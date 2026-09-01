Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario se enfrenta a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

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La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará este viernes 4 de septiembre con partidos destacados, entre ellos el duelo entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos. Los ‘cremas’ buscarán una victoria que les permita disputar el primer lugar de la tabla de posiciones del certamen.

Programación del Universitario vs Comerciantes Unidos

Este partido está programado para el sábado 5 de setiembre a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Un partido de infarto en el estadio Héroes de San Ramón. UTC se adelantó con dos goles, pero Universitario de Deportes reaccionó y dio vuelta al marcador para llevarse una victoria clave por 4-2.

Canal TV del Universitario vs Comerciantes Unidos

La transmisión del partido entre Universitario y Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 MAX, señal disponible en los hogares que cuentan con el canal en su programación. Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión, sin requerir servicios adicionales ni conexión a internet.

En el plano digital, L1 Play emitirá el duelo en vivo para suscriptores. La plataforma permitirá acceder a la señal desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Infobae Perú realizará la cobertura del partido desde la previa hasta el final. Incluirá el minuto a minuto, las principales incidencias y los goles del encuentro.

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La venta de entradas para el Universitario vs Comerciantes Unidos inició días atrás mediante Teleticket.

¿Cómo llegan?

Universitario visitó a UTC y quedó dos goles abajo tras las anotaciones de Luis Arce y Abdiel Arroyo. La ‘U’ descontó antes del descanso con un tiro libre de Jairo Concha.

El tanto le permitió afrontar el complemento con otra actitud. Williams Riveros marcó el empate y Alex Valera concretó la remontada. Andy Polo selló el 4-2 definitivo en Cajamarca.

La victoria mantiene a los ‘cremas’ en la cima del Torneo Clausura, con 16 puntos, los mismos que Deportivo Garcilaso. El cuadro cusqueño venció 1-0 a Alianza Lima en Matute.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Comerciantes Unidos, por su parte, cayó 3-2 ante FC Cajamarca en el clásico regional. Michel Rasmussen y Mauricio Arrasco, autor de un doblete, marcaron para el conjunto cajamarquino. Jean Carlo Olivares y Rodrigo Vilca descontaron para las ‘águilas cutervinas’.

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El equipo de ‘Cheche’ Hernández no logra recuperarse en este segundo torneo y ocupa la duodécima posición, con ocho puntos.

Así se jugará la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)