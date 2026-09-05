Perú

Mario Irivarren confirma que junto a Onelia Molina compraron departamentos en el mismo edificio de San Isidro

El exintegrante de 'Esto es Guerra' contó que ambos adquirieron los inmuebles hace dos años, cuando el proyecto estaba en planos, y aseguró que la coincidencia responde solo a una inversión

Composición de dos fotografías con Mario Irivarren y Onelia Molina sosteniendo juegos de llaves en el interior de departamentos
Mario Irivarren confirmó que él y Onelia Molina compraron departamentos en el mismo edificio de San Isidro como inversión y no para vivir allí.
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Mario Irivarren confirmó que él y su expareja, Onelia Molina, compraron departamentos en un mismo edificio ubicado en San Isidro, aunque aclaró que ninguno de los dos planea vivir allí. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó, en el pódcast ‘La Manada’, que ambas adquisiciones responden a fines de inversión y no a una intención de convivencia como vecinos.

La coincidencia salió a la luz después de que ambos compartieran, con días de diferencia, imágenes de sus respectivas propiedades en redes sociales. Los seguidores notaron similitudes en los acabados de los inmuebles, lo que despertó especulaciones sobre una posible cercanía entre la expareja, separada meses atrás tras un episodio de infidelidad de Irivarren en Argentina.

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Irivarren explicó cómo se dio la compra y descartó cualquier intención de convivencia

El exchico reality relató en ‘La Manada’, el pódcast que conduce junto a Gerardo Pe y Laura Spoya, que la decisión de comprar en ese proyecto inmobiliario surgió hace dos años, cuando el edificio todavía estaba en planos. “Compré ese departamento hace dos años en planos. Fui un día a ver el proyecto, me gustó, estaba bonito, no había ni un ladrillo todavía, y me animé y compré el departamento porque además llegué a un buen acuerdo con la constructora”, detalló.

Según contó, en ese momento Molina era su pareja y él mismo le recomendó conocer el proyecto. “Claramente, cuando llegué a casa, se lo comenté a Onelia, que en ese entonces era mi pareja. Le dije: ‘Oye, el proyecto está bueno, deberías, no sé, igual darte una vuelta, chequearlo’. Fue, también le pareció un buen proyecto, y también compró su departamento en planos, que actualmente están en la entrega de departamentos”, explicó Irivarren.

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Mario Irivarren explica la razón por la que él y su expareja, Onelia Molina, compraron departamentos en el mismo edificio. Entérate si planean ser vecinos o si todo se trata de una inversión a futuro. Video: TikTok @josepastord

El streamer fue enfático al descartar cualquier lectura sentimental sobre la coincidencia. “Los dos tenemos un departamento en el mismo edificio, pero ninguno lo compró para vivir. O sea, ninguno lo compró como vivienda, los dos lo compramos como inversión. Como para tener un activo, para tener un inmueble, para alquilarlo”, sostuvo.

Gerardo Pe y Laura Spoya bromearon durante la transmisión sobre la situación y llegaron a calificarla, en tono jocoso, como un posible “comportamiento tóxico”. Irivarren respondió sin darle mayor peso al comentario y remarcó que la explicación era, en sus palabras, “menos interesante y más aburrida” de lo que los usuarios imaginaban en redes sociales.

El mensaje de celebración de Irivarren y los detalles de la compra

Todo comenzó cuando Irivarren compartió en sus historias de Instagram una fotografía del interior de su nuevo departamento, tras recibir las llaves del inmueble. El mensaje que acompañó la publicación hacía referencia a su recorrido personal y profesional. “Qué satisfactorio es ver materializarse el fruto de tu esfuerzo. A lo largo de mi vida han sido más mis errores que mis aciertos, pero nunca me rendí, nunca dejé de intentar, nunca perdí las ganas de querer trascender, de crecer, de crear”, escribió.

“Hoy, día del fruto de esa constancia, se refleja en este departamento, que simboliza un pequeño escaloncito más en mi lista de cosas por lograr”, agregó en la misma publicación. Poco después, Molina también difundió imágenes de las remodelaciones que realizaba en su propio inmueble, lo que llevó a los seguidores de ambos a notar que se trataba del mismo edificio.

Noticia de último minuto en la farándula peruana. Mario Irivarren confirmó que él y Onelia Molina han adquirido departamentos en el mismo edificio. Entérate de todos los detalles de esta coincidencia que los convertirá en vecinos. Video: TikTok @riclatorrez

Irivarren precisó además la forma de pago de su propiedad y aclaró que desconoce los detalles de la transacción de su expareja. “Yo lo pagué en cash, sí. En el caso de ella no sé si es con el fin de arrendarlo y que se pague en el tiempo, pero finalmente nadie va a vivir ahí, así que normal”, indicó. Sobre la posibilidad de coincidir como vecinos, fue igual de directo: “No sé en qué piso está el departamento de Onelia, nunca le pregunté”.

La separación y las nuevas relaciones de ambos

La coincidencia inmobiliaria se conoció meses después de que Molina confirmara su nueva relación con Kevin Díaz, compañero de ambos en ‘Esto es Guerra’. La modelo arequipeña había sido consultada previamente sobre un posible acercamiento con Irivarren, luego de que los dos coincidieran en la boda de un amigo en común. En esa ocasión, Molina fue tajante al descartar cualquier tipo de reconciliación: “No hay acercamiento y no lo va a haber nunca más, para mí está muerto”, declaró en una emisión de ‘Esto es Guerra’.

La relación entre Irivarren y Molina llegó a su fin luego de que se difundieran imágenes del modelo en una situación comprometedora durante un viaje a Argentina, episodio que fue cubierto ampliamente por ‘Magaly TV: La Firme’. Desde entonces, ambos retomaron sus vidas sentimentales por separado: Molina construyó su relación con Díaz, mientras Irivarren ha sido vinculado en los últimos meses con la modelo Tábata Suárez, aunque el streamer ha evitado confirmar públicamente ese romance.

Consultado en una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ sobre si volvería a cometer una infidelidad, Irivarren respondió de forma escueta: “No, porque, como te digo, se aprende de los errores”. Ante la insistencia sobre si podría traicionar a Suárez, fue igual de directo: “A nadie”.

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