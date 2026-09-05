Efemérides hoy 5 de septiembre: reúne fechas históricas, culturales, ambientales y hechos de la Amazonía al ají en Perú

El diario italiano La Repubblica publicó dos reportajes sobre destinos turísticos del Perú. Composición: Infobae

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El calendario peruano reúne el 5 de septiembre una serie de aniversarios vinculados con la fundación de ciudades, figuras de la política y la cultura, la protección de la Amazonía y la producción agrícola. La fecha conecta la fundación de Chachapoyas, la trayectoria de Justiniano Borgoño, Delia Vallejos y Carlos Concha Boy, la Reserva Nacional Tambopata y el Día Nacional de los Ajíes Peruanos.

La diversidad de hechos muestra cómo una misma jornada puede remitir a procesos de larga duración. La historia colonial aparece en la fundación de Chachapoyas; la vida republicana, en el nacimiento de un presidente interino; la creación artística, en las referencias a una intérprete criolla y a un poeta chalaco; y la agenda ambiental, en la reserva ubicada en Madre de Dios.

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A ello se suma el lugar del ají en la producción y la cocina nacional. Cada primer viernes de septiembre se celebra el Día Nacional de los Ajíes Peruanos, una fecha establecida en 2018 para promover el conocimiento de sus variedades, su consumo y el trabajo de los productores dedicados a este cultivo.

Chachapoyas fue fundada en 1538 y conserva el legado de los pueblos andinos

El 5 de septiembre de 1538, el conquistador Alonso de Alvarado fundó Chachapoyas en nombre de la Corona española. La ciudad se consolidó durante el periodo colonial como un punto administrativo y religioso en el norte del actual territorio peruano. Hoy es la capital de la región Amazonas.

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La región Amazonas fue protagonista por su riqueza cultural y natural. Difusión

Su nombre se vincula con los antiguos chachapoyas, un pueblo asentado en los Andes nororientales, cuya presencia dejó monumentos, construcciones funerarias y otros vestigios arqueológicos. El complejo de Kuélap es una de las expresiones más conocidas de ese patrimonio y forma parte de la identidad regional.

Las estructuras, localizadas en las Unidades 04 y 05 del PIA Xalca Grande, revelan conocimientos avanzados de ingeniería hidráulica. (INAAK - UNTRM)

La ciudad conserva además construcciones coloniales y una tradición gastronómica ligada a los productos de la zona. Chachapoyas funciona como acceso a diversos circuitos históricos y naturales de Amazonas, donde la herencia prehispánica y el pasado colonial conviven con actividades agrícolas y turísticas.

Los restos de la fortaleza preincaica de Kuélap se asientan sobre las montañas de la región de Amazonas, en el norte de Perú.

Justiniano Borgoño asumió la presidencia interina en 1894

El 5 de septiembre de 1836 nació en Trujillo Justiniano Borgoño, militar y político peruano que participó en la Guerra del Pacífico y en las disputas civiles de la segunda mitad del siglo XIX. Ocupó cargos como ministro de Guerra y Marina, diputado y segundo vicepresidente de la República.

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Borgoño asumió la presidencia interina tras la muerte de Remigio Morales Bermúdez. Ejerció el cargo entre abril y agosto de 1894, en un contexto de inestabilidad política y disputas por la sucesión presidencial. Durante su administración convocó a elecciones que facilitaron el retorno de Andrés Avelino Cáceres al poder.

Luego de su paso por el Ejecutivo, se dedicó a actividades agrícolas en Argentina y en Lima. Murió en la capital peruana el 27 de enero de 1921. Su figura permanece asociada a una etapa marcada por la intervención de mandos militares en la conducción política del país y por las tensiones entre los principales grupos de poder.

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Justiniano Borgoño, presidente provisional del Perú en 1894, nació el 5 de septiembre de 1836. Su vida estuvo marcada por la defensa de Lima en la Guerra del Pacífico. (BNP)

Delia Vallejos y Carlos Concha Boy forman parte de la memoria cultural

El 5 de septiembre de 1930 nació en el Callao Delia Parolari Vallejos de Salinas, conocida artísticamente como Delia Vallejos. La cantante desarrolló una carrera vinculada con la música criolla y formó parte de Las Seis Grandes de la Canción Peruana.

La muerte de Delia Vallejos marcó el fin de una era dorada del criollismo. Su interpretación de valses y marineras permanece como testimonio de una tradición que no se apaga. (El Peruano)

Su trayectoria obtuvo impulso en 1945, cuando recibió el reconocimiento de mejor cancionista del país. Más tarde viajó a Argentina, se presentó en Radio Splendid y grabó cerca de 20 temas para el sello Odeón. A su regreso al Perú mantuvo una actividad centrada en valses, polcas y marineras.

La fecha también recuerda la muerte de Carlos Concha Boy, poeta nacido el 10 de enero de 1910 en el Callao. Concha Boy colaboró en publicaciones culturales y periódicos desde una edad temprana. Murió el 5 de septiembre de 1929, a los 19 años, y su obra tuvo circulación en países como Colombia, Cuba, Uruguay, Argentina, Chile y México. En 1930 recibió un homenaje póstumo con la publicación de Anhelos de redención.

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La poesía chalaca perdió a Carlos Concha Boy, pero sus versos, publicados en diarios y revistas, siguen resonando en la tradición lírica peruana. (BNP)

Tambopata protege 274.690 hectáreas de la Amazonía peruana

La Reserva Nacional Tambopata constituye otro de los hitos asociados con los primeros días de septiembre. El área protegida fue creada en 2000 mediante el Decreto Supremo N.° 048-2000-AG, fechado el 4 de septiembre, y su aniversario suele recordarse al día siguiente en las efemérides nacionales.

La reserva abarca 274.690 hectáreas en los distritos de Tambopata e Inambari, dentro de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Su territorio protege bosques amazónicos, ríos y hábitats de numerosas especies de flora y fauna. También alberga actividades tradicionales, entre ellas el aprovechamiento de castañales.

El área cuenta con un clima subtropical húmedo, con temperaturas que pueden fluctuar entre 10 °C y 38 °C y lluvias anuales superiores a 1.600 milímetros. La conservación de sus ecosistemas se vincula con la protección de la biodiversidad y con la participación de comunidades locales en el uso sostenible de los recursos naturales.

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El sol naciente ilumina el bosque tropical y el curso de un río en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de los Ajíes Peruanos destaca más de 350 variedades

El primer viernes de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Ajíes Peruanos, instituido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en 2018. La celebración busca difundir la diversidad de este producto, promover su uso en la gastronomía y respaldar a los agricultores que lo cultivan en la costa, la sierra y la selva.

Perú cuenta con más de 350 variedades de ajíes, según información oficial del sector agrario. Entre los más conocidos figuran el ají amarillo, el ají limo, el ají panca, el rocoto y el ají charapita. Sus sabores, niveles de picor y formas de preparación los convirtieron en ingredientes frecuentes de cocinas regionales y platos de alcance nacional.

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Una selección de ajíes frescos de diversos colores descansa sobre piedra volcánica en una muestra de la biodiversidad agrícola de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conmemoración que coincidió con el 5 de septiembre de 2025 puso el foco en la cadena productiva que abastece a mercados, restaurantes y hogares. El ají forma parte de preparaciones cotidianas y, a la vez, representa una actividad económica para miles de productores. Esa presencia, junto con los aniversarios históricos, culturales y ambientales, explica la variedad de memorias que confluyen cada 5 de septiembre en Perú.