Perú

Persiguió y terminó disparándole a un conductor en la Panamericana Sur

La víctima aseguró que recibió el impacto de un perdigón y advirtió que pudo perder el control de su automóvil

Jorge Benavente Tramontana habría realizado maniobras temerarias durante varios kilómetros para impedir el paso del agraviado (Créditos: ATV)
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Un conductor fue detenido luego de protagonizar una peligrosa persecución en la Panamericana Sur y disparar contra el automovilista que registraba sus maniobras desde otro vehículo. El intervenido fue identificado como Jorge Benavente Tramontana, quien habría realizado cambios repentinos de dirección, frenados intempestivos y aceleraciones durante varios kilómetros, poniendo en riesgo a quienes transitaban por esta vía rápida.

Las imágenes, que fueron difundidas por ATV, muestran al sujeto desplazándose de manera errática mientras intenta cerrar el paso al agraviado. Cada vez que este buscaba adelantarlo, el otro automóvil volvía a colocarse delante y reducía bruscamente la velocidad. La situación generó momentos de tensión debido al intenso tránsito que caracteriza a la carretera y a la velocidad con la que circulan los vehículos.

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El ataque ocurrió durante la persecución

La situación alcanzó un punto crítico cuando Benavente habría utilizado un arma de fuego contra el conductor que grababa el incidente. En el registro audiovisual se escucha el momento del disparo y, posteriormente, la reacción del agraviado, quien manifestó que recibió un impacto de perdigón.

Jorge Benavente Tramontana habría realizado maniobras temerarias durante varios kilómetros para impedir el paso del agraviado - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
Jorge Benavente Tramontana habría realizado maniobras temerarias durante varios kilómetros para impedir el paso del agraviado - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

El afectado explicó, ante el medio, que intentó alejarse del vehículo para evitar una confrontación. Sin embargo, el sospechoso continuó siguiéndolo y repitió las maniobras peligrosas. Según su testimonio, un movimiento inesperado pudo haber provocado que perdiera el control del automóvil y ocasionara un accidente de mayores proporciones.

La víctima también señaló que el intervenido aseguró portar armas con fines deportivos y sostuvo que las utilizaba para cazar palomas. No obstante, la presencia de estos objetos durante el altercado generó una situación de alto riesgo para el resto de conductores.

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Antecedentes por infracciones y violencia

Tras la intervención, la Policía identificó al hombre y encontró armas en su poder. La revisión de sus antecedentes permitió conocer que ya había sido intervenido anteriormente por distintas incidencias.

Durante la intervención, la Policía encontró armas en poder de Benavente Tramontana - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
Durante la intervención, la Policía encontró armas en poder de Benavente Tramontana - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Uno de los registros corresponde al 5 de mayo de 2013, cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad. En aquella época tenía 24 años. Asimismo, figura una infracción registrada el 6 de octubre de 2017, relacionada con la falta de licencia de conducir.

A estos antecedentes se suman denuncias vinculadas con violencia psicológica. En agosto de 2023, una expareja lo denunció por este tipo de agresión. Un año después, en junio de 2024, volvió a aparecer en un registro similar, también relacionado con una antigua relación sentimental.

Permanece detenido en Lurín

La última denuncia consignada corresponde a marzo de 2026 y está relacionada con presunta violencia psicológica contra una mujer e integrantes del grupo familiar. Estos antecedentes forman parte de la información revisada tras su reciente intervención.

Benavente Tramontana quedó detenido en la comisaría de Lurín mientras continúan las diligencias correspondientes. El caso es investigado bajo la hipótesis de tentativa de homicidio, debido al riesgo que habría generado el disparo efectuado durante el desplazamiento vehicular.

El episodio vuelve a poner en evidencia los peligros asociados con las conductas temerarias en carreteras de alta velocidad. Una maniobra imprudente puede provocar una colisión múltiple, mientras que el uso de un arma durante una disputa vehicular eleva aún más las consecuencias potenciales.

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