Keiko Fujimori lidera sesión del Consejo de Ministros: aprobación de política de gobierno y chatarreo policial

La presidenta Keiko Fujimori lidera una sesión del Consejo de Ministros con los integrantes del gabinete en el Palacio de Gobierno. (Presidencia Perú)

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lidera una nueva sesión ordinaria del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno, en la que se abordará la aprobación del proyecto de decreto supremo que oficializa la Política General de Gobierno 2026-2031. El documento busca ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados, según el objetivo trazado por el Ejecutivo para la gestión que se extenderá hasta el final del mandato.

La reunión, encabezada además por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reúne a los titulares de las distintas carteras ministeriales en un encuentro que se suma al ciclo de sesiones que el Gobierno mantiene desde su instalación, el 29 de julio pasado. Desde entonces, el gabinete ha utilizado estos espacios para definir el rumbo de sus principales políticas públicas y coordinar la implementación de medidas entre los distintos sectores del Estado.

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Keiko Fujimori encabeza una sesión del Consejo de Ministros junto a integrantes de su gabinete en el Palacio de Gobierno. (Presidencia Perú)

La política aprobada en esta sesión funciona como el documento marco que orienta las prioridades de la actual administración y sirve de referencia obligatoria para la elaboración de los planes específicos de cada ministerio. Su formulación responde a la necesidad de articular un criterio único de gestión en momentos en que el país enfrenta desafíos simultáneos en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y atención a emergencias climáticas.

En la sesión que se realiza en Palacio de Gobierno también se presentará el informe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el avance semestral del cumplimiento del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027, correspondiente al primer semestre del año 2026. El reporte detalla el estado de las acciones de prevención implementadas frente a los fenómenos climáticos que afectan a distintas regiones del territorio nacional.

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Integrantes del gabinete ministerial participan en una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. (Presidencia Perú)

La agenda incluye un informe sobre poblaciones vulnerables

Entre los puntos programados, se contempla la presentación del informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el estado situacional de las poblaciones vulnerables en el país. El documento busca identificar las principales brechas de atención que enfrenta este sector de la población y proponer líneas de acción concretas para los próximos meses de gestión.

La inclusión de este informe en la agenda del Consejo de Ministros se produce en un contexto en el que el Ejecutivo ha priorizado la atención a los sectores más vulnerables como uno de los ejes de su gestión. El sector encabezado por la cartera de la Mujer trabaja de manera articulada con otros ministerios para diseñar políticas que respondan a las necesidades específicas de estas poblaciones a lo largo del territorio nacional.

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Keiko Fujimori encabeza una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno de Perú. (Presidencia Perú)

El chatarreo de vehículos policiales figura entre las medidas evaluadas

El Consejo de Ministros también tiene programado evaluar el proyecto de ley que habilita el proceso de chatarreo para unidades vehiculares de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida apunta a dar de baja del parque automotor policial a aquellas unidades que ya no cumplen con las condiciones operativas necesarias para el servicio.

La iniciativa se enmarca en un conjunto más amplio de medidas que el Ejecutivo impulsa en materia de seguridad, un eje que la propia mandataria ha calificado como prioritario para su gestión. Fujimori ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país.

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Keiko Fujimori encabeza una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. (Presidencia Perú)

El Ejecutivo mantiene su pedido de facultades legislativas al Congreso

La sesión se produce en paralelo al pedido que el Gobierno mantiene ante el Congreso de la República para obtener facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo y desarrollo productivo, entre otros ámbitos. Ese pedido fue analizado en una sesión previa del gabinete, realizada el 27 de agosto, en la que también se revisó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027.

La propia presidenta ha reclamado públicamente celeridad en el trámite de esta solicitud ante el Legislativo. “Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas”, declaró en una reciente rueda de prensa, en la que también pidió fortalecer el servicio de inteligencia del Estado y lograr una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad interna.

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Con la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031, el Ejecutivo busca establecer un marco de acción de largo plazo que trascienda las coyunturas particulares y ordene las prioridades del Estado en torno a los objetivos de seguridad, crecimiento económico y eficiencia en la gestión pública planteados para los próximos años de mandato.