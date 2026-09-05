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Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes duelos: Universitario defenderá el liderato ante Comerciantes Unidos, Sport Boys visitará a Sport Huancayo, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026
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Hoy, sábado 5 de septiembre, la agenda futbolera está llena de partidazos: Sport Boys visitará a Sport Huancayo para mantenerse arriba de la tabla, Universitario de Deportes recibe a Comerciantes Unidos en el estadio Monumental, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más.

La ‘U’ defenderá el liderato ante las ‘águilas cutervinas’ en su condición de local. Héctor Cúper decidió sacar sopresivamente de la convocatoria a Edison Flores, Bryan Reyna, Jordan Guivin, y Aldo Corzo; ninguno está lesionado, es por determinación técnica. El ‘Tunche’ Rivera volverá a ser tomado en cuenta por el DT, y tendrá minutos en el choque.

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Por otro lado, la ‘Misilera’ buscará sostener su buen momento contra el ‘rojo matador’ de visita, y deberá sacar un buen resultado para mantenerse en la lucha por el título: marcha en el cuarto lugar con 14 puntos, dos unidades menos que los líderes.

Los 'cremas' recibirán a las 'águilas cutervinas' en el estadio Monumental. (L1 Max)

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Union Berlin (08:30 horas / Disney+)

- Borussia M’gladbach vs Elversberg (08:30 horas / Disney+)

- Hoffenheim vs Borussia Dortmund (08:30 horas / Disney+)

- Padeborn vs Friburgo (08:30 horas / Disney+)

- Werder Bremen vs RB Leipzig (08:30 horas / Disney+)

- Schalke 04 vs Bayern Múnich (11:30 horas / ESPN y Disney+)

Partidos de LaLiga

- Athletic Club vs Atlético de Madrid (09:15 horas / ESPN 3 y Disney+)

- Rayo Vallecano vs Racing Club (11:30 horas / DSports y DGO)

- Villarreal vs Deportivo la Coruña (14:00 horas / DSports y DGO)

Partidos de Premier League

- Newcastle vs Bournemouth (06:30 horas / ESPN y Disney+)

- Brentford vs Sunderland (09:00 horas / ESPN y Disney+)

- Brighton vs Leeds United (09:30 horas / Disney+)

- Fulham vs Crystal Palace (09:00 horas / ESPN y Disney+)

- Manchester City vs Coventry (09:00 horas / Disney+)

- Nottingham Forest vs Tottenham (09:30 horas / Disney+)

- Hull City vs Aston Villa (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Lorient (10:15 horas / Disney+)

- Le Havre vs Brest (13:45 horas / Disney+)

- Niza vs. Le Mans (13:45 horas / TV5MONDE)

Partidos de Serie A

- Fiorentina vs Torino (08:00 horas / ESPN 5 y Disney+)

- Inter vs Napoli (11:00 horas / ESPN 5 y Disney+)

- Roma vs Atalanta (13:45 horas / Disney+)

Partidos de MLS

- Toronto vs Chicago Fire (18:30 horas / Apple TV)

- Columbus Crew vs Colorado (18:30 horas / Apple TV)

- Orlando City vs San Diego FC (18:30 horas / Apple TV)

- Philadelphia vs Montreal (18:30 horas / Apple TV)

- Charlotte FC vs Dynamo (18:30 horas / Apple TV)

- Inter Miami vs Atlanta United (18:30 horas / Apple TV)

- Cincinnati vs DC United (18:30 horas / Apple TV)

- Seattle Sounders vs New York RB (19:30 horas / Apple TV)

- FC Dallas vs Sporting FC (19:30 horas / Apple TV)

- Austin FC vs SJ Earthquakes (19:30 horas / Apple TV)

- Real Salt Lake vs LAFC (20:30 horas / Apple TV)

- LA Galaxy vs New England (20:30 horas / Apple TV)

- Timbers vs Minnesota (21:30 horas / Apple TV)

- Whitecaps vs St Lous City SC (21:30 horas / Apple TV)

Partidos de Liga de Arabia Saudita

- Al-Faisaly vs Al-Hazm (10:50 horas)

- Al-Taawon vs Al Fateh (10:55 horas)

- Al Ittihad vs Al Nassr (13:00 horas)

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