Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver el partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Tras la derrota ante Deportivo Garcilaso que le costó el invicto en Matute y lo dejó a cuatro puntos de los líderes del Torneo Clausura, Alianza Lima visita este fin de semana a Juan Pablo II en Chongoyape, en el marco de la fecha 8. El equipo de Pablo Guede necesita retomar la senda del triunfo a domicilio para no perderle el paso a Universitario y al propio Garcilaso, y llegar en mejores condiciones al clásico que se avecina. Los locales, dirigidos por Jorge Araujo, apuestan por las exigentes condiciones climáticas del distrito chiclayano y un momento positivo en la tabla para plantar cara ante uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: programación

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se disputará el domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio de Chongoyape. Para los aficionados en otros países, el inicio del encuentro se distribuye de la siguiente manera:

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Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Brasil y Uruguay: 17:00 horas

Miami y Nueva York (hora del Este): 16:00 horas

España: 22:00 horas

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Canal TV del Alianza Lima vs Juan Pablo II por Torneo Clausura de Liga 1 2026

L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.

Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Asimismo, Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.

El último antecedente entre Alianza Lima y Juan Pablo II

Los dos equipos ya se midieron en la presente edición de la Liga 1 2026, con resultado favorable para los ‘blanquiazules’, en el marco del Torneo Apertura. Alianza Lima se impuso 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva en un partido que tuvo un valor extra: confirmó la continuidad de Pablo Guede en el cargo y ratificó las aspiraciones del equipo en la pelea por el título, que finalmente obtuvo en el Apertura.

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El delantero logró su doblete en Matute por la jornada 8 del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

El primer gol llegó al minuto 63 con un potente cabezazo de Eryc Castillo tras un centro preciso de Luis Advíncula, en una jugada que desató la locura en Matute. El segundo llegó en el tiempo de descuento, al 90+2, con el propio Castillo como protagonista —esta vez con asistencia de Alan Cantero— para cerrar el marcador con su doblete. Ahora el escenario se invierte: Juan Pablo II recibirá a los de Guede en Chongoyape con la intención de revertir ese resultado ante un rival que llega con la urgencia de sumar tras la caída ante Deportivo Garcilaso.

¿Cómo marcha el Torneo Clausura 2026?

Deportivo Garcilaso y Universitario lideran el Torneo Clausura 2026 con 16 puntos cada uno tras disputarse cuatro de los partidos de la fecha 7. Los cusqueños encabezan la tabla por diferencia de goles, con un saldo de +7 frente al +6 de los ‘cremas’. Alianza Lima es tercero con 12 puntos, a cuatro unidades de los punteros, tras caer ante Garcilaso este sábado.

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En la fecha, Universitario remontó un 0-2 para vencer 4-2 a UTC en Cajamarca, mientras que Juan Pablo II hizo lo propio ante Los Chankas (4-3) y se afirma con 11 puntos en el sexto lugar. FC Cajamarca venció 3-2 a Comerciantes Unidos el viernes. En la parte baja, UTC y ADT son los únicos equipos sin victorias en el torneo, con apenas 2 puntos. Aún restan partidos del domingo y el lunes para completar la fecha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 luego de la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso.