Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se presenta con altos niveles de expectativa para los hinchas, quienes podrán disfrutar de encuentros decisivos desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de setiembre. La lucha por el título y la permanencia en la máxima categoría marcan el pulso de una jornada que promete emociones en cada estadio.

El arranque será el viernes con dos partidos: FC Cajamarca recibirá a un Cienciano que está urgido de ganar para salir del antepenúltimo lugar del Clausura. Más tarde, Alianza Atlético se enfrentará a UTC a las 15:15 en el Campeones del 36 de Sullana.

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El sábado 5, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre Sport Huancayo y Sport Boys, que se jugará en la ‘incontrastable’. La ‘misilera’ pretende seguir a paso firme y consolidar su candidatura por el segundo certamen doméstico del año, aunque los 3,259 metros sobre el nivel del mar podrían ser un obstáculo.

Luego, Cusco FC jugará en casa ante CD Moquegua en un choque vital para las aspiraciones de ambos. La jornada sabatina cerrará con el enfrentamiento nocturno entre Universitario y Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. La ‘U’ viene encaminada con Héctor Cúper, pero las ‘águilas cutervinas’ buscarán ganar para salir del ecuador de la tabla.

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Un inicio de partido vibrante con tres goles. UTC aprovechó las desatenciones defensivas de la 'U' para ponerse en ventaja, pero el cuadro crema descontó sobre el final de la primera mitad con un gol de tiro libre. Mira aquí el resumen completo.

El domingo 6 de setiembre se abrirá la jornada con el partido entre Sporting Cristal y Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo. El conjunto ‘cervecero’ encadenó dos derrotas al hilo y necesita reencontrarse con el triunfo ante un rival cuyo presente dista del gran Apertura que realizó.

Seguirá el choque entre Deportivo Garcilaso y Atlético Grau en Cusco. El ‘pedacito de cielo’ dio la sorpresa al vencer a Alianza Lima en Matute y confirmó su candidatura por el Torneo Clausura, pero el elenco ‘albo’ tiene la necesidad de escapar de la amenaza del descenso.

Posteriormente, la ciudad de Chongouape será testigo de uno de los partidos más esperados: Juan Pablo II frente a Alianza Lima. El local intentará sorprender, mientras que los ‘blanquiazules’ no pueden ceder terreno si desean seguir en la lucha por el campeonato.

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Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

El cierre de la fecha se dará en Arequipa, donde Melgar recibirá a ADT. El equipo ‘rojinegro’ padece de la irregularidad, aunque no cesa en la consigna de soñar con el título, mientras que el ‘vendaval celeste’ busca puntos vitales para alejarse del último puesto.

Cabe mencionar, que todos los partidos del Torneo Clausura podrán seguirse en vivo por L1 MAX y, además, estarán disponibles en la plataforma de streaming Liga 1 Play, lo que garantiza acceso total para los hinchas en cualquier lugar.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs UTC (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 5 de setiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 6 de setiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)*

- Melgar vs ADT (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)*

*Los horarios de esos partidos fueron actualizados por la Liga 1 respecto a la imagen de la programación.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1