A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Universitario se enfrenta hoy a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tendrá como uno de sus partidos el Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos. El encuentro se disputará hoy, sábado 5 de septiembre, en el estadio Monumental de Ate. Revisa los horarios del duelo en esta nota.

Horarios del Universitario vs Comerciantes Unidos

El partido se jugará a las 20:30 horas en Perú. En otros países, el inicio está previsto para las 19:30 horas de México; 20:30 horas de Colombia y Ecuador; 21:30 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 22:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos: canal TV

El partido entre Universitario y Comerciantes Unidos será transmitido por L1 MAX, canal disponible para los usuarios que lo tengan incluido en su servicio de televisión. Los hinchas podrán seguir el encuentro por esa señal, sin necesidad de conexión a internet.

La opción digital estará a cargo de L1 Play, plataforma que emitirá el duelo en vivo para suscriptores. El servicio permitirá acceder a la transmisión desde celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Infobae Perú cubrirá el encuentro desde la previa hasta el pitazo final, con el minuto a minuto, las principales incidencias y los goles.

Los 'cremas' recibirán a las 'águilas cutervinas' en el estadio Monumental. (L1 Max)

¿Cómo llegan?

Universitario visitó a UTC en Cajamarca y quedó dos goles abajo por las anotaciones de Luis Arce y Abdiel Arroyo. La ‘U’ descontó antes del descanso con un tiro libre de Jairo Concha.

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El gol cambió el desarrollo del partido en el complemento. Williams Riveros marcó el empate y Alex Valera completó la remontada. Andy Polo selló el 4-2 definitivo.

El triunfo permitió que los ‘cremas’ se mantengan en la cima del Torneo Clausura con 16 puntos, la misma cantidad que Deportivo Garcilaso. El cuadro cusqueño venció 1-0 a Alianza Lima en Matute.

Comerciantes Unidos, por su parte, perdió 3-2 ante FC Cajamarca en el clásico regional. Michel Rasmussen y Mauricio Arrasco, quien anotó un doblete, marcaron para el conjunto cajamarquino. Jean Carlo Olivares y Rodrigo Vilca descontaron para las ‘águilas cutervinas’.

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El equipo dirigido por ‘Cheche’ Hernández no logra recuperarse en este segundo torneo y ocupa el duodécimo puesto, con ocho puntos.

Un partido de infarto en el estadio Héroes de San Ramón. UTC se adelantó con dos goles, pero Universitario de Deportes reaccionó y dio vuelta al marcador para llevarse una victoria clave por 4-2.

Las ausencias de Universitario para el duelo ante Comerciantes Unidos

Héctor Cúper ya definió la lista de convocados para el decisivo duelo y dejó fuera a cuatro jugadores habituales, una decisión que generó reacciones entre los hinchas.

Jordan Guivin, Bryan Reyna, Edison Flores y Aldo Corzo no serán considerados para el encuentro. En el caso del ‘Picante’, se trata de su segunda exclusión consecutiva, pese a que había trascendido la posibilidad de que apareciera en la convocatoria.

Edison Flores y Bryan Reyna no serán tomados en cuenta para Universitario vs Comerciantes Unidos.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la ausencia de Reyna responde a una decisión técnica. Además, señaló que todavía no existe una fecha definida para su debut en el Torneo Clausura 2026.

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“Tengo entendido que se intentó, se vio, se buscó la posibilidad. Se contempló la posibilidad, pero finalmente Bryan Reyna no va a salir en lista nuevamente y ya con esto suma muchas más fechas sin ser tomado en cuenta. Hasta ahora no ha debutado en el Torneo Clausura. Estamos en la fecha ocho y no debuta. Entiendo que es complicado para el comando técnico ver a quién saca, a quién pone. El otro que va a quedar fuera de lista nuevamente es Jordan Guivin. Aldo Corzo nuevamente vuelve a quedar fuera de lista. Y el último que va a quedar fuera de la lista es Edison Flores”, precisó en el programa Modo Fútbol.