Perú Deportes

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La lucha por el título del segundo certamen doméstico de la temporada y la salvación se intensifica en la octava jornada con nueve cotejos electrizantes

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Guardar

La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se presenta con altos niveles de expectativa para los hinchas, quienes podrán disfrutar de encuentros decisivos desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de setiembre. La lucha por el título y la permanencia en la máxima categoría marcan el pulso de una jornada que promete emociones en cada estadio.

El arranque será el viernes con dos partidos: FC Cajamarca recibirá a un Cienciano que está urgido de ganar para salir del antepenúltimo lugar del Clausura. Más tarde, Alianza Atlético se enfrentará a UTC a las 15:15 en el Campeones del 36 de Sullana.

PUBLICIDAD

El sábado 5, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre Sport Huancayo y Sport Boys, que se jugará en la ‘incontrastable’. La ‘misilera’ pretende seguir a paso firme y consolidar su candidatura por el segundo certamen doméstico del año, aunque los 3,259 metros sobre el nivel del mar podrían ser un obstáculo.

Luego, Cusco FC jugará en casa ante CD Moquegua en un choque vital para las aspiraciones de ambos. La jornada sabatina cerrará con el enfrentamiento nocturno entre Universitario y Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. La ‘U’ viene encaminada con Héctor Cúper, pero las ‘águilas cutervinas’ buscarán ganar para salir del ecuador de la tabla.

PUBLICIDAD

Un inicio de partido vibrante con tres goles. UTC aprovechó las desatenciones defensivas de la 'U' para ponerse en ventaja, pero el cuadro crema descontó sobre el final de la primera mitad con un gol de tiro libre. Mira aquí el resumen completo.

El domingo 6 de setiembre se abrirá la jornada con el partido entre Sporting Cristal y Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo. El conjunto ‘cervecero’ encadenó dos derrotas al hilo y necesita reencontrarse con el triunfo ante un rival cuyo presente dista del gran Apertura que realizó.

Seguirá el choque entre Deportivo Garcilaso y Atlético Grau en Cusco. El ‘pedacito de cielo’ dio la sorpresa al vencer a Alianza Lima en Matute y confirmó su candidatura por el Torneo Clausura, pero el elenco ‘albo’ tiene la necesidad de escapar de la amenaza del descenso.

Posteriormente, la ciudad de Chongouape será testigo de uno de los partidos más esperados: Juan Pablo II frente a Alianza Lima. El local intentará sorprender, mientras que los ‘blanquiazules’ no pueden ceder terreno si desean seguir en la lucha por el campeonato.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

El cierre de la fecha se dará en Arequipa, donde Melgar recibirá a ADT. El equipo ‘rojinegro’ padece de la irregularidad, aunque no cesa en la consigna de soñar con el título, mientras que el ‘vendaval celeste’ busca puntos vitales para alejarse del último puesto.

Cabe mencionar, que todos los partidos del Torneo Clausura podrán seguirse en vivo por L1 MAX y, además, estarán disponibles en la plataforma de streaming Liga 1 Play, lo que garantiza acceso total para los hinchas en cualquier lugar.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)*

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)*

*Los horarios de esos partidos fueron actualizados por la Liga 1 respecto a la imagen de la programación.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaDeportivo GarcilasoSporting CristalMelgarSport BoysLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El tenista peruano terminó con una sequía de 33 años sin títulos sobre cancha dura al vencer por 2-0 al inglés Arthur Fery

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/27: se confirmó el número de extranjeras permitidas y se evalúa la participación de Perú Sub 19

El presidente de la Federación, Gino Vegas, se reunió el viernes 28 de agosto con representantes de los clubes para abordar las bases de la competición

Liga Peruana de Vóley 2026/27: se confirmó el número de extranjeras permitidas y se evalúa la participación de Perú Sub 19

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

El periodista arremetió contra el entrenador peruano y la plana dirigencial ‘rimense’ por el presente del equipo en el Torneo Clausura 2026

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

Carlos Zambrano apuntó contra la FPF y la Liga 1 por situación de Sport Boys: “Es muy incómodo, el trabajo se ve manchado”

El ‘Kaiser’ habló de la quita de puntos al conjunto ‘rosado’, criticando a la organización tras el triunfo sobre Sporting Cristal. También se refirió a Christian Cueva y la selección peruana

Carlos Zambrano apuntó contra la FPF y la Liga 1 por situación de Sport Boys: “Es muy incómodo, el trabajo se ve manchado”

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

El partido en el Callao por el Torneo Clausura 2026 dejó una gran postal entre ambos excompañeros de la selección peruana, quienes limaron sus asperezas por lo ocurrido en la cancha

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

Diputada Catherine Palomino presenta moción para que ministros respondan por crisis de inseguridad

Atentado en Trujillo acelera la presión de Keiko Fujimori sobre el Congreso para aprobar sus facultades en seguridad

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella se mofa de Magaly Medina tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Gracias por haber pagado las 300 lucas”

Nicola Porcella se mofa de Magaly Medina tras perder juicio contra Jefferson Farfán: “Gracias por haber pagado las 300 lucas”

Youna revela la suma que paga por la pensión de su hija con Samahara Lobatón: “Es un esfuerzo que hago como padre”

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más encabezan el Reggaeton Lima Festival 7: fecha, lugar, artistas y cómo acceder a las entradas

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

DEPORTES

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/27: se confirmó el número de extranjeras permitidas y se evalúa la participación de Perú Sub 19

“Mucho floro y Sporting Cristal es un desastre”: la ácida crítica de Giancarlo Granda a Roberto Mosquera y la directiva tras derrota con Sport Boys

Carlos Zambrano apuntó contra la FPF y la Liga 1 por situación de Sport Boys: “Es muy incómodo, el trabajo se ve manchado”

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal