Brandon Gallesi

Gerardo Pe’ reaccionó con tranquilidad luego de escuchar el reclamo. Lejos de confrontar al actor, reconoció que recibió una “parchada” inteligente y destacó que Gallesi no recurriera a insultos ni a descalificaciones.

“Realmente es la primera vez. Es la primera vez que me meten una parchada, pero muy inteligente. O sea, muy tranquila. Buena parchada. Me gustó. Buena parchada, hermano. Con una perspectiva, o sea, bien, pero no, no atacando. No atacando. Relajado”, reflexionó.

La conversación terminó sin una escalada entre los participantes. Gallesi escuchó las explicaciones de Irivarren y respondió: “Perfecto, perfecto. Lo respeto muchísimo”.

El intercambio dejó un debate sobre los límites del comentario en programas de entretenimiento y la responsabilidad de opinar sobre la salud mental o la personalidad de figuras públicas a partir de sus contenidos digitales.

PUBLICIDAD

Gerardo Pe’ destacó la forma serena en que Brandon Gallesi expuso su reclamo durante el pódcast. YouTube: La Manada.