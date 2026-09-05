Centros de salud en crisis ante llegada del Fenómeno El Niño: 6,1 millones de personas enfrentan riesgos sanitarios frente a lluvias e inundaciones

Este segmento de noticias presenta una entrevista con dos hombres, uno vestido con traje y otro con bata blanca, discutiendo el impacto del fenómeno de El Niño en la salud. Las imágenes de apoyo muestran ríos crecidos con agua turbia y escombros, calles inundadas con casas afectadas y un animal en el agua. La conversación se centra en el déficit de médicos, la propuesta de un "escudo sanitario" y las acciones preventivas contra enfermedades como el dengue y la leptospirosis.

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El médico Alfredo Celis advirtió que el fenómeno de El Niño obliga a reforzar de inmediato el primer nivel de atención del sistema público de salud, debido a que esa red puede resolver entre el 70% y el 80% de las enfermedades asociadas con lluvias, inundaciones y acumulación de agua. Si los establecimientos cercanos a la población no cuentan con capacidad de respuesta, los casos llegarán a hospitales que ya afrontan limitaciones de espacio, personal e insumos.

La alerta alcanza a 6,1 millones de personas que figuran entre las directamente afectadas por este escenario. Celis sostuvo que el riesgo sanitario incluye muertes que podrían evitarse con detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad. Las lluvias intensas y los aniegos favorecen la aparición de infecciones respiratorias, diarreicas, cutáneas y transmitidas por vectores.

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El especialista consideró que el país dispone de médicos para enfrentar una emergencia de gran magnitud, aunque cuestionó la disponibilidad de recursos para que puedan actuar a tiempo. La principal brecha, señaló, está en los equipos, medicamentos, pruebas rápidas y métodos de diagnóstico que requieren los centros de salud. “Tienes que cuidar a quienes te van a cuidar”, afirmó al referirse a la protección del personal sanitario.

Alfredo Celis, presidente de Dignidad Médica, analiza en una transmisión televisiva la situación de los centros de salud en Perú ante el impacto del Fenómeno El Niño.

El primer nivel debe contener los casos antes de que lleguen a los hospitales

Para Celis, el primer nivel de atención debe funcionar como el escudo sanitario ante El Niño. Allí se debe identificar a los pacientes con síntomas iniciales, dar tratamiento a los cuadros leves y moderados, vigilar a quienes presenten factores de riesgo y derivar de forma rápida a los casos que necesiten hospitalización. La respuesta no puede concentrarse en los grandes hospitales, porque estos reciben a los enfermos cuando las complicaciones ya exigen mayor capacidad asistencial.

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Un programa del canal Exitosa aborda la propuesta de un escudo sanitario para proteger los centros de salud ante el Fenómeno de El Niño en Perú.

El médico explicó que el 57% de los profesionales del país son médicos generales y trabajan, en gran medida, en establecimientos de ese nivel. Ese dato, según indicó, muestra que la dificultad no radica únicamente en la cantidad de personal disponible. El reto consiste en garantizar que esos equipos cuenten con condiciones para atender consultas frecuentes, realizar evaluaciones iniciales y actuar antes de que una infección avance hacia un cuadro grave.

Entre los recursos necesarios mencionó equipos de protección personal, medicamentos, sales de rehidratación oral, pruebas rápidas y suministros para afecciones respiratorias, diarreicas y de la piel. También remarcó la importancia de contar con materiales para evaluar a pacientes con fiebre y síntomas compatibles con dengue, leptospirosis u otras enfermedades vinculadas con inundaciones. Sin esos elementos, advirtió, los profesionales pueden detectar un problema, pero carecer de herramientas para confirmar el diagnóstico o iniciar el tratamiento.

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Un grupo de especialistas propone un escudo sanitario en Perú para proteger a más de seis millones de personas expuestas a riesgos por lluvias e inundaciones.

La experiencia de la pandemia expuso los efectos de una red debilitada

Celis recordó que la pandemia de COVID-19 dejó una lección para el sistema sanitario: cuando los centros del primer nivel carecen de equipamiento, dejan de contener la demanda y los pacientes acuden de forma directa a los hospitales. Esa situación acelera la saturación de los servicios de emergencia y reduce la capacidad de respuesta para las personas que llegan con enfermedades graves o requieren intervenciones especializadas.

Durante esa crisis, muchos establecimientos no tenían siquiera balones de oxígeno para iniciar un tratamiento básico a pacientes con dificultades respiratorias. El médico planteó que la preparación frente a El Niño debe evitar la repetición de ese esquema, con centros de salud que deriven casos por falta de insumos o diagnósticos que se retrasen hasta que el paciente llegue a un hospital. El objetivo debe ser tratar lo tratable cerca de las viviendas y reservar las camas hospitalarias para situaciones de mayor complejidad.

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Entre los principales riesgos sanitarios, Celis ubicó al dengue, la leptospirosis, las enfermedades respiratorias y las infecciones de la piel. El dengue y la leptospirosis pueden comenzar con síntomas que no siempre revelan la gravedad del cuadro, aunque ambos pueden causar la muerte si el paciente no recibe atención oportuna. Por esa razón, planteó que las zonas expuestas a lluvias e inundaciones requieren vigilancia activa y una respuesta que integre diagnóstico, prevención, tratamiento y mitigación.

Un programa de televisión analiza la propuesta de un escudo sanitario ante los efectos del Fenómeno de El Niño en los centros de salud.

El control del mosquito y el agua segura forman parte de la prevención

Sobre el dengue, el especialista señaló que el Ministerio de Salud emitió una norma técnica para aplicar vacunación masiva en zonas priorizadas, sobre todo entre niños y personas de 14 a 20 años. Añadió que la vacunación debe complementarse con acciones contra el mosquito Aedes aegypti, cuya reproducción aumenta donde hay recipientes, charcos y depósitos con agua acumulada. Cortar el ciclo del vector exige eliminar criaderos y mantener los depósitos domésticos cerrados.

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Las medidas en los hogares también son relevantes cuando el abastecimiento de agua potable se vuelve irregular. Celis recomendó hervir el agua antes de consumirla, tapar de forma hermética los recipientes y usar cloro cuando no sea posible asegurar su potabilidad. Como referencia, indicó que dos gotas de lejía por cada litro de agua pueden contribuir a su desinfección. Estas prácticas buscan reducir el riesgo de enfermedades digestivas en zonas donde el agua puede entrar en contacto con residuos o desagües.

Alfredo Celis analiza los riesgos sanitarios que enfrentan seis millones de personas ante las lluvias e inundaciones durante una transmisión del canal Exitosa.

Para disminuir los contagios de leptospirosis, recomendó evitar caminar descalzo y no cruzar aguas estancadas, especialmente en áreas inundadas. También pidió mantener ventilación, limpieza y lavado frecuente de manos dentro de las viviendas. En los sectores donde niños y adolescentes están expuestos a aniegos, consideró necesario disponer de calzado adecuado, repelentes y mosquiteros, además de prevenir heridas que puedan entrar en contacto con agua contaminada.

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Celis sostuvo que la exposición no afecta a todos por igual. Las familias que viven en viviendas pequeñas, asentamientos con servicios limitados o sectores cercanos a desagües enfrentan mayores dificultades para cumplir medidas de prevención. En esos casos, advirtió, no alcanza con recomendar que los niños se queden dentro de casa si las condiciones materiales obligan a circular por zonas inundadas o si el hogar no ofrece protección frente a mosquitos, humedad y contaminación.