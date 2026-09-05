Perú

Senador pide al Mininter un examen psicológico y psiquiátrico al general Víctor Revoredo por su conducta en Trujillo

Percy Osorio solicitó información sobre las acciones de inteligencia previas al secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes. También pidió evaluaciones al jefe de Investigación General tras su respuesta a la prensa

General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo. (Captura: Perú Sin Fronteras)
General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo. (Captura: Perú Sin Fronteras)
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Una sonrisa y una respuesta evasiva de Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), motivaron un pedido de control político en el Senado.

Al ser consultado en Trujillo, La Libertad, por las diferencias entre los detenidos y los autores que aparecen en imágenes del secuestro de un empresario minero, el general respondió: “¡Que viva el Perú!”.

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La escena ocurrió después de la liberación de Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien fue secuestrado la madrugada del domingo 31 de agosto tras una interceptación en la vía pública. En ese ataque, hombres con uniformes similares a los policiales asesinaron a cuatro acompañantes del empresario, entre ellos dos mujeres, según confirmó el jefe policial de La Libertad, Ricardo Espinoza.

Los periodistas preguntaron a Revoredo por la estatura y el aspecto físico de los cinco detenidos frente a quienes aparecen en las grabaciones del hecho. El mando no abordó el contenido de las consultas y se retiró del lugar. Antes de irse, insistió: “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”.

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Una ciudadana que presenció el despliegue cuestionó la respuesta del general ante el avance de la criminalidad en la ciudad. “Ellos llevan bien su sueldo. ¿Y nosotros qué? Asustados, muertos de miedo y con tanto crimen acá en Trujillo”, declaró. La mujer calificó de “burla” la expresión y reclamó atención frente a la inseguridad.

El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

Senador solicita informe preventivo y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas

Tras este episodio, el senador Percy Osorio, de la bancada Juntos por el Perú (JP) remitió un oficio al Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar información sobre las acciones preventivas de inteligencia antes del secuestro y la masacre. Además, pidió que la Comandancia General de la PNP disponga exámenes psicológicos y psiquiátricos para Revoredo a través de la Dirección de Sanidad Policial (Dirsapol).

En el documento, Osorio plantea que el pedido busca “salvaguardar la idoneidad” del funcionario, ante su conducta durante el contacto con la prensa. Además, el parlamentario solicitó “informe detallado sobre la efectividad de las acciones preventivas de inteligencia desplegadas en Trujillo antes del secuestro y la masacre”, según el texto.

El oficio cita el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, que faculta a senadores y diputados a requerir informes por escrito a ministros e instituciones públicas. También invoca el artículo 8 del Reglamento del Senado, que establece la función de control político sobre los actos del Poder Ejecutivo y de la administración pública. La petición no implica una sanción ni una decisión administrativa.

El pedido llega mientras la investigación por el secuestro de Lara Tantaquilla y el asesinato de sus acompañantes continúa en curso. Según Espinoza, los atacantes simularon un operativo policial y las víctimas opusieron resistencia al intento de llevarse al empresario.

Las prendas similares a uniformes policiales aparecieron después en otro punto de Trujillo, junto con ropa de Lara Tantaquilla. En su oficio, Osorio solicita que el Mininter remita la información requerida dentro de los mecanismos de control previstos en la normativa vigente del actual Senado.

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